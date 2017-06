აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით დეპუტატები მღებრიშვილს შეხვდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => eka-beselia [2] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139732 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => eka-beselia [2] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139732 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138928 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-15 15:19:52 [post_date_gmt] => 2017-06-15 11:19:52 [post_content] => ე​ვროპარლამენტმა აფგან მუხთარლის საქმეზე მომზადებული რეზოლუცია მიიღო. „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ინფორმაციით, ევროპარლამენტის რეზოლუცია „მუხთარლის საქმე და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობა" აფგან მუხთარლის საქმეზე საუბრით იწყება. დოკუმენტში საუბარია საქართველოზეც. რეზოლუციის თანახმად, ევროპარლამენტი მკაცრად გმოვს საქართველოდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის გატაცების ფაქტს, ბაქოში მის დაკავებას და მოსალოდნელ გასამართლებას ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს. როგორც ტექსტშია აღნიშნული, ადვოკატი ამბობს, რომ ამოუცნობმა პირებმა, რომლებსაც გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს კრიმინალური პოლიციის ფორმები ეცვათ, მუხტარლი ძალის გამოყენებით მანქანაში ჩასვეს, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და მიიყვანეს აზერბაიჯანის საზღვარზე. რეზოლუციაში ასევე ნათქვამია, რომ მუხტარლის წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და საზღვრის უკანანო გადაკვეთის, კონტრაბანდისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის ემუქრება გასამართლება. ტექსტის მიხედვით, საქართველო, როგორც ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის წევრი ქვეყანა, პასუხისმგებელი და ვალდებულია, მის ტეროტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის შექმნას გარანტია იმისა, რომ არ მოხდეს მათი იძულებით დაბრუნება აზერბაიჯანში. რეზოლუციაში წერია, რომ გაზრდილია რიცხვი შემთხვევების, როდესაც საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს ქვეყანაში ცხოვრებისთვის აუცილებელი საბუთის ვადის გაგრძელებაზე უარს ეუბნებიან. რეზოლუციაში საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაც მოხვდა, სადაც გიორგი მარგველაშვილი მომხდარს საქართველოს სახელმწიფოსა და სუვერენიტეტის წინაშე არსებულ დიდ გამოწვევად აფასებს. ევროპარლამანტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, უზრუნველყოს დროული, გამჭვირვალე და ეფექტიანი გამოძიება და პასუხი აგებინოს დანაშაულის ჩამდენ პირებს. ევროპარლამენტის რეზოლუცია „შეახსენებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის პასუხგისმგებელია, დაიცვას საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მესამე ქვეყნის მოქალაქეები, ასევე პირები, რომლებიც პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვენ და, რომლებსაც საკუთარ ქვეყანაში პოლიტიკური ან სხვა საქმიანობის გამო გასამართლება ელოდებათ“. ევროპარლამენტი აზერბაიჯანის მთავრობას ჟურნალისტის უპირობო გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. ასევე, ევროპარლამენტარები, რეზოლუციის თანახმად, უმნიშვნელოვანეს საკითხად ასახელებენ და მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, გამოიძიონ და ნათელი მოჰფინონ მუხტარლის იძულებითი გაუჩინარების საქმეში ქართული მხარის მონაწილეობის შესახებ გამოთქმულ ეჭვებს. დოკუმენტის მიღებამდე, ევროპარლამენტარებმა მისი მიღების გადადებას უყარეს კენჭი. დეპუტატების უმრავლესობა კენჭისყრის გადადების წინააღმდეგ წავიდა. მანამდე, ევროპარლამენტის სესიაზე დებატები გაიმართა. აფგან მუხთარლის გატაცება საქართველოდან არის ამ ქვეყნის რეპუტაციაზე დარტყმა, გამოძიება უნდა ჩატარდეს ორივე ქვეყანაში, - ამის შესახებ ევროპის კონსერვატორებისა და რეფორმატორების ფრაქციის წარმომადგენელმა, ანნა ელჟბეტა ფოტიგამ ევროპარლამენტში მიმდინარე დებატების დროს განაცხადა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, სიტყვით გამოვიდა ​ევროპის სახალხო პარტიის ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის წევრი ​ზელიანა ზოვკოროლეც. „ჩვენ ველაპარაკეთ მის მეუღლეს. ჩვენ ვითხოვთ მუხტარლის დაუყოვნებლივ გამოძიებას. მე მხარს ვუჭერ რეზოლუციის გადადებას იმიტომ, რომ დიპლომატიას უნდა დავუთმოთ გზა", - აღნიშნა ზოვკოროლემ. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტის სესიაზე რეზოლუციის პროექტზე „მუხტარლის საქმე და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობა" დებატები გაიმართა.

პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ აფგან მუხთარლის გატაცება ძალიან შემაშფოთებელია, - "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროპარლამენტის წევრმა ჩარლზ ტენოკმა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომელზეც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაკავებასთან დაკავშირებულ საკითხს განიხილავენ. „პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ აფგან მუხთარლის გატაცება ძალიან შემაშფოთებელია. ასევე შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ არსებობს ეჭვები საქართველოს სპეცსამსახურების მონაწილეობაზე ამ საქმეში. საგამოძიებო ჟურნალიზმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ცხოვრებაში და უზურნველყოფილი უნდა იყოს, რომ ჟურნალისტებს შეეძლოთ თავისუფლად მუშაობა. ჩვენ მოვუწოდებთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, მოუხსნას ყველა ბრალდება აფგან მუხთარლის და ის დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს", - განაცხადა ჩარლზ ტენოკმა. ევროპარლამენტი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობს. აღნიშნული თემის განხილვა ევროპარლამენტში რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. ევროპარლამენტი აფგან მუხთარლის საკითხთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტსაც უყრის კენჭს, თუმცა იქამდე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაკავების თემაზე ევროპარლამენტის 17 წევრის სიტყვით გამოსვლაა დაგეგმილი. რაც შეეხება უშუალოდ რეზოლუციას, პროექტის სახელწოდებაა „მუხთარლის საქმე და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობა" და მასში „ევროპარლამენტი გამოთქვამს სერიოზულ აღშფოთებას აფგან მუხთარლის საქართველოში შესაძლო გატაცებასთან და აზერბაიჯანში მის უკანონო გადაყვანასთან დაკავშირებით" და აღნიშნულს „საერთაშორისო და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევად" მიიჩნევს. 