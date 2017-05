აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მორიგებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა იმატებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghsrulebis-erovnuli-biuro [1] => davebis-morigebit-mogvareba [2] => morigeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127163 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghsrulebis-erovnuli-biuro [1] => davebis-morigebit-mogvareba [2] => morigeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127163 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5730 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aghsrulebis-erovnuli-biuro [1] => davebis-morigebit-mogvareba [2] => morigeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aghsrulebis-erovnuli-biuro [1] => davebis-morigebit-mogvareba [2] => morigeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127163) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5730,15353,15354) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 104587 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-27 12:37:19 [post_date_gmt] => 2017-01-27 08:37:19 [post_content] => აღსრულების ეროვნული ბიურო გამარტივებული საქმისწარმოების 2016 წლის ანგარიშს აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ გამარტივებული საქმისწარმოების სერვისზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. პარალელურად იმატებს მორიგებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა. როგორია გამარტივებული საქმისწარმოების სტატისტიკა? 2016 წლის განმავლობაში გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურში შემოვიდა 19 238 აპლიკაცია დავალიანების გადახდის შესახებ, საიდანაც კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, 1 043 აპლიკანტს ეთქვა უარი წარმოებაზე, ხოლო ქეის მენეჯერებს წარმოებაში გადაეცათ 17 865 საქმე. ქეის მენეჯერების მიერ 2016 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით წარმოებაში მიღებული 17 865 აპლიკაციიდან დასრულდა 11 458, მათ შორის ნებაყოფლობით გადახდის ვადაში გადახდა განხორციელდა 165 საქმეზე, ხოლო მორიგებით დასრულდა 1 667. აპლიკაციების შემოსვლის დინამიკა მზარდია და შესაბამისად, 2016 წელს შემოსულ აპლიკაციათა რაოდენობა გაცილებით მეტია წინა წლებთან შედარებით. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში შემოსულ აპლიკაციათა მონაცემები შემდეგნაირია:

2013 წელი - შემოსულია 4 855 აპლიკაცია;ს

2014 წელი - 9 501 აპლიკაცია;

2015 წელი - 13 168;

2016 წელი - 17 865

ბიუროში კონსულტაცია გაეწია 35 299 მოქალაქეს, რაც რამდენიმე ათასი ერთეულით მეტია გასული წლების ამავე პერიოდთან შედარებით;

სატელეფონო კონსულტაცია გაეწია 111 204 მოქალაქეს. ორივე მონაცემი წინა წლების იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით ყველაზე მაღალია.

6 თვის განმავლობაში პასუხი გაეცა ელექტრონული ფოსტით მიღებულ 616 შეკითხვას, რაც რამდენიმე ათეულით მეტია წინა წლების იგივე პერიოდთან შედარებით.

მიღებულიიქნა 57 421 ერთეული კორესპონდენცია;

განცხადებაზე საპასუხო წერილების რაოდენობამ შეადგინა 1 347 ერთეული;

ტერიტორიული ბიუროებიდან გადმოგზავნილი იქნა 4 222 საქმე;

მოვალეთა რეესტრიდან გაიცა 65 ცნობა;

გაიცა 62 საჯარო ინფორმაცია;

საიტზე გამოქვეყნდა 33 112 ერთეული საჯარო შეტყობინება და საჯარო ინფორმაცია;

დაარქივდა 37 217 საქმე;

არქივიდან გაიცა 2 265 ასლი და საქმე.

2013 წელი - შემოსულია 4 855 აპლიკაცია;ს

2014 წელი - 9 501 აპლიკაცია;

2015 წელი - 13 168;

2016 წელი - 17 865

როგორია გამარტივებული საქმისწარმოების სტატისტიკა? 2016 წლის განმავლობაში გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურში შემოვიდა 19 238 აპლიკაცია დავალიანების გადახდის შესახებ, საიდანაც კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, 1 043 აპლიკანტს ეთქვა უარი წარმოებაზე, ხოლო ქეის მენეჯერებს წარმოებაში გადაეცათ 17 865 საქმე. ქეის მენეჯერების მიერ 2016 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით წარმოებაში მიღებული 17 865 აპლიკაციიდან დასრულდა 11 458, მათ შორის ნებაყოფლობით გადახდის ვადაში გადახდა განხორციელდა 165 საქმეზე, ხოლო მორიგებით დასრულდა 1 667. აპლიკაციების შემოსვლის დინამიკა მზარდია და შესაბამისად, 2016 წელს შემოსულ აპლიკაციათა რაოდენობა გაცილებით მეტია წინა წლებთან შედარებით. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში შემოსულ აპლიკაციათა მონაცემები შემდეგნაირია: [post_title] => გამარტივებული საქმისწარმოების სერვისზე მოთხოვნა 3–ჯერ გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamartivebuli-saqmiswarmoebis-servisze-motkhovna-3-jer-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-27 12:37:19 [post_modified_gmt] => 2017-01-27 08:37:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104587 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 87709 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-11-12 11:00:10 [post_date_gmt] => 2016-11-12 07:00:10 [post_content] => აღსრულების ეროვნული ბიურო საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის მიერ 2016 წლის 9 თვის განმავლობაში მოქალაქეებისთვის გაწეული კონსულტაციის სტატისტიკას აქვეყნებს. 2016 წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 147 119 მოქალაქეს სხვადასხვა სახის კონსულტაცია გაუწია. მათ შორის:2016 წლის პირველ კვარტალში საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის მიერ, ასევე განხორციელდა შემდეგი სახის აქტივობები:ჯამში, 6 თვის განმავლობაში საქმის წარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის მიერ განხორციელდა 344 871 აქტივობა. აღსრულების ეროვნული ბიურო მზად არის, სამართლებრივი კონსულტაცია გაუწიოს სააღსრულებო წარმოების ნებისმიერ მხარეს, დაიცვას მათი ინტერესები და უფლებები. დაინტერესებულ მოქალაქეს შეუძლია, მიმართოს ბიუროს ოფისს, ასევე დარეკოს ცხელ ხაზზე (032) 2 749 649 ან მიმართოს ელექტრონულ ფოსტაზე info@nbe.gov.ge. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პოლიტიკა, დავების მორიგებით დასრულებაა. აღსრულების ეროვნული ბიურო საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის მიერ 2016 წლის 9 თვის განმავლობაში მოქალაქეებისთვის გაწეული კონსულტაციის სტატისტიკას აქვეყნებს. 2016 წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 147 119 მოქალაქეს სხვადასხვა სახის კონსულტაცია გაუწია. მათ შორის:2016 წლის პირველ კვარტალში საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის მიერ, ასევე განხორციელდა შემდეგი სახის აქტივობები:ჯამში, 6 თვის განმავლობაში საქმის წარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის მიერ განხორციელდა 344 871 აქტივობა. აღსრულების ეროვნული ბიურო მზად არის, სამართლებრივი კონსულტაცია გაუწიოს სააღსრულებო წარმოების ნებისმიერ მხარეს, დაიცვას მათი ინტერესები და უფლებები. დაინტერესებულ მოქალაქეს შეუძლია, მიმართოს ბიუროს ოფისს, ასევე დარეკოს ცხელ ხაზზე (032) 2 749 649 ან მიმართოს ელექტრონულ ფოსტაზე info@nbe.gov.ge. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პოლიტიკა, დავების მორიგებით დასრულებაა.

რამდენ მოქალაქეს გაუწია კონსულტაცია აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ეზოში სროლა იყო. როგორც "ფორტუნას" აღსრულების ბიუროში განუცხადეს, ორმა კერძო პირმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, ერთმანეთს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა. ორივე პირი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. "ინციდენტს აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან არავითარი კავშირი არა აქვს. დაპირისპირება ორ კერძო პირს შორის მოხდა", - განაცხადეს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. ადგილზე საპატრულო პოლიცია მუშაობს, სისხლის სამართლის საქმე 19-108-ე და 236-ე მუხლებით აღიძრა, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობასა და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს.

აღსრულების ეროვნული ბიუროს ეზოში სროლის შედეგად 2 პირი დაიჭრა 