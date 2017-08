ახალგაზრდა ქართველმა გამომგონებლებმა, ვაშინგტონის ყურადღება მიიქციეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [1] => komarovis-skola [2] => robotikis-saertashoriso-olimpiada [3] => vekuas-skola [4] => amerikuli-akademia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157114 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartveli-akhalgazrdebis-warmateba [1] => komarovis-skola [2] => robotikis-saertashoriso-olimpiada [3] => vekuas-skola [4] => amerikuli-akademia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157114 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => გოჯიაშვილი, გიორგი კლდიაშვილი და დავით რიჟინაშვილი კლასელები არიან. ბიჭები უკვე რამოდენიმე წელია STEM დისციპლინებით არიან დაინტერესებული და სხვადასხვა ოლიმპიადებშიც წარმატებით მონაწილეობენ. ლექსო ფიჩხაძეც დემირელის კოლეჯიდანაა და ისიც ბიჭების თანაგუნდელია. წელს ლევანი და დათო საკუთარი გამოგონებით ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალშიც გადავიდნენ. მათი გამოგონება „სმარტ ვოჩი“ რვა საუკეთესო პროექტს შორის დასახელდა. ბიჭები ლექსო ფიჩხაძესთან ერთად, რთული კონკურსის შემდეგ, საქართველოს ქიმიის ეროვნულ ნაკრებშიც მოხვდნენ და არაერთ კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა. ახალგაზრდებმა ნაკრებთან ერთად მენდელეევის ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე იასპარეზეს, ხოლო მოგვიანებით ტაილანდში გამართულ ქიმიის მსოფლიო ოლიმპიადაზეც მოსინჯეს საკუთარი შესაძლებლობები. ახალგაზრდა ქიმიკოსებმა მსოფლიო ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. კიდევ ერთი მოსწავლე, რომელიც პრემიერ მინისტრმა დააჯილდოვა გიორგი კლდიაშვილია. იგი კოლეჯის ერთ-ერთი გამორჩეული და ნიჭირი მოსწავლეა. გიორგი წარმოშობით ქუთაისიდანაა. იგი დემირელის კოლეჯში სასწავლო გრანტის საფუზველზე სწავლობს და უკვე რამოდენიმე წელია არაერთი მედალი მოუტანა სკოლასა და ქვეყანას. მისი წლევანდელი წარმატება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქვეყნისთვის. წელს გიორგი ინფორმატიკის ევროპის ოლიმპიადის გამარჯვებული გახდა. მან ოლიმპიადაზე უმაღლესი ქულები დააგროვა და ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. გასულ კვირას ინფორმატიკის მსოფლიო ოლიმპიადაზე ეროვნული ნაკრების წევრმა კიდევ ერთი მედალი შემატა ქვეყანას და ჯამში მხოლოდ ერთი თვის შუალედით ორი მედალი მოიპოვა. ოფიციალურ ღონისძიებას ვიცე-პრემიერი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, მინისტრის მოადგილეები, ოლიმპიადებში გამარჯვებული ბავშვების მშობლები, პედაგოგები და სკოლების დირექტორები დაესწრნენ. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილმა დემირელის კოლეჯის მოსწავლეებს მადლობის სიგელები გადასცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kvirikashvilma-demirelis-kolejis-moswavleebs-madlobis-sigelebi-gadasca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 21:56:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 17:56:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154479 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152156 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-08 15:11:10 [post_date_gmt] => 2017-08-08 11:11:10 [post_content] => ირანში, ინფორმატიკის მსოფლიო ოლიმპიადაზე ქართველმა მოსწავლეებმა ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენეს და ორი მედალი მოიპოვეს. ორი ვერცხლის მედალი გიორგი კლდიაშვილმა და ნიკა ბირკაძემ მოიპოვეს. "მსოფლიო ოლიმპიადაზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2 ვერცხლი აიღო, გიორგი კლდიაშვილმა (დემირელის კოლეჯის მე-11 კლასი, მზიური) და ნიკა ბირკაძემ (კომაროვი, მე-9 კლასი, მზიური). 22 წელია მსოფლიო ოლიმპიადებზე ნაკრებს ვხელმძღვანელობ და ასეთი რთული ოლიმპიადა არ მახსოვს. ასე, რომ ეს შედეგი ძალიან კარგად შეიძლება ჩაითვალოს. ცხადია, როგორც ყოველთვის მეტი გვინდოდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული და მაღალი დონის შეჯიბრებაა და აქ ასეთი შედეგის მიღწევა ნამდვილად საამაყოა". - განაცხადა გუნდის ხელმძღვანელმა გოჩა მანდარიამ. ივლისის თვეში ნაკრები ცენტრალური ევროპის ოლიმპიადაშიც მონაწილეობდა, სადაც ასევე მედლები დაიმსახურა.მალე ეროვნული ნაკრები კიდევ ერთ ოლიმპიადაზე გაემგზავრება, სადაც ნაკრებს კიდევ რამოდენიმე მედლის აღების იმედი აქვს. [post_title] => ქართველმა მოსწავლეებმა ირანში ორი მედალი მოიპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelma-moswavleebma-iranshi-ori-medali-moipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 15:11:10 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 11:11:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152156 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146463 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 14:48:59 [post_date_gmt] => 2017-07-15 10:48:59 [post_content] => დემირელის კოლეჯის მოსწავლეები დღეს, ორი საერთაშორისო ოლიმპიადის გამარჯვებულები გახდნენ და ერთდროულად 3 მედალი მოიპოვეს. სლოვენიაში გამართულ ევროპის ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე საქართველოს ინფორმატიკის ნაკრების ლიდერმა , გიორგი კლდიაშვილმა , აბსოლუტური შედეგით 600/600 ოქროს მედალი მოიპოვა. დემირელის კოლეჯის მოსწავლემ ტურნირზე ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. ნაკრებს გოჩა მანდარია ხელმძღვანელობს. გუნდის ასპარეზობა ევროპაში კიდევ რამოდნიმე დღე გაგრძელდება. ქიმიის მსოფლიო ოლიმპაიდა IChO 2017-ზე ბრიონჯაოს მედლის მფლობელები გახდნენ ახალგაზრდა ქიმიკოსები: დავით რიჟინაშვილი და ლექსო ფიჩხაძე, რომლებიც ასევე დემირელის კოლეჯს წარმოადგენდნენ. მალაიზიაში გამართულ კონკურსში წელს მსოფლიოს 80-ზე მეტი უძლიერესი გუნდი მონაწილეობდა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ქვეყანას 3 მედალი მოუტანა. მესამე ბრინჯაოს მედალი კომაროველ საბა თავდგირიძეს ხვდა წილად. გუნდს დემირელის სკოლის პედაგოგი თინათინ ბუთხუზი, პროფესორები ელიზბარ ელიზბარაშვილი და ვახტანგ კურცხალია ხელმძღვანელობდნენ. დემირელის კოლეჯის გამარჯვებული მოსწავლეები 16 ივლისს, 00:00 საათზე დაბრუნდებიან დედაქალაქში. [post_title] => ქართველი მოსწავლეები ორი საერთაშორისო ოლიმპიადის გამარჯვებულები გახდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-moswavleebi-ori-saertashoriso-olimpiadis-gamarjvebulebi-gakhdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 14:50:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-15 10:50:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146463 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 154479 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-16 21:56:48 [post_date_gmt] => 2017-08-16 17:56:48 [post_content] => გასულ კვირას, დემირელის კოლეჯის წარმატებულ მოსწავლეებს: ლექსო ფიჩხაძეს, დავით რიჟინაშვილს, გიორგი კლდიაშვილსა და ლევან გოჯიაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უმასპინძა. კოლეჯის მოსწავლეები ქიმიისა და ინფორმატიკის ეროვნული ნაკრების წევრები არიან.ცახალგაზრდებმა ქვეყანას მხოლოდ ერთ თვეში 4 მედალი მოუტანეს. ლევან გოჯიაშვილი, გიორგი კლდიაშვილი და დავით რიჟინაშვილი კლასელები არიან. ბიჭები უკვე რამოდენიმე წელია STEM დისციპლინებით არიან დაინტერესებული და სხვადასხვა ოლიმპიადებშიც წარმატებით მონაწილეობენ. ლექსო ფიჩხაძეც დემირელის კოლეჯიდანაა და ისიც ბიჭების თანაგუნდელია. წელს ლევანი და დათო საკუთარი გამოგონებით ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალშიც გადავიდნენ. მათი გამოგონება „სმარტ ვოჩი“ რვა საუკეთესო პროექტს შორის დასახელდა. ბიჭები ლექსო ფიჩხაძესთან ერთად, რთული კონკურსის შემდეგ, საქართველოს ქიმიის ეროვნულ ნაკრებშიც მოხვდნენ და არაერთ კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა. ახალგაზრდებმა ნაკრებთან ერთად მენდელეევის ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე იასპარეზეს, ხოლო მოგვიანებით ტაილანდში გამართულ ქიმიის მსოფლიო ოლიმპიადაზეც მოსინჯეს საკუთარი შესაძლებლობები. ახალგაზრდა ქიმიკოსებმა მსოფლიო ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. კიდევ ერთი მოსწავლე, რომელიც პრემიერ მინისტრმა დააჯილდოვა გიორგი კლდიაშვილია. იგი კოლეჯის ერთ-ერთი გამორჩეული და ნიჭირი მოსწავლეა. გიორგი წარმოშობით ქუთაისიდანაა. იგი დემირელის კოლეჯში სასწავლო გრანტის საფუზველზე სწავლობს და უკვე რამოდენიმე წელია არაერთი მედალი მოუტანა სკოლასა და ქვეყანას. მისი წლევანდელი წარმატება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქვეყნისთვის. წელს გიორგი ინფორმატიკის ევროპის ოლიმპიადის გამარჯვებული გახდა. მან ოლიმპიადაზე უმაღლესი ქულები დააგროვა და ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. გასულ კვირას ინფორმატიკის მსოფლიო ოლიმპიადაზე ეროვნული ნაკრების წევრმა კიდევ ერთი მედალი შემატა ქვეყანას და ჯამში მხოლოდ ერთი თვის შუალედით ორი მედალი მოიპოვა. ოფიციალურ ღონისძიებას ვიცე-პრემიერი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, მინისტრის მოადგილეები, ოლიმპიადებში გამარჯვებული ბავშვების მშობლები, პედაგოგები და სკოლების დირექტორები დაესწრნენ. 