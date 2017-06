აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 11 600-ზე მეტი პოლისია გაცემული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => proeqtebis-martvis-saagento [2] => agrodazghveva [3] => dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138159 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => proeqtebis-martvis-saagento [2] => agrodazghveva [3] => dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138159 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1624 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => proeqtebis-martvis-saagento [2] => agrodazghveva [3] => dazghveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneoba [1] => proeqtebis-martvis-saagento [2] => agrodazghveva [3] => dazghveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138159) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5404,11807,2729,1624) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135732 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 13:53:55 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება, ცვლილება სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში შედის. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, ამ მიმართულებით ცვლილების განხორციელება აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაცული იყოს მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები. გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდში, სავაჭრო ცენტრებში გაჩენილი ხანძრების და დიდი ოდენობით ზარალის გამო მიიღეს. კვირიკაშვილის თქმით, რომელი ობიექტების დაზღვევა გახდება სავალდებულო, ამას სახელმწიფო გადაწყვეტს. "სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა, რათა მე-3 პირების მხრივ, სიცოცხლის ჯანმრთელობის და ქონების ნაწილში მიყენებული ზიანი აუცილებელი წესით იქნას დაზღვეული. ჩვენ, სამწუხაროდ, წარსულში უარი ვთქვით არაერთ სავალდებულო დაზღვევის სახეობაზე, ასევე კარგად მახსოვს ის მოვლენები, რომ ბევრ შემთხვევაში ამას პოლიტიკური ხასიათიც ჰქონდა და ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ცივილიზებული ფორმით განვავითაროთ ის ფორმები, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს - მხედველობაში მაქვს, მე-3 პირის მიმართ ჯანმრთელობის სიცოცხლის და ქონების ზიანის ანაზღაურება. ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება, ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, რათა ჩვენი მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები დაცული იყოს’’,-განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ ეს ცვლილება სავაჭრო ცენტრებისა თუ მსხვილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მფლობელებსაც დიდ ტვირთს მოხსნის. [post_title] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadobrivi-tavsheyris-obieqtebis-dazghveva-savaldebulo-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133294 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-23 11:49:36 [post_date_gmt] => 2017-05-23 07:49:36 [post_content] => ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელმა ქარხანამ „გრუზვინპრომი“ ჩინურ კომპანია „Jiangxi Silk Road Investment“–თან 15 წლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმის გააფორმა. მემორანდუმი ითვალისწინებს მხარეებს შორის გრძელვადიან თანამშრომლობას ბრენდისა და საბრენდე სპირტის წარმოების, მიწოდებისა და რეალიზაციის მიმართულებებით. მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია ერთობლივი კომპანიის დაფუძნება, რომელიც ჩინეთში ქართული ბრენდის პოპულარიზაციას და ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდება-რეალიზაციას შეუწყობს ხელს. ხელმოწერის ცერემონიალს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი და კახეთის მხარის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი დაესწრნენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა წარმატება უსურვა ქართულ და ჩინურ კომპანიებს და აღნიშნა, რომ ჩინეთის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო ღრმავდება. სახელმწიფოს მხრიდან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გამარტივება, ბაზრების დივერსიფიკაცია და ამ ბაზრებზე ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია ის მხარდაჭერაა, რამაც ბიზნესის განვითარება უნდა უზრუნველყოს. „დღევანდელი მემორანდუმი საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია და წინაპირობაა იმისა, რომ მოლოდინები, რომელიც ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების საფუძველზე გაჩნდა, შესრულდება. ეს თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოდან, ღვინის ქვეყნიდან პროდუქციის ექსპორტის ზრდას ჩინეთში, რომელიც აფასებს და პატივს სცემს ჩვენ ისტორიას და ტრადიციებს“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. ხელმოწერის ცერემონიაზე აღინიშნა, რომ ძიანგსის პროვინციის მოსახლეობა 400 მლნ-ზე მეტია, შესაბამისად, ეს ბაზარი ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდისა და პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვანია. დღეისათვის, ჩინეთის ბაზარზე ქართული წითელი ღვინო სულ უფრო პოპულარული ხდება და უკვე, 30-ზე მეტ სავაჭრო ობიქტში იყიდება. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გახსნილია ღვინის კულტურის სახლები, რომლებიც ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის აქტიურ კამპანიას ახორცილებენ. ღონისძიებაში მონაწლეობა ძიანგსის პროვინციის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის, საინფორმაციო ცენტრის, საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა და სხვა ოფიციალური პირებმა მიიღეს. ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი ქარხანა „გრუზვინპრომი“ 1929 წელს დაარსდა. დღეისათვის საწარმო უახლესი აპარატურით და დანადგარებით არის აღჭურვილი. [post_title] => „გრუზვინპრომმა“ ჩინურ კომპანიასთან 15 წლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gruzvinpromma-chinur-kompaniastan-15-wliani-tanamshromlobis-memorandumi-gaaforma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 11:49:36 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 07:49:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132824 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 11:27:44 [post_date_gmt] => 2017-05-22 07:27:44 [post_content] => სახელმწიფო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ გლეხებს არ და ვერ დაეხმარება, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ზარალი მილიონობით ლარს აღემატება, რომლის ანაზღაურების ფუფუნება სახელმწიფო ბიუჯეტს არ აქვს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი გლეხებს მოუწოდებს, აგროდაზღვევის სერვისით ისარგებლონ. მისივე თქმით, სტიქიის შედეგად განსაკუთრებით დაზარალდა შიდა ქართლი. დავითაშვილის ინფორმაციით, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით 38 ათასი ჰექტარია დაზიანებული. შეგახსენებთ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად გლეხები დაზარალდნენ. ისინი ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. ადგილობრივების განცხადებით, განადგურდა მოსავლის დიდი ნაწილი. [post_title] => სახელმწიფო დაზარალებულ გლეხებს არ დაეხმარება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhelmwifo-dazaralebul-glekhebs-ar-daekhmareba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 11:27:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 07:27:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132824 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135732 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 13:53:55 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება, ცვლილება სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში შედის. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, ამ მიმართულებით ცვლილების განხორციელება აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაცული იყოს მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები. გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდში, სავაჭრო ცენტრებში გაჩენილი ხანძრების და დიდი ოდენობით ზარალის გამო მიიღეს. კვირიკაშვილის თქმით, რომელი ობიექტების დაზღვევა გახდება სავალდებულო, ამას სახელმწიფო გადაწყვეტს. "სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა, რათა მე-3 პირების მხრივ, სიცოცხლის ჯანმრთელობის და ქონების ნაწილში მიყენებული ზიანი აუცილებელი წესით იქნას დაზღვეული. ჩვენ, სამწუხაროდ, წარსულში უარი ვთქვით არაერთ სავალდებულო დაზღვევის სახეობაზე, ასევე კარგად მახსოვს ის მოვლენები, რომ ბევრ შემთხვევაში ამას პოლიტიკური ხასიათიც ჰქონდა და ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ცივილიზებული ფორმით განვავითაროთ ის ფორმები, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს - მხედველობაში მაქვს, მე-3 პირის მიმართ ჯანმრთელობის სიცოცხლის და ქონების ზიანის ანაზღაურება. ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება, ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, რათა ჩვენი მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები დაცული იყოს’’,-განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ ეს ცვლილება სავაჭრო ცენტრებისა თუ მსხვილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მფლობელებსაც დიდ ტვირთს მოხსნის. [post_title] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadobrivi-tavsheyris-obieqtebis-dazghveva-savaldebulo-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 152 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3626908af9c8fdc52c6595edd907473c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )