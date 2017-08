აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ე.წ. ადმინისტრაციულ საზღვარს კეტავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ckhinvalis-saokupacio-redjimi [2] => e-w-sazghvris-chaketva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151496 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ckhinvalis-saokupacio-redjimi [2] => e-w-sazghvris-chaketva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151496 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 766 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ckhinvalis-saokupacio-redjimi [2] => e-w-sazghvris-chaketva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => agvistos-omi [1] => ckhinvalis-saokupacio-redjimi [2] => e-w-sazghvris-chaketva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151496) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (766,17896,17897) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 68925 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-07 18:02:14 [post_date_gmt] => 2016-08-07 14:02:14 [post_content] => თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თინათინ ხიდაშელი, აგვისტოს ომის 8 წლისთავთან დაკავშირებით, სტატუს აქვეყნებს: "2008 წლის 8 აგვისტოს გამოძახილი უნდა იყოს 2016 წლის 8 ოქტომბერი. ერთად, ერთმუშტად, ერთიან ორგანიზმად ქცეული ქართული სახელმწიფო, რომელიც სწორედ საარჩევნო ყუთებთან ეტყვის არას უკუპაციას, რუსულ პროპაგანდას, აქა იქ გამოჩენილ საბჭოთა ნოსტალგიას, რუსულ ტანკებს და 37 მანეთიან ბილეთს მოსკოვში. აგვისტოს ომის წლისთავზე, 8 წლის შემდეგ, ეთნიკური წმენდის, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი მრავლობითი დანაშაულისთვის კვლავაც არავინ დასჯილა. ჩემთვის, როგორც - დედისთვის, ვისთვისაც მშვიდობა ერთადერთი გარანტია მისი და სხვისი შვილების უსაფრთხო და ბედნიერი მომავლის უზრუნველსაყოფად; - სამოქალაქო აქტივისთვის, ვინც ჯერ კიდევ 2009 წელს თავიდან ბოლომდე, ეთნოწმენდიდან მკვლელობამდე, ყოველი სახლის გადაწვიდან მოსახლეობის მასობრივ დევნამდე, შევისწავლე აგვისტოს ომი; - საქართველოს მოქალაქისთვის, ვისაც არავითარი ორჭოფული აზრები არ აქვს, ამ ომში ჯალათის და მსხვერლის იდენთიფიცირებისთვის; - პოლიტიკოსისთვის, ვინც მთელი მისი კარიერის მანძილზე თავდაუზოგავად შრომობს საქართველოს ნატოში, შესაბამისად უსაფრთხოების ერთადერთ ხელშესახებ, ძლიერ ალიანსში წევრობისთვის; - ყოფილი თავდაცვის მინისტრისთვის, ვისი მთავარი მისიაც სწორედ მშვიდობისთვის ბრძოლა, მშვიდობის უზრუნველყოფა და ძლიერი, პროფესიული, უნარიანი შეიარაღებული ძალებია; ქვეყნის დეოკუპაცია და 2008 წელს, საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის გამო პასუხისმგებელ პირთა დასჯა, კვლავაც მთავარ ამოცანად რჩება. 2009 წელს დავწერე: "საქართველო პატარა ქვეყანაა, მცირე ტერიტორიით და მცირე მოსახლეობით, შიდა ქართლი კი დედამიწის კიდევ უფრო პატარა წერტილი. თუკი ტრაგედია და დანაშაულის სიმძიმე მსხვერპლის რაოდენობით იზომება, ჩვენი ტრაგედიის მასშტაბი, რაოდენ სასტიკიც უნდა ყოფილიყო, ვერ გაუტოლდება გენოციდს რუანდაში, ეთნიკურ წმენდას ყოფილ იუგოსლავიაში, დარფურისა და კამბოჯის ტრაგედიებს. მაგრამ ტერიტორიისა და მოსახლეობის სიმცირით შეუძლებელი და უსამართლოა პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ლეგიტიმაცია. თუ დანაშაული ჩადენილია, უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი, დანაშაულის ხასიათის და არა მსხვერპლის რაოდენობის მიხედვით. საერთაშორისო სამართალი და დემოკრატიული დაცვის მექანიზმები თანაბრად უნდა მოქმედებდეს ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, თუ რა სიდიდის ან გავლენისაა სახელმწიფო, ან რამდენი დღე გრძელდებოდა ომი. მსოფლიო წესრიგის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება და ორმაგი სტანდარტით მოქმედება კაცობრიობას საბოლოოდ გაცილებით მძიმე შედეგებამდე მიიყვანს, ვიდრე ათიათასობით უფლებააყრილი ქართველი დევნილისათვის საკუთარი სიმართლის დამტკიცებისა და უფლებების აღდგენის შესაძლებლობის წართმევაა." სამწუხაროდ, მას შემდეგ უკრაინა მოხდა და პასუხი დღემდე გაცემული არ არის. ჩემთვის 2008 წლის ომს, ყველაზე საუკეთესოდ ამ ორი ადამიანის თვალები, ფოტოზე აღბეჭდილი ემოცია და ტრაგიზმი გადმოსცემს. სწორედ ამ ფოტოთი ვეხმიანები ომის წლისთავს. ვემსახურები საქართველოს!" - წერს ხიდაშელი სოციალურ ქსელში. [post_title] => თინა ხიდაშელი:"აგვისტოს ომის წლისთავზე, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის კვლავაც არავინ დასჯილა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tina-khidasheliagvistos-omis-wlistavze-kacobriobis-winaaghmdeg-chadenili-danashaulistvis-kvlavac-aravin-dasjila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-07 18:02:14 [post_modified_gmt] => 2016-08-07 14:02:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=68925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 68916 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-07 15:42:24 [post_date_gmt] => 2016-08-07 11:42:24 [post_content] => საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-8 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, რუსეთის ფედერაცია 2008 წლის შემდეგ კვლავ აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას, საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულვებელყოფით. ამასთან, საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად, კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმე რჩება. ”2016 წლის 7 აგვისტოს 8 წელი შესრულდა საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციისა და აგრესიის განხორციელებიდან. მას შემდეგ რუსეთი აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას, საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულვებელყოფით. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 8 წლის შემდეგ, საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად, კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმე რჩება. პრაქტიკად იქცა საოკუპაციო ხაზის მავთულხლართებითა და ე.წ. „საზღვრის“ აღმნიშვნელი ნიშნებით გამაგრება. ამ დესტრუქციულ ქმედებებს კიდევ უფრო ამწვავებს საქართველოს მოქალაქეების გატაცებები და უკანონო დაკავებები. ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირი და ლტოლვილი მოკლებულია საკუთარ საცხოვრებელ ადგილას უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობას მაშინ, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა მუდმივი ეთნიკური დისკრიმინაციის მსხვერპლია. ამის ნათელი დასტურია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა, თავისუფალი გადაადგილებისა და კერძო საკუთრების უფლებების შელახვა, რაც ეთნიკური წმენდის ახალი ტალღის რისკს ქმნის ოკუპირებულ რეგიონებში. ამასთან, მოსკოვმა დაიწყო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესი, რუსეთის სამხედრო, ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემაში მათი ინტეგრაციის გზით, რაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. რუსეთის პროვოკაციული ნაბიჯების მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა მტკიცედ მიუყვება კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკას”-ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე, განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველო მხარს უჭერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში აქტიურ ჩართულობას, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებას, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების საფუძველზე. ”მთავრობა ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა ხელი შეუწყოს ომით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის შერიგების პროცესს და მზადაა, საქართველოს ევროპული დღის წესრიგით გახსნილი შესაძლებლობები გაუზიაროს საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას. რეგიონების ოკუპაციისა და უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების პირობებში, საქართველომ მოახერხა წარმატებისთვის მიეღწია დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, რის წყალობითაც ის განუხრელად მიუყვება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ქართული მხარე მადლიერებას გამოხატავს საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ძალისხმევის შემდგომი კონსოლიდირებისკენ, 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგების აღმოფხვრისა და საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების მიზნით”-ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამძიმარს უცხადებს 2008 წლის ომში გმირულად დაღუპული მებრძოლებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის ოჯახის წევრებს და სრულიან საქართველოს. [post_title] => საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagareo-saqmeta-saministro-ganckhadebas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-07 15:43:23 [post_modified_gmt] => 2016-08-07 11:43:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=68916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 27672 [post_author] => 7 [post_date] => 2016-01-28 18:29:13 [post_date_gmt] => 2016-01-28 14:29:13 [post_content] => აგვისტოს ომის გამოძიების პროცესში, მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის ეთნოწმენდა და საცხოვრებელი ადგილებიდან მოქალაქეების გასახლება, ამის შესახებ პარტია ”თავისუფალი დემოკრატების” ერთერთმა ლიდერმა, ვიქტორ დოლიძემ, განაცხადა. მისი თქმით, ჰუმანიტარული ვითარება, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონებში შექიმნა, კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია. ”ვფიქრობ, მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას უნდა დაეკისროს, ვინაიდან, ერთმნიშვნელოვნად, აგრესია რუსეთის მხრიდან განხორციელდა. თან, საქმე ისაა, რომ ჰააგის სასამართლო გამოიძიებს 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე მონაკვეთს, ვინაიდან ომი აგვისტოში არ დაწყებულა, თუმცა სამხედრო აგრესია აგვისტოში დაიწყო, რის გამოც მშვიდობისმყოფელები დაიხოცნენ” - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. რაც ეხება საკითხს, შეიძლება თუ არა, რომ ეჭვმიტანილთა სიაში ყოფილი და მოქმედი პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც მოხვდნენ, ”თავისუფალი დემოკრატების” დეპუტატი არაფერს გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ თუ ქართველი მაღალჩინოსნები ამ სიაში მოხვდებიან, საქართველოს იმიჯზე უარყოფითად აისახება. ”არაფერს გამოვრიცხავ, თუმცა თუ ეს ასე მოხდება, ეს იქნება არაპრაგმატული განაჩენი, ვინაიდან სამხედრო აგრესია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დაიწყო და წინასწარი დასკვნების გაკეთება, რომ, შესაძლოა, ეს ქართულ მხარესაც შეეხოს, არასწორია” - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. ჰააგის საერთაშორისო სასამართლომ, პროკურორ ფატუ ბენსუდას, 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე, გამოძიების დაწყების ნებართვა მისცა. [post_title] => ვინ უნდა დაისაჯოს აგვისტოს ომის გამო? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-unda-daisajos-agvistos-omis-gamo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-28 18:29:13 [post_modified_gmt] => 2016-01-28 14:29:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=27672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 68925 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-07 18:02:14 [post_date_gmt] => 2016-08-07 14:02:14 [post_content] => თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თინათინ ხიდაშელი, აგვისტოს ომის 8 წლისთავთან დაკავშირებით, სტატუს აქვეყნებს: "2008 წლის 8 აგვისტოს გამოძახილი უნდა იყოს 2016 წლის 8 ოქტომბერი. ერთად, ერთმუშტად, ერთიან ორგანიზმად ქცეული ქართული სახელმწიფო, რომელიც სწორედ საარჩევნო ყუთებთან ეტყვის არას უკუპაციას, რუსულ პროპაგანდას, აქა იქ გამოჩენილ საბჭოთა ნოსტალგიას, რუსულ ტანკებს და 37 მანეთიან ბილეთს მოსკოვში. აგვისტოს ომის წლისთავზე, 8 წლის შემდეგ, ეთნიკური წმენდის, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი მრავლობითი დანაშაულისთვის კვლავაც არავინ დასჯილა. ჩემთვის, როგორც - დედისთვის, ვისთვისაც მშვიდობა ერთადერთი გარანტია მისი და სხვისი შვილების უსაფრთხო და ბედნიერი მომავლის უზრუნველსაყოფად; - სამოქალაქო აქტივისთვის, ვინც ჯერ კიდევ 2009 წელს თავიდან ბოლომდე, ეთნოწმენდიდან მკვლელობამდე, ყოველი სახლის გადაწვიდან მოსახლეობის მასობრივ დევნამდე, შევისწავლე აგვისტოს ომი; - საქართველოს მოქალაქისთვის, ვისაც არავითარი ორჭოფული აზრები არ აქვს, ამ ომში ჯალათის და მსხვერლის იდენთიფიცირებისთვის; - პოლიტიკოსისთვის, ვინც მთელი მისი კარიერის მანძილზე თავდაუზოგავად შრომობს საქართველოს ნატოში, შესაბამისად უსაფრთხოების ერთადერთ ხელშესახებ, ძლიერ ალიანსში წევრობისთვის; - ყოფილი თავდაცვის მინისტრისთვის, ვისი მთავარი მისიაც სწორედ მშვიდობისთვის ბრძოლა, მშვიდობის უზრუნველყოფა და ძლიერი, პროფესიული, უნარიანი შეიარაღებული ძალებია; ქვეყნის დეოკუპაცია და 2008 წელს, საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის გამო პასუხისმგებელ პირთა დასჯა, კვლავაც მთავარ ამოცანად რჩება. 2009 წელს დავწერე: "საქართველო პატარა ქვეყანაა, მცირე ტერიტორიით და მცირე მოსახლეობით, შიდა ქართლი კი დედამიწის კიდევ უფრო პატარა წერტილი. თუკი ტრაგედია და დანაშაულის სიმძიმე მსხვერპლის რაოდენობით იზომება, ჩვენი ტრაგედიის მასშტაბი, რაოდენ სასტიკიც უნდა ყოფილიყო, ვერ გაუტოლდება გენოციდს რუანდაში, ეთნიკურ წმენდას ყოფილ იუგოსლავიაში, დარფურისა და კამბოჯის ტრაგედიებს. მაგრამ ტერიტორიისა და მოსახლეობის სიმცირით შეუძლებელი და უსამართლოა პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ლეგიტიმაცია. თუ დანაშაული ჩადენილია, უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი, დანაშაულის ხასიათის და არა მსხვერპლის რაოდენობის მიხედვით. საერთაშორისო სამართალი და დემოკრატიული დაცვის მექანიზმები თანაბრად უნდა მოქმედებდეს ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, თუ რა სიდიდის ან გავლენისაა სახელმწიფო, ან რამდენი დღე გრძელდებოდა ომი. მსოფლიო წესრიგის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება და ორმაგი სტანდარტით მოქმედება კაცობრიობას საბოლოოდ გაცილებით მძიმე შედეგებამდე მიიყვანს, ვიდრე ათიათასობით უფლებააყრილი ქართველი დევნილისათვის საკუთარი სიმართლის დამტკიცებისა და უფლებების აღდგენის შესაძლებლობის წართმევაა." სამწუხაროდ, მას შემდეგ უკრაინა მოხდა და პასუხი დღემდე გაცემული არ არის. ჩემთვის 2008 წლის ომს, ყველაზე საუკეთესოდ ამ ორი ადამიანის თვალები, ფოტოზე აღბეჭდილი ემოცია და ტრაგიზმი გადმოსცემს. სწორედ ამ ფოტოთი ვეხმიანები ომის წლისთავს. ვემსახურები საქართველოს!" - წერს ხიდაშელი სოციალურ ქსელში. [post_title] => თინა ხიდაშელი:"აგვისტოს ომის წლისთავზე, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის კვლავაც არავინ დასჯილა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tina-khidasheliagvistos-omis-wlistavze-kacobriobis-winaaghmdeg-chadenili-danashaulistvis-kvlavac-aravin-dasjila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-07 18:02:14 [post_modified_gmt] => 2016-08-07 14:02:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=68925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 71a11fcfe0307827d1509132d698e499 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )