აფგან მუხთარლის საქმე, შესაძლოა, პროკურატურამ გამოიძიოს – უწყებას ადვოკატმა მიმართა

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის დაკავებასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს. აშშ შეშფოთებას გამოთქვამს, 30 მაისს, აფგან მუხთარლი თბილისში გატაცებისა და შემდგომ აზერბაიჯანში მისი დაკავების გამო. „აშშ შეშფოთებულია თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების და შემდეგ სამშობლოში მისი დაკავების გამო", - ნათქვამია განცხადებაში. აშშ ასევე შეშფოთებას გამოვხატავს 25 მაისს, აზერბაიჯანის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მოადგილის, გოზალ ბაირამლის დაკავების გამო. „აზერბაიჯანის მთავრობას მოვუწოდებთ, გაათავისუფლოს დაკავებულები, რათა მათ ისარგებლონ ფუნდამენტური თავისუფლებით, რასაც ითვალისწინებს საერთაშორისო და ეუთო-ს შეთანხმებები. ინტენსიურად ვაკვირდებით საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესს და მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ ეს გამოძიება ჩაატაროს სრულყოფილად, გამჭვირვალედ და დროულად", - ნათქვამია აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცადებაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საქართველოდან უცნაურ ვითარებაში გაუჩინარდა. როგორც თავად ყვება უცნობმა პირებმა ის მანქანით გაიტაცეს, შემდეგ კი დიდი ოდენობით თანხა ჩაუდეს და საზღვარზე პასპორტის გარეშე გადაუშვეს. აფგან მუხთარლი სამშობლოში დევნისა და ზეწოლის გამო, თავს საქართველოს უკვე წლებია აფარებდა. მე არ დავთანხმდები, რადგან საქართველოს მოქალაქეობა რომ დამჭირვებოდა, ამას ადრე გავაკეთებდი, - "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას, რომ მუხთარლის ოჯახს პრეზიდენტმა დაჩქარებული წესით მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. მისი განცხადებით, გასულ წელს, როცა ბინადრობის ნებართვა მოითხოვა, მას უთხრეს, რომ „დაკავებული იყო საშიში საქმიანობით". მუსტაფაევას თქმით, გამოდის, რომ მეუღლის დაკავების შემდეგ ის საშიში აღარ არის. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებით, „არ არის საჭირო შოუების გაკეთება". „გასულ წელს ბინადრობის ნებართვის თხოვნით მივმართე საქართველოს. მითხრეს, რომ მე დაკავებული ვარ საშიში საქმიანობით და ეს არ შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს. მაშ რა არის ეს? გამოდის, რომ მე აღარ ვარ საშიში ჩემი ქმრის დაჭერის შემდეგ? არ არის საჭირო შოუს მოწყობა ერთი ჟურნალისტის დაკავებით, ჩემი ქმრის დაკავებით. არ არის საჭირო ასეთი შოუების გაკეთება. სჯობდა მიემართათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რომ მათ საქმე ისე გამოეძიებინათ, როგორც საჭიროა. დღევანდელ დღემდე მე და ჩემს ადვოკატს არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, არ გაგვაცნეს საქმე", - განაცხადა ლეილა მუსტაფაევამ. "სამართალდამცავი უწყებები აქტიურ კომუნიკაციაში არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან და სრულ მზადყოფნას გამოთქვამენ ღია თანამშრომლობისთვის. ჩვენ საკმაოდ რთული გზა გავიარეთ და დღეს ვართ სამართლებრივი, დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფის ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ, იზიარებს მათ ფასეულობებს, აღიარებს კანონის უზენაესობას და იცავს ადამიანის უფლებებს. ჩვენ არაფრის ფასად დავთმობთ ამ მონაპოვარს და კვლავ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ჩვენს ქვეყანაში თითოეული ადამიანის უფლებები სრულად იყოს დაცული მიუხედავად იმისა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა იგი, ან როგორი პოლიტიკური შეხედულებები აქვს. აქვე, მინდა დავაფიქსირო საქართველოს მთავრობის მხრიდან სრული მზადყოფნა, რომ მომართვის შემთხვევაში, იუსტიციის სამინისტრო დახმარებას აღმოუჩენს აზერბაიჯანის მოქალაქის, აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში ყველანაირი სამართლებრივი პროცედურების მოგვარების კუთხით. ამასთან, მინდა ვთხოვო საქართველოს პრეზიდენტს, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, გამონაკლისის სახით, შეძლებისდაგვარად, მოკლე ვადაში მიანიჭოს აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა,"- წერს კვირიკაშვილი. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის დაკავებასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს. აშშ შეშფოთებას გამოთქვამს, 30 მაისს, აფგან მუხთარლი თბილისში გატაცებისა და შემდგომ აზერბაიჯანში მისი დაკავების გამო. „აშშ შეშფოთებულია თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების და შემდეგ სამშობლოში მისი დაკავების გამო", - ნათქვამია განცხადებაში. აშშ ასევე შეშფოთებას გამოვხატავს 25 მაისს, აზერბაიჯანის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მოადგილის, გოზალ ბაირამლის დაკავების გამო. „აზერბაიჯანის მთავრობას მოვუწოდებთ, გაათავისუფლოს დაკავებულები, რათა მათ ისარგებლონ ფუნდამენტური თავისუფლებით, რასაც ითვალისწინებს საერთაშორისო და ეუთო-ს შეთანხმებები. ინტენსიურად ვაკვირდებით საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესს და მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ ეს გამოძიება ჩაატაროს სრულყოფილად, გამჭვირვალედ და დროულად", - ნათქვამია აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცადებაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საქართველოდან უცნაურ ვითარებაში გაუჩინარდა. როგორც თავად ყვება უცნობმა პირებმა ის მანქანით გაიტაცეს, შემდეგ კი დიდი ოდენობით თანხა ჩაუდეს და საზღვარზე პასპორტის გარეშე გადაუშვეს. აფგან მუხთარლი სამშობლოში დევნისა და ზეწოლის გამო, თავს საქართველოს უკვე წლებია აფარებდა.