ახალი ბანას სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო (ფოტოები)

საქართველოში ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) დაფინანსებით მიმდინარე პროექტებსა და მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმაზე ისაუბრეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაზილ ჰუდაკმა შეხვედრაზე, რომელიც დღეს ბათუმში გაიმართა. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, ტურიზმისა და ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ ტენდენციებს. საუბრისას, პრემიერმა ხაზი გაუსვა საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს და აღნიშნა, რომ ამაზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციებიც მიუთითებს. გიორგი კვირიკაშვილმა EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიანი გეგმის შესახებ, რომელიც ეკონომიკის, განათლების სისტემის, მმართველობის რეფორმასა და ქვეყნის სივრცით მოწყობას გულისხმობს. საუბარი შეეხო საპენსიო და კაპიტალის ბაზრის, ასევე - ფისკალურ რეფორმას. პრემიერ-მინისტრმა დადებითად შეაფასა ევროპის საინვესტიციო ბანკის გეგმა, სუვერენულის გარდა, გაააქტიუროს კერძო სექტორის დაფინანსება და იმედი გამოთქვა, რომ ამ შესაძლებლობით სარგებლობას შეძლებენ მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეები, რომელთა ხელშეწყობა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, მთავრობისთვის პრიორიტეტულია. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ევროპის საინვესტიციო ბანკის პროექტ Innovfin-ს, რომელიც ინოვაციური პროექტების დაფინანსებას ემსახურება და აღინიშნა, რომ ის მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოში ინოვაციური პროექტების განვითარებას. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ საჯარო სექტორში დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტების მოცულობა დაახლოებით 1,33 მილიარდ ევროს შეადგენს; ხოლო კერძო სექტორში, არასუვერენული პროექტების დასაფინანსებლად, EIB-ის მიერ გამოყოფილია 188 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აშშ-სა და ამერიკელ ხალხს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. საზეიმო მიღებაზე მან ორი ქვეყნის 25-წლიან დიპლომატიურ ურთიერთობებზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამერიკა იყო და არის საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური აღმავლობის ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი. პრემიერის შეფასებით, სწორედ ამ მხარდაჭერის დემონსტრირებაა ახალი ადმინისტრაციის მოსვლიდან ასეთ მოკლე პერიოდში აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც ქართული მხარე მოუთმენლად ელოდება. "როგორც ვიუწყებოდით, დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახის საპატრიარქოში შეხვედრის სრული აუდიოჩანაწერი, რომელიც 23 ივნისს გამოვაქვეყნეთ, 25 ივნისს დაიბლოკა პორტალ youtube-ზე. გაირკვა, რომ ჩანაწერი დაიბლოკა აზერბაიჯანში არსებული მულტიმედიური კომპანია TiVi media-ს მოთხოვნის საფუძველზე. ამის მიზეზად სახელდება ის გარემოება, თითქოსდა საქართველოს საპატრიარქომ დაარღვია საავტორო უფლება და უნებართვოდ გაავრცელა TiVi media-ს კუთვნილი ჩანაწერი. ჩვენს მიერ youtube-ს გაეგზავნა შეტყობინება, სადაც განმარტებულია, რომ საავტორო უფლება საქართველოს საპატრიარქოს ეკუთვნის. შევნიშნავთ იმასაც, რომ კომპანია TiVi media-სთან თანამშრომლობს ქართული ტელეარხი „TV პირველი“. როგორც „TV პირველის“ წარმომადგენელმა განაცხადა, ჩანაწერის დაბლოკვა მათგან დამოუკიდებლად მოხდა, რომ ეს გაუგებრობის შედეგია და მუშაობენ თავის პარტნიორთან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ამჟამად ჩანაწერის მოსმენა კვლავ შესაძლებელია ჩვენს საიტზე. იმედს ვიტოვებთ მსგავსი ფაქტი მომავალში აღარ განმეორდება", - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. 23 ივნისს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გავრცელდა აუდიოჩანაწერი, რომელიც დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახისა და პატრიარქის შეხვედრას ასახავდა. 25 ივნისს კი ჩანაწერი დაიბლოკა, თუმცა ის საიტზე მეორე დღესვე აღდგა. საქართველოს საპატრიარქო დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახისა და პატრიარქის შეხვედრის ჩანაწერის გაქრობასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, 25 ივნისს მათ საიტზე აუდიოჩანაწერი აზერბაიჯანული კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე დაიბლოკა. საპატრიარქოს ინფორმაციით, აღნიშნულ კომპანიასთან თანამშრომლობს ტელეკომპანია "პირველი", რომლის წარმომადგენელმაც განმარტა, რომ ჩანაწერის დაბლოკვა მათგან დამოუკიდებლად მოხდა.

"როგორც ვიუწყებოდით, დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახის საპატრიარქოში შეხვედრის სრული აუდიოჩანაწერი, რომელიც 23 ივნისს გამოვაქვეყნეთ, 25 ივნისს დაიბლოკა პორტალ youtube-ზე. გაირკვა, რომ ჩანაწერი დაიბლოკა აზერბაიჯანში არსებული მულტიმედიური კომპანია TiVi media-ს მოთხოვნის საფუძველზე. ამის მიზეზად სახელდება ის გარემოება, თითქოსდა საქართველოს საპატრიარქომ დაარღვია საავტორო უფლება და უნებართვოდ გაავრცელა TiVi media-ს კუთვნილი ჩანაწერი. ჩვენს მიერ youtube-ს გაეგზავნა შეტყობინება, სადაც განმარტებულია, რომ საავტორო უფლება საქართველოს საპატრიარქოს ეკუთვნის. შევნიშნავთ იმასაც, რომ კომპანია TiVi media-სთან თანამშრომლობს ქართული ტელეარხი „TV პირველი". როგორც „TV პირველის" წარმომადგენელმა განაცხადა, ჩანაწერის დაბლოკვა მათგან დამოუკიდებლად მოხდა, რომ ეს გაუგებრობის შედეგია და მუშაობენ თავის პარტნიორთან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ამჟამად ჩანაწერის მოსმენა კვლავ შესაძლებელია ჩვენს საიტზე. იმედს ვიტოვებთ მსგავსი ფაქტი მომავალში აღარ განმეორდება", - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. 23 ივნისს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გავრცელდა აუდიოჩანაწერი, რომელიც დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახისა და პატრიარქის შეხვედრას ასახავდა. 25 ივნისს კი ჩანაწერი დაიბლოკა, თუმცა ის საიტზე მეორე დღესვე აღდგა. 