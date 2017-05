აფგან მუხთარლის 3 თვიანი პატიმრობა შეეფარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135591 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135591 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afgan-mukhtarli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135591) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16175) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135490 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-31 15:22:11 [post_date_gmt] => 2017-05-31 11:22:11 [post_content] => საქართველოს ტერიტორიიდან ადამიანის გაქრობა არის სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტისთვის სერიოზული გამოწვევა, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეზე კომენტირებისას. „ჟურნალისტის, აფგან მუხტარლის ადვოკატის განცხადება ძალიან მძიმეა რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველ რიგში, ჩვენ ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ საქართველოს აქვს როგორც ჟურნალისტიკის, ისევე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ლიდერის როლი რეგიონში. ეს არის ჩვენი სიამაყეც, მაგრამ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის სუვერენიტეტის შემადგენელი ნაწილი. ამ თვალსაზრისით, ამ სტანდარტის დაცვა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაცვის საკითხია. ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა ადვოკატის მიერ, აუცილებლად ბოლომდე გასააზრებელია და გასაანალიზებელია, რადგან საქართველოს ტერიტორიიდან, იქნება ეს ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით, საქართველოს დედაქალაქიდან თუ საზღვრიდან - ადამიანის გაქრობა არის კიდევ ერთხელ ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის და სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტისთვის სერიოზული გამოწვევა, რომლის კონტექსტშიც ბუნებრივია, სახელმწიფომ უნდა დაიცვას თავისი პრესტიჟიც და მოქალაქეების დაცულობაც. ეს ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია", - განაცხადა პრეზიდენტმა. სამწუხაროდ, შევეჩვიეთ რომ არასამთავრობოები თავის თავზე საგამოძიებო ორგანოს ფუნქციასაც იღებენ და თვლიან, რომ სამ საათში შეუძლიათ საქმე გახსნან და ჭეშმარიტება დაადგინონ, - "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებების კომენტირებისას განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავას შეფასებით, ეს უბრალოდ „არაკომპეტენტურობის ინდიკაციაა". ამასთან, ჯეჯელავას თქმით, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფგან მუხთარლი რადიო „თავისუფლების" დაცვის თანამშრომელია და ჟურნალისტი არ არის. „შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, გუშინვე დაიწყეს მათ მოკვლევა. მათ შორის აზერბაიჯანელი კოლეგებისგან აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი უკანონოდ კვეთდა საზღვარს. ისიც, რომ ჟურნალისტი იყო, ალბათ თქვენც უნდა გადაამოწმოთ, რადგან არის ინფორმაცია რომ ის იყო რადიო „თავისუფლების" დაცვის თანამშრომელი, ანუ ჟურნალისტიკასთან რაღაც კავშირი აქვს, მაგრამ უშუალოდ ჟურნალისტი არ არის. მე ვფიქრობ, გამოძიება აუცილებლად დაადგენს რეალობას, სად და რა პირობებში დააკავეს იგი. პრაქტიკულად გამოვრიცხავ იმ ვერსიას, რომელიც არასამთავრობოებმა პირდაპირ ფაქტად წარმოგვიდგინეს, რომ ეს მოხდა თბილისში და მოხდა ძალადობა. თუმცა გამოძიება დაწყებულია სწორედ იმ ბრალდების საფუძველზე, რაც გაჟღერდა. რამდენიმე დღეში ზუსტი ინფორაცია გვექნება", - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის განცხადებით, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. ამის შესახებ ირაკლი შოთაძემ პოლიციის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიების დასრულების შემდეგ განაცხადა. "ვერ გეტყვით როგორ დატოვა მან ქვეყანა. მიმდინარეობს გამოძიება და ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება. დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, ყველაფერს დაადგენს გამოძიება. აზერბაიჯანულ მხარესთან არანაირი მოლაპარაკება და კონსულტაცია არ ყოფილა. საზოგადოებას გამოძიების შედეგების შესახებ მიეწოდება ინფორმაცია," - განაცხადა მთავარმა პროკურორმა. 