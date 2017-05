აგრძელებს თუ არა ჯამიროქუაი ტურნეს – უახლესი ინფორმაცია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jamiroquai ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132570 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jamiroquai ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132570 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13877 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jamiroquai ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jamiroquai ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132570) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13877) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120320 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 15:42:26 [post_date_gmt] => 2017-04-05 11:42:26 [post_content] => ბათუმი შავი ზღვის ჯაზფესტივალის მეთერთმეტედ ჩასატარებლად ემზადება. ჩოგბურთის კორტებზე ორგანიზატორები უფრო მეტი მაყურებლისთვის ამზადებენ სივრცეს, ის სამ სეგმენტადაა დაყოფილი - ვიაიპი, ოქროს და ვერცხლის ზონები. ბილეთების გაყიდვა საიტზე tkt.ge 27 მარტიდან მიმდინარეობს. ახლახან „ფორტუნასთვის“ ცნობილი გახდა, რომ ვიაიპი ზონაში მოსახვედრი 1000-ლარიანი ბილეთები, რომელიც 7 კონცერტზე დასწრების საშუალებას იძლევა, მთლიანად გაყიდულია. ამჟამად დარჩენილია მხოლოდ 400-ლარიანი აბონემენტები, რომლითაც კორტებზე სამ კონცერტს დაესწრებით და ბილეთები ვერცხლის ზონაში, რომელთა შეძენაც ცალ-ცალკე შეგიძლიათ. ყველა ტიპის შეთავაზებაზე მოქმედებს „თიბისი სტატუსის“ ფასდაკლების შესაძლებლობა, 15-20%. შეგახსენებთ, რომ წელს სულ შვიდი კონცერტი გაიმართება. 27 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით, მუსიკოსები ხან ჩოგბურთის კორტების, ხანაც „Take Five“-ის სცენებს დაიკავებენ. პროგრამა კი ასეთია: ბათუმის ჩოგბურთის კლუბი:

28 ივლისი , 19:00 - JAMIROQUAI ;

29 ივლისი , 19:00 - DE LA SOUL ;

30 ივლისი , 19:00 - JOSS STONE ;

27 ივლისი , 19:00 - კლუბი TAKE 5 - CORY HENRY AND THE APOSTLES

28 ივლისი - Matthew Harnet & Global Gumbo All Stars

29 ივლისი - Lou Berry

30 ივლისი - MF ROBOTS

28 ივლისი , 19:00 - JAMIROQUAI ;

29 ივლისი , 19:00 - DE LA SOUL ;

30 ივლისი , 19:00 - JOSS STONE ;

27 ივლისი , 19:00 - კლუბი TAKE 5 - CORY HENRY AND THE APOSTLES

28 ივლისი - Matthew Harnet & Global Gumbo All Stars

29 ივლისი - Lou Berry

30 ივლისი - MF ROBOTS

ფესტივალის პროგრამა კლუბი Take 5:ნინო მურღულია [post_title] => ბათუმის ჯაზფესტივალის 1000-ლარიანი ბილეთები მთლიანად გაიყიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-jazfestivalis-1000-lariani-biletebi-mtlianad-gaiyida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 16:44:31 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 12:44:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 119642 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-03 14:35:42 [post_date_gmt] => 2017-04-03 10:35:42 [post_content] => ბრიტანული ბენდის „ჯამიროქუაის“ ახალი ალბომი, შვიდწლიანი ლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა, გამოვიდა. 31 მარტს ის უკვე გასაყიდად გამოამზეურეს. მალევე ჯგუფის ლიდერი ჯეი ქეი პოპულარული შოუს „ვოისის“ ბრიტანულ გამოშვებაში მიიწვიეს, სადაც ერთ-ერთი ახალი სიმღერა შეასრულა და საუკეთესო შთაბეჭდილება დატოვა. ის ევროპისა და აზიის ქვეყნებში ახალი ალბომით უკვე მოგზაურობს. პირველი შოუ პარიზში შედგა. „იუთუბი“ უკვე სავსეა ამ კონცერტზე გადაღებული ვიდეოებით, საიდანაც ჩანს, რომ ჯგუფი და მისი სოლისტი შესანიშნავ ფორმაში არიან. ალბომს კომერციული წარმატება აქვს და რამდენიმე ათეული ქვეყნის ჩარტებში პირველ პოზიციებს არ თმობს. ამის შესახებ თავად ჯეი ქეიმ ისაუბრა მცირე ვიდეომიმართვაში, ლონდონური კონცერტის წინ და აღნიშნა, რომ თაყვანისმცემლების მადლობელია ასეთი წარმატებისთვის. რაც შეეხება თავად ალბომს, კრიტიკოსების მხრიდან მას დადებითი შეფასებები მოჰყვა. აქ გაერთიანებულია ჯაზის, ფანკის და ელექტრომუსიკის ელემენტები. ვისაც „ჯამიროქუაი“ გიყვარდათ, ამ ალბომის შემდეგ აუცილებლად კიდევ უფრო მეტად შეგიყვარდებათ, ვისაც ამ ბენდის შესახებ არაფერი გსმენიათ, რაშიც ძალიან გვეპარება ეჭვი, მაშინ მის წინა ნამუშევრებს აუცილებლად უნდა მოუსმინოთ, რადგან ახალი ალბომი „Automaton“ ბენდის წარსული მუსიკალურობის მემკვიდრეობაა. ალბომში ბევრ მელოდიას დაიჭერთ, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის არანჟირებაშია გაბნეული. არანჟირების წამყვანი ინსტრუმენტი, რასაკვირველია, ისევ ბასია, როგორც ყოველთვის, თუმცა ელექტროჟღერადობაც საკმარისად აქვს დამატებული. მთელი ალბომის მოსმენისას ისეთი შეგრძნება დაგრჩებათ, რომ მუსიკალურ ქაოსში წესრიგს დაეძებთ და ამას თავად მუსიკოსიც აკეთებდა, როდესაც კიდევ ერთ თანაავტორთან ერთად ახალ სიმღერებს წერდა, ამდენი წლის შემდეგ... კონცერტებზე ახალ სიმღერებთან ერთად, ახალ ფერად ელექტროქუდში გამოწყობილი ჯეი ქეი ძველ კომპოზიციებსაც ასრულებს, ისეთ საეტაპო სიმღერებს მის შემოქმედებაში, როგორიც არის „Space Cowboy“ და „Deeper Underground“. მთლიანი პროგრამა, არც მეტი, არც ნაკლები 2 საათსა და 20 წუთს გასტანს, გარდა ბენდის ტრადიციული წევრებისა, ელექტროჟღერადობისთვის „ჯამიროქუაიმ“ კიდევ ერთი წევრი დაემატა, რომელიც პულტებით მუშაობს სცენაზე. ბათუმში „ჯამიროქუაის“ კონცერტი 28 ივლისსაა ჩანიშნული, „ბათუმის შავი ზღვის ჯაზფესტივალის“ ფარგლებში, სადაც ის ფესტივალის ჰედლაინერი იქნება. ქართველი თაყვანისმცმელები ამ კონცერტს მოუთმენლად ელოდებიან. ბილეთების შეძენა ჯერ კიდევ შეგიძლით საიტზე tkt.ge. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=sPY8h5pC6-Q [post_title] => „ჯამიროქუაის“ ახალი ალბომი ბევრ ქვეყანაში პირველ პოზიციაზეა - რას მოვისმენთ ბათუმის კონცერტზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jamiroquais-akhali-albomi-bevr-qveyanashi-pirvel-poziciazea-ras-movisment-batumis-koncertze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 14:53:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 10:53:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 114884 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-03-14 15:07:47 [post_date_gmt] => 2017-03-14 11:07:47 [post_content] => 27 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით „თიბისი სტატუსი“ და „ისტერნ პრომოუშენი“ წარმოგიდგენთ ტრადიციული ბათუმის შავი ზღვის ჯაზფესტივალის მეთერთმეტე სეზონს. წინა სეზონი საიუბილეო გახლდათ და შესაბამისად, ორ უიკენდზე გადანაწილდა, არტისტების ჩამონათვალიც გაორმაგებული გახლდათ. წელს ბათუმის ჯაზფესტივალი თავის ჩვეულ რიტმსა და ფორმატს დაუბრუნდა და 27-30 ივლისს გვექნება მუსიკოსების მოსმენისა და ნახვის ბედნიერება. დღეს „თიბისი“ ბანკის სათაო ოფისში გაიმართა პრესკონფერენცია, რომელსაც სხვადასხვა მედიასაშუალება დაესწრო. „თიბისი ბანკის“ წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წელსაც ფესტივალს მასშტაბური სახე ექნება მისი ჰედლაინერის გამო. ბანკი, უკვე ცნობილი წესის თანახმად, საკუთარ მომხმარებელს, „თიბისი სტატუსის“ ბარათების მფლობელებს 15-20%-იან ფასდაკლებას სთავაზობს ბილეთებზე. გარდა ამისა, ბილეთების დაზღვევის შესაძლებლობასაც გაძლევთ, თუკი მათ ადრე იყიდით და წასვლას ვერ შეძლებთ. რაც შეეხება ფესტივალის ჰედლაინერს, ეს გახლავთ ბრიტანული ჯგუფი „ჯამიროქუაი“, რომელიც ბათუმის ჩოგბურთის კორტებზე 28 ივლისს დადგება, დიდ სცენაზე. მანამდე ფესტივალი „თეიქ ფაივში“ გაიხსნება, ჯაზპიანისტი ქორი ჰენრი ჯაზური იმპროვიზაციებისა და თანამედროვე მუსიკის სინთეზის მოყვარულებს დაელოდება. 28 ივლისს „ჯამიროქუაის“ ახალ ალბომს მოვისმენთ, რომლის პირველი ტრეკიც უკვე გამოჩნდა დღის სინათლეზე. ის სავსეა ელექტრონული მუსიკით, ფანკითა და რიტმ ენდ ბლუზით, ასევე დისკოს ელემენტებით. 24 მარტს ალბომი ოფიციალურად გამოიცემა, შემდეგ კი იწყება ტურნე. ბათუმის ჯაზფესტივალს „ჯამიროქუაისთან“ დიდი ხანია, ჰქონდა მოლაპარაკება, მაგრამ არტისტის მოთხოვნით, ამ დრომდე არ ჰქონდია იმის გამჟღავნების საშუალება, რომ ბრიტანული ჯგუფი ბათუმს ეწვეოდა. „ჯამიროქუაი“ ახალი ალბომთან ერთად, სავარაუდოდ, საკუთარ ძველ ჰიტებსაც შეასრულებს. ჯერ კიდევ წლების წინ, როცა ჯგუფი თბილისში იმყოფებოდა, შედგა მოლაპარაკება, რომლის მიხედვითაც, ახალი ალბომის შემთხვევაში, ის კვლავ ჩამოვიდოდა საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ „ჯამიროქუაის“ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან მხოლოდ საქართველოში ექნება კონცერტი. 29 ივლისს ჰიპ-ჰოპ-ჯგუფი „De La Soul“ წარდგება მაყურებლის წინაშე. „ისტერნ პრომოუშენმა“ გაითვალისწინა შარშანდელი გამოცდილება, როცა სრული შემთხვევითობის წყალობით, ბათუმის ჯაზფესტივალს კრის ბრაუნის მაგივრად ჰიპ-ჰოპის ლეგენდა, ბასტა რაიმსი ესტუმრა და ძალიან მაღალი იყო დასწრება, ამიტომაც გადაწყვიტეს, ამ ჟანრში კიდევ ერთი საინტერესო ჯგუფის კონცერტი წარმოგვიდგინონ. ის ქართველ მსმენელს ჩაკა კჰანთან ერთად შესრულებული დუეტით ახსოვს, რომელსაც „All Good“ ჰქვია. 30 ივლისს ჯაზფესტივალს დახურავს ჯოს სტოუნი, მომღერალი, რომელიც 2005 წელს საუკეთესო ახალი პერფორმერის კატეგორიაში „გრემიზე“ გახლდათ წარდგენილი, ჯერ კიდევ 18 წლისას ჯეიმს ბრაუნთან დუეტი ჰქონდა შესრულებული, მას შემდეგ საკმაოდ ბევრი ცნობილი კომპოზიცია შეასრულა, აქვს რამდენიმე საკუთარი ჰიტიც, რომლებმაც სახელი გაუთქვა. ჯოსის მიერ შესრულებულ ქავერებს შორისაა ნეთ ქინგ ქოულის „L O V E“, რომელიც „შანელის“ რეკლამისთვის გადააკეთა და იმავე ბრენდის რეკლამაში ასრულებს სიმღერის „It’s Man’s World“ საკუთარ, შესანიშნავ ვარიანტს. სამივე კონცერტი ბათუმის ჩოგბურთის კორტებზე გაიმართება, რომელიც ორგანიზატორებმა გააფართოვეს და შესაბამისად, უფრო მეტი ბილეთის გაყიდვის შესაძლებლობა იქნება. სივრცეები დაყოფილია ვიაიპი, ოქროს და ვერცხლის ზონებად, ყველას ცალ-ცალკე შესასვლელი ექნება. ბილეთები 27 მარტიდან tkt.ge-ზე, დილის 9:00 საათიდან გაიყიდება. დიდი მოთხოვნის გამო ორგანიზატორები გვირჩევენ, რომ თადარიგი რაც შეიძლება ადრე დავიჭიროთ. ვიაიპი ბილეთები შესაბამის პაკეტებთან ერთად გაიყიდება, ჯერჯერობით ფასი ცნობილი არ არის და 27 მარტს გამოცხადდება. რაც შეეხება ოქროს სეგმენტს, ანუ სივრცეს პირდაპირ სცენის წინ, აქ მოხვდებით იმ შემთხვევაში, თუ ყველა კონცერტზე დასასწრებ აბონემენტს იყიდით, რომლის ფასიც 400 ლარი გახლავთ, ვერცხლის სივრცეში შეძლებთ ცალ-ცალკე კონცერტების ბილეთების შეძენას, ჯოს სტოუნზე 100 ლარად მოხვდებით, „დე ლა სოულზე“ – 150 ლარად, ხოლო „ჯამიროქუაის“ ბილეთი 250 ლარი ეღირება. ყველა ბილეთზე ვრცელდება „თიბისი სტატუსის“ ფასდაკლება, თუკი შესაბამის ბარათს ფლობთ. მოკლედ, მოემზადეთ მუსიკალურად ცხელი ზაფხულისთვის, რომელიც ბათუმში ივლისის ბოლო დღეებში გელოდებათ!.. ნინო მურღულია [post_title] => როდიდან გაიყიდება და რა ეღირება „ჯამიროქუაის“ ბილეთები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodidan-gaiyideba-da-ra-eghireba-jamiroquais-biletebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-14 16:14:06 [post_modified_gmt] => 2017-03-14 12:14:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114884 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120320 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 15:42:26 [post_date_gmt] => 2017-04-05 11:42:26 [post_content] => ბათუმი შავი ზღვის ჯაზფესტივალის მეთერთმეტედ ჩასატარებლად ემზადება. ჩოგბურთის კორტებზე ორგანიზატორები უფრო მეტი მაყურებლისთვის ამზადებენ სივრცეს, ის სამ სეგმენტადაა დაყოფილი - ვიაიპი, ოქროს და ვერცხლის ზონები. ბილეთების გაყიდვა საიტზე tkt.ge 27 მარტიდან მიმდინარეობს. ახლახან „ფორტუნასთვის“ ცნობილი გახდა, რომ ვიაიპი ზონაში მოსახვედრი 1000-ლარიანი ბილეთები, რომელიც 7 კონცერტზე დასწრების საშუალებას იძლევა, მთლიანად გაყიდულია. ამჟამად დარჩენილია მხოლოდ 400-ლარიანი აბონემენტები, რომლითაც კორტებზე სამ კონცერტს დაესწრებით და ბილეთები ვერცხლის ზონაში, რომელთა შეძენაც ცალ-ცალკე შეგიძლიათ. ყველა ტიპის შეთავაზებაზე მოქმედებს „თიბისი სტატუსის“ ფასდაკლების შესაძლებლობა, 15-20%. შეგახსენებთ, რომ წელს სულ შვიდი კონცერტი გაიმართება. 27 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით, მუსიკოსები ხან ჩოგბურთის კორტების, ხანაც „Take Five“-ის სცენებს დაიკავებენ. პროგრამა კი ასეთია: ბათუმის ჩოგბურთის კლუბი:ფესტივალის პროგრამა კლუბი Take 5:ნინო მურღულია [post_title] => ბათუმის ჯაზფესტივალის 1000-ლარიანი ბილეთები მთლიანად გაიყიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-jazfestivalis-1000-lariani-biletebi-mtlianad-gaiyida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 16:44:31 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 12:44:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 38771d5b2d93b78d1c39adf3f4e34da9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )