ახალგაზრდული ჰაბების შესაქმნელად ჩინეთი 7 მილიონს გვაძლევს

ჩინეთის მთავრობა მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს საქართველოში ჩინური ბანკის შემოსვლას და ეს ბანკი 100%-ით კომერციული იქნება. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. მედიასთან საკითხის კომენტირებისას ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჩინეთში ჯერ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათის დოკუმენტი გაფორმდა, რომლითაც ინვესტორებმა აიღეს ვალდებულება შექმნან $300 მილიონის საწესდებო კაპიტალის ბანკი, მომავალში კი, კაპიტალი 1 მილიარდამდე გაზარდონ. ქუმსიშილი ამბობს, რომ ეროვნულ ბანკთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და ურთიერთობა მიმდინარეობს, მოუხედავად იმისა, რომ გასულ კვირას, სებ-ის პრეზიდენტმა მხოლოდ ადრეული კონსულტაციები დაადასტურა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციითვე, ქართულმა მხარემ ჩინეთის ვიცე პრემიერისგანაც მიიღო ამ ბანკის დაფუძნებაზე მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მლრდ. აშშ დოლარი, ხოლო შევსებული კაპიტალი - 300 მლნ აშშ დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია „CEFC China Energy Company Limited"-ი და კომპანია „Eurasian Invest LLC". ჩინური ბანკი საქართველოში 100%-ით კომერციული იქნება

ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. მცდელობა კვლავ უშედეგო აღმოჩნდა. იაპონიის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ამჯერად ჩრდილო-დასავლეთ კუსონგიდან გაშვებულმა რაკეტამ 2 000 კმ სიმაღლეს მიაღწია. ეს ჩრდილოეთ კორეისთვის ახალი რეკორდია. ჯერჯერობით უცნობია რა ტიპის რაკეტა გამოსცადეს ამჯერად. ვარაუდობენ, რომ ეს შეიძლება სრულიად ახალი ბალისტიკური რაკეტა იყოს. სამხრეთ კორეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა, განაცხადა, რომ ეს პროვოკაცია იყო. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი, ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, მძიმე სანქციების დაწესება მოითხოვა, ხოლო ჩინეთს თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. ჩრდილოეთ კორეამ მხოლოდ გასულ თვეს ორი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა, ორივე მათგანი ჰაერში აფეთქდა. ამ რაკეტების ტესტირების მცდელობამ, რომელიც გაერომ დაგმო, საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო და აშშ-სთან დაძაბულობის ზრდა გამოიწვია. თამთა უთურგაშვილი

მორიგი მარცხი: ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა ჩინური პროდუქცია ხალხს კლავს

ჩინური ნაწარმი ყოველწლიურად 100 000 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი ხდება. ჩინური პროდუქცია ძალიან დაბალი ფასებით გამოირჩევა, ამიტომ მთელ მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ახალმა შოკისმომგვრელმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ მოთხოვნადი წარმოება მილიონობით ადამიანს აზარალებს. დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტის სპეციალისტების დასკვნით, ფაბრიკა-ქარხნები, რომელიც ჩინეთის ტერიტორიაზე ასე მრავლადაა გავრცელებული, ჰაერის დაბინძურების მთავარი მიზეზია. ქვეყანაში გარემო იმდენადაა დაბიძნურებული, რომ არამხოლოდ სხვადასხვა დაავადებებს, არამედ ხშირად სიკვდილიანობასაც კი იწვევს. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2007 წლიდან - დღემდე 3,45 მილიონი ჩინელი სწორედ ჰაერის დაბინძურების გამო გარდაიცვალა. რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობებს, ქვეყანა პროდუქციას მსოფლიოს 228 ქვეყანაში, საკმაოდ წარმატებით ყიდის. ჩინური ბანკი საქართველოში 100%-ით კომერციული იქნება

ჩინეთის მთავრობა მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს საქართველოში ჩინური ბანკის შემოსვლას და ეს ბანკი 100%-ით კომერციული იქნება. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. მედიასთან საკითხის კომენტირებისას ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჩინეთში ჯერ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათის დოკუმენტი გაფორმდა, რომლითაც ინვესტორებმა აიღეს ვალდებულება შექმნან $300 მილიონის საწესდებო კაპიტალის ბანკი, მომავალში კი, კაპიტალი 1 მილიარდამდე გაზარდონ. ქუმსიშილი ამბობს, რომ ეროვნულ ბანკთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და ურთიერთობა მიმდინარეობს, მოუხედავად იმისა, რომ გასულ კვირას, სებ-ის პრეზიდენტმა მხოლოდ ადრეული კონსულტაციები დაადასტურა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციითვე, ქართულმა მხარემ ჩინეთის ვიცე პრემიერისგანაც მიიღო ამ ბანკის დაფუძნებაზე მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მლრდ. აშშ დოლარი, ხოლო შევსებული კაპიტალი - 300 მლნ აშშ დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია „CEFC China Energy Company Limited"-ი და კომპანია „Eurasian Invest LLC".