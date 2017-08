ახალგორის ბაგა-ბაღებში ქართულენოვან ჯგუფებს აუქმებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => baga-baghi [1] => qartuli-ena [2] => akhalgori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152863 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => baga-baghi [1] => qartuli-ena [2] => akhalgori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152863 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3246 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => baga-baghi [1] => qartuli-ena [2] => akhalgori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => baga-baghi [1] => qartuli-ena [2] => akhalgori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152863) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18058,3246,5389) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136953 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-07 14:22:58 [post_date_gmt] => 2017-06-07 10:22:58 [post_content] => თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ინიციატივითა და თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით, დედაქალაქს ივლისის თვეში 40 საზაფხულო ბაღი მოემსახურება. ოჯახებს, რომლებიც ჯერ ვერ ახერხებენ შვილების ქალაქგარეთ გაყვანას, შესაძლებლობა აქვთ მათ რაიონში მოქმედი საზაფხულო ბაღების მომსახურებით უფასოდ ისარგებლონ. საზაფხულო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი 3 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. საზაფხულო ბაღების რეგისტრაცია, 19 ივნისს, 13.00 საათზე დაიწყება და 29 ივნისს დასრულდება. რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად, საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www. kids.org.ge. საზაფხულო ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებული აღსაზრდელები, მომსახურებას მიიღებენ მხოლოდ მიმდინარე წლის ივლისის თვეში და აღნიშნული რეგისტრაცია არ ეხება 2017-2018 სააღმზრდელო წელს. საზაფხულო ბაღების სია რაიონების მიხედვით: გლდანის რაიონი – N153, N48, N205, N216, N186 დიდუბის რაიონი – N11, N92, N23, N15 ვაკის რაიონი – N1, N27, N142, N83, ბაგა-ბაღი „ჩიორა“ ისნის რაიონი - N202, N29, N26, N215, N182 კრწანისის რაიონი - N51, N206 მთაწმინდის რაიონი - N170, N152, N162 ნაძალადევის რაიონი - N9, N79, N60, N143, N80 საბურთალოს რაიონი - N197, N171, N112 სამგორის რაიონი - N128, N12, N210, N45, N196, N72 ჩუღურეთის რაიონი - N34, N5. [post_title] => ბავშვი ივლისში ქალაქიდან თუ ვერ გაგყავთ - დედაქალაქში 40 საზაფხულო ბაღი იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvi-ivlisshi-qalaqidan-tu-ver-gagyavt-dedaqalaqshi-40-sazafkhulo-baghi-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 14:22:58 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 10:22:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136953 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118573 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-29 15:14:14 [post_date_gmt] => 2017-03-29 11:14:14 [post_content] => ნინა ყაველაშვილი პირველი კლასის მოსწავლეა. ის ერთ-ერთ კერძო სკოლაში სწავლობს, თუმცა, საკუთარმა დაბადების თარიღმა სწავლის დაწყებისას პრობლემები შეუქმნა. ნინა 6 წლის შარშან, 28 სექტემბერს გახდა. სასწავლო წლის დაწყებისას ის ჯერ კიდევ 5 წლის იყო. ნინას დედა, ირა ამბობს, რომ ბავშვმა საბავშვო ბაღში სასკოლო მზაობის პროგრამა გაიარა, თუმცა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის გამო, რომლის თანახმად 6 წლამდე ბავშვები სკოლაში არ მიიღებიან, შეგუებული იყვნენ აზრს, რომ სკოლაში 2017 წელს უნდა შესულიყო. ბაღში სასწავლო წლის დაწყებამდე ირა საბავშვო ბაღში შვილის პედაგოგს დაუკავშირდა და გაარკვია, რომ ნინას ყველა ჯგუფელი - მათ შორის, 5 წლის ასაკის ბავშვებიც მშობლებმა სკოლებში წაიყვანეს, ნინას კი, ბაღში დარჩენის შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ უნდა გაევლო სასკოლო მზაობის პროგრამა მასზე უმცროს ბავშვებთან ერთად. ასეთ შემთხვევებს ბაგა-ბაღების სააგენტოში ერთეულს უწოდებენ და ამბობენ, რომ „შეუძლებელია, ბავშვმა მოსამზადებელი პროგრამა 2-ჯერ გაიაროს“. „ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მშობელმა უნდა მოგვმართოს. მას შეუძლია პროგრამის გავლის გარეშე ატაროს ბავშვი ბაღში ან მიიყვანოს იმ ჯგუფში, სადაც სასკოლო მზაობის პროგრამას გადიან. თუმცა ეს შემთხვევა ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო და კარგად გასაანალიზებელია, რათა მეორედ აღარ განმეორდეს. ჩვენ ბავშვებს ჯგუფების მიხედვით ვანაწილებთ, რომ მსგავსი ტიპის პრობლემა არ დადგეს და მეორედ არ მოუწიოს ბავშვს იმავე პროგრამის გავლა.ბავშვები, რომლებიც 14 სექტემბრის შემდეგ არიან დაბადებულები წინასასკოლო მზაობის პროგრამას გადიან ერთი წლის განმავლობაში და მომდევნო წელს მიდიან სკოლაში“ - აღნიშნავს "ფორტუნასთან" ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა. როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ასეთი „ერთეული შემთხვევის“ დროს, სააგენტოში კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. ნინა ყაველაშვილის დედა კი ამბობს, რომ გამოსავალი ერთადერთი ჰქონდა - მოეძებნა კერძო სკოლა, სადაც 5 წლის ბავშვებს იღებდნენ, მეორე სემესტრიდან კი სასურველ სკოლაში გადაეყვანა. იგივე პრობლემა შეექმნა ერთ-ერთი ბაგა-ბაღის აღსაზრდელ თორნიკეს, რომელსაც გასულ წელს უკვე ჰქონდა ბაღის გამოსაშვები ზეიმი, ახლა კი ჯგუფელებთან ერთად კიდევ ერთი გამოსაშვები ზეიმისთვის ემზადება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2017 სასწავლო წლიდან, საჯარო სკოლების მსგავსად, არცერთი კერძო სკოლა 6 წლამდე ასაკის ბავშვს აღარ მიიღებს. შესაბამისად, წლევანდელი სასწავლო წლიდან ნინას მსგავსი „ერთეული შემთხვევებისას“ ბავშვები იძულებული იქნებიან, კიდევ ერთხელ გაიარონ სკოლისთვის მოსამზადებელი პროგრამა. სასკოლო მზაობის პროგრამა ბაგა-ბაღებში 2015 წლის სასწავლო წლიდან ამოქმედდა. პროგრამა შეიქმნა იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც სასწავლი წლის დაწყებამდე შეუსრულდათ 5 წელი და მომდევნო წლის სექტემბერში სკოლის პირველ კლასში მიდიან. სასკოლო მზაობის პროგრამა წარმოადგენს სახლისა და სკოლის დამაკავშირებელ რგოლს, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვების გადასვლას ნაკლებად ფორმალური გარემოდან მეტად ფორმალურ გარემოში. გვანცა ბზიავა [post_title] => ბავშვები, რომლებიც ბაღს ორჯერ ამთავრებენ - წელს 5 წლისებს კერძო სკოლებიც აღარ მიიღებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvebi-romlebic-baghs-orjer-amtavreben-wels-5-wlisebs-kerdzo-skolebic-aghar-miigheben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-29 19:58:15 [post_modified_gmt] => 2017-03-29 15:58:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115019 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-14 18:53:46 [post_date_gmt] => 2017-03-14 14:53:46 [post_content] => უახლოეს პერიოდში კერძო და საჯარო ბაგა-ბაღების ავტორიზაცია იწყება. სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციას თბილისში მერიის, ხოლო რეგიონებში გამგეობების სტრუქტურული ერთეულები განახორციელებენ. ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვნელის თემურ თორდინავას ინფორმაციით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესი ეტაპობრივად დაიწყება და 2019 წლის 31 იანვრამდე დასრულდება. ავტორიზაცია სავალდებულო იქნება როგორც კერძო, ისე საჯარო ბაგა-ბაღებისთვის. ამასთან, ავტორიზაციის გასავლელად ეს დაწესებულებები გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. ”ავტორიზაციის პირობების დასაკმაყოფილებლად დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს მოწესრიგებული შენობა-ნაგებობა, ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამა. შემოწმდება აგრეთვე ბაგა-ბაღის სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები და კვების რაციონიც. დაწესებულებაში მომუშავე ადამიანების რესურსი და კვალიფიკაცია კი აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის შესაბამისი უნდა იყოს.-” განაცხადა რადიო „ფორტუნასთან“ თემურ თორდინავამ. როგორც მან აღნიშნა, სტანდარტების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში დაწესებულებას პირობების გამოსასწორებლად შესაბამისი ვადა მიეცემა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ავტორიზაციის ვადა 4 წელი იქნება. ავტორიზაციის ერთ-ერთ მთავარი პირობა სკოლამდელ დაწესებულებაში ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობა იქნება. „სპეციალური პროგრამების დანერგვამ და ბაგა-ბაღებში ფსიქოლოგის ინსტიტუტის შემოღებამ ბაგა-ბაღებში სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების რაოდენობის მატება გამოიწვია. შესაბამისად სპეციალური პროგრამების არსებობა ავტორიზაციის გავლის ერთ-ერთი პირობა იქნება.”- ამბობს თორდინავა. ავტორიზაციის პროცესის დაწყების კონკრეტული თარიღი პირველი აპრილიდან გახდება ცნობილი. თამუნა გოგუაძე [post_title] => გაივლის თუ არა თქვენი შვილის ბაგა-ბაღი ავტორიზაციას? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaivlis-tu-ara-tqveni-shvilis-baga-baghi-avtorizacias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 12:09:25 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 08:09:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115019 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136953 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-07 14:22:58 [post_date_gmt] => 2017-06-07 10:22:58 [post_content] => თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ინიციატივითა და თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით, დედაქალაქს ივლისის თვეში 40 საზაფხულო ბაღი მოემსახურება. ოჯახებს, რომლებიც ჯერ ვერ ახერხებენ შვილების ქალაქგარეთ გაყვანას, შესაძლებლობა აქვთ მათ რაიონში მოქმედი საზაფხულო ბაღების მომსახურებით უფასოდ ისარგებლონ. საზაფხულო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი 3 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. საზაფხულო ბაღების რეგისტრაცია, 19 ივნისს, 13.00 საათზე დაიწყება და 29 ივნისს დასრულდება. რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად, საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www. kids.org.ge. საზაფხულო ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებული აღსაზრდელები, მომსახურებას მიიღებენ მხოლოდ მიმდინარე წლის ივლისის თვეში და აღნიშნული რეგისტრაცია არ ეხება 2017-2018 სააღმზრდელო წელს. საზაფხულო ბაღების სია რაიონების მიხედვით: გლდანის რაიონი – N153, N48, N205, N216, N186 დიდუბის რაიონი – N11, N92, N23, N15 ვაკის რაიონი – N1, N27, N142, N83, ბაგა-ბაღი „ჩიორა“ ისნის რაიონი - N202, N29, N26, N215, N182 კრწანისის რაიონი - N51, N206 მთაწმინდის რაიონი - N170, N152, N162 ნაძალადევის რაიონი - N9, N79, N60, N143, N80 საბურთალოს რაიონი - N197, N171, N112 სამგორის რაიონი - N128, N12, N210, N45, N196, N72 ჩუღურეთის რაიონი - N34, N5. [post_title] => ბავშვი ივლისში ქალაქიდან თუ ვერ გაგყავთ - დედაქალაქში 40 საზაფხულო ბაღი იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvi-ivlisshi-qalaqidan-tu-ver-gagyavt-dedaqalaqshi-40-sazafkhulo-baghi-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 14:22:58 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 10:22:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136953 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ba1785e384f29506b3e015ce55b94565 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )