აღმაშენებლის ხეივანში სპეცოპერაციის შედეგად სავარაუდოდ ერთი პირი დააკავეს

აღმაშენებლის ხეივანში სამართალდამცველები, სავარაუდოდ, სპეცოპერაციას ატარებენ. დიდი დიღმისკენ მიმავალ ტრასაზე, გლდანის გადასახვევთან, საავტომობილო გზის შუა ნაწილში ნიღბიან პირებს, სავარაუდოდ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებს რამდენიმე მანქანა ჰყავთ გაჩერებული. ადგილზე იმყოფებიან ასევე სამართალდამცველების სხვადასხვა ეკიპაჟები. თუ რას უკავშირდება აღნიშნული ღონისძიება, სამართალდამცველები არ საუბრობენ. დიდი დიღმის ტრასაზე აღნიშნული ფაქტის გამო საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებულია. წყარო:ინტერპრესიუსი შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა პოლიციის სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან სამუშაო თათბირი ჩაატარა. შეხვედრას შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და საქართველოს ყველა რეგიონის პოლიციის დეპარტამენტების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. გიორგი მღებრიშვილმა თათბირზე, დეპარტამენტების დირექტორებთან ერთად, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის სტატისტიკა განიხილა და ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში პოლიციის მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული საქმიანობა გააანალიზა. შეხვედრის დასასრულს შს მინისტრმა ყველა რეგიონის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს კონკრეტული დავალებები მისცა. "საპატრულო პოლიცია და სამაშველო სამსახური კვლავ თქვენს სამსახურშია, თუმცა მოცემული მომენტისთვის პანიკის საფუძველი არ არსებობს!" , - წერს პერტაია. შსს-ს მაშველებმა ქვეყნის მასშტაბით 400-მდე გამოძახებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება მოახდინეს. აღნიშნულ ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, თეა პერტაია სოციალურ ქსელში აქვეყნებს.