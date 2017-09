ახალციხეში საბავშვო ბაღების 35 აღსაზრდელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => sabavshvo-baghis-aghsazrdelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165019 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => sabavshvo-baghis-aghsazrdelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165019 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4653 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => sabavshvo-baghis-aghsazrdelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => sabavshvo-baghis-aghsazrdelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165019) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4653,19331) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153682 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 14:32:06 [post_date_gmt] => 2017-08-14 10:32:06 [post_content] => ახალციხეში, სოფელ სხვილისთან, ხანძარია. ცეცხლი მთის ფერდობზე გაჩნდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ცეცხლი, დაახლოებით, 2 ჰექტარ ფართობზე იყო გავრცელებული, თუმცა ამ დროისთვის ის ლოკალიზებულია და მისი გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. მათივე ინფორმაციით, ცეცხლი ხმელ ბალახსა და ბუჩქებს მოედო. ადგილთან ახლოს, სადაც ცეცხლი გაჩნდა, არ მდებარეობს არც დასახლებული პუნქტები და არც სხვა რაიმე ობიექტები, რასაც შეიძლებოდა, ზარალი გამოეწვია. ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი ამ დრომდე მუშაობს და მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. არ არის გამორიცხული, რომ ხანძარი მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია. [post_title] => ახალციხესთან, მთის ფერდობზე, ხანძარია - ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობს

[post_title] => ახალი სამუშაო ადგილები და 1 მლნ ინვესტიცია – ახალციხეში სამშენებლო საწარმო შეიქმნება შპს „დემეტრე და კომპანია" ახალციხეში სამშენებლო მასალის საწარმოს შექმნის. საწარმო მომხმარებელს რამდენიმე სახეობის პროდუქციას შესთავაზებს, კერძოდ, თბოიზოლირებულ სამშენებლო ბლოკს, ბეტონის ბლოკს, სანიაღვრე არხს, მოსაპირკეთებელ ფილას და ბორდიურს. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, კომპანია ნედლეულს ადგილობრივი მომწოდებლებისგან შეისყიდის და წარმოებული პროდუქცია ცლოკალური ბაზრისთვის იქნება გათვლილი. ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და წარმოების დაწყებისთვის კომპანია მინიმუმ 1 078 320 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. საწარმოში ჯამში 110 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში შპს „დემეტრე და კომპანია"-ს ახალციხეში, ადიგენის ქუჩა #2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები გადასცა.

[post_title] => სიამაყით ახალციხიდან: ქართული ფრი სარეალიზაციო ქსელში გამოჩნდა

საქართველოში იმპორტირებული "ფრის" ადგილობრივით ჩანაცვლება დაიწყო. კომპანია "ფრეკოს" მიერ წარმოებული გაყინული კარტოფილი სარეალიზაციო ქსელში გამოჩნდა. როგორც "ფორტუნას" "ფრეკოს" დამფუძნებელმა ირაკლი ქურდაძემ განუცხადა, ქართული ფრის ყიდვა მომხმარებელს ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისში, ნატურალური პროდუქტების ჰიპერმარკეტ "აგროჰაბში" შეუძლია. ამასთან, "ფრეკოს" პროდუქცია კვების ობიექტებში - რესტორნებსა და კაფეებშიც შედის. "უკვე აქტიურად დავიწყეთ რეალიზაციის პროცესი და პირველმა შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მომხმარებლის მხრიდან დაინტერესება არსებობს და გაყიდვებიც თანდათან იზრდება. ამ დროისთვის ფრი მხოლოდ ერთი შეფუთვით გვაქვს, ეს არის პრემიუმ ხარისხის პროდუქცია, რომელიც 2-ნახევარ კილონიანი შეფუთვით გამოდის. 1 კილოგრამი კი 4,80 ლარი ღირს", - აღნიშნა ქურდაძემ. მისივე ინფორმაციით, 15 თებერვლიდან "ფრეკოს" პრემიუმ ხარისხის ფრი უკვე კილოიანი შეფუთვებითაც გაიყიდება. ამასთან, მალე ბაზარზე შედარებით დაბალი საფასო კატეგორიის - ფრი სტანდარტიც გამოვა. როგორც ირაკლი ქურდაძემ განმარტა, "ფრეკოს" პროდუქციის უპირატესობა იმპორტირებულ ფრისთან შედარებით არის ხარისხი, გემოვნური თვისებები და ასევე ღირებულება. "როგორც ბაზრის კვლევამ აჩვენა, ამ ეტაპზე საქართველოში "ფრის" მწარმოებელი კომპანია არ არსებობს. ადრე იყო ასეთი რამდენიმე ე.წ. "ცეხი", თუმცა ნედლეულის არ ქონის გამო დაიხურა. ამიტომ, ბაზარზე ადგილობრივი კონკურენტი არ გვყავს. საქართველოში წარმოდგენილი "ფრის" 100% იმპორტირებულია თურქეთიდან, ბელგიიდან, გერმანიიდან და ჰოლანდიიდან. ჩვენ სწორედ იმპორტირებული პროდუქტის ჩანაცვლებას ვაპირებთ", - განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. მისივე თქმით, "ფრეკო" საწყის ეტაპზე 100 ტონა პროდუქციას აწარმობს, მომდევნო წლებში კი ეს მოცულობა სამჯერ გაიზრდება. კომპანია სამომავლოდ ნატურალური ჩიფსების გამოშვებასაც გეგმავს. შეგახსენებთ, "ფრეკოს" ფრის მწარმოებელი ქარხანა ახალციხის რაიონის სოფელ მუსხში მდებარეობს და ის ოფიციალურად 2017 წლის იანვარში ბოლოს გაიხსნა. კომპანიამ 1400 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწა სახელმწიფოსგან სიმბოლურ თანხად, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში მიიღო. ქარხანაში ჯამში 400 ათასი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ახალციხესთან, მთის ფერდობზე, ხანძარია - ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობს ახალციხესთან, მთის ფერდობზე, ხანძარია - ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობს