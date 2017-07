ახალი კომპანია თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით ავიარეისებს შეასრულებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => serviseari [2] => shida-frenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143797 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => serviseari [2] => shida-frenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143797 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9580 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => serviseari [2] => shida-frenebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => serviseari [2] => shida-frenebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143797) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9580,15791,16997) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143674 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 11:45:16 [post_date_gmt] => 2017-07-05 07:45:16 [post_content] => Wizz Air-მა ქუთაისი-ბერლინის რეისი ვერ შეასრულა. ამ რეისის მგზავრებმა არ იციან როდის გაფრინდებიან სასურველი მიმართულებით. ქუთაისის აეროპორტი მათ წყალტუბოში, სასტუმროში გაჩერებას სთავაზობს. როგორც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რეისი ქუთაისი-ბერლინი (W66407 ) არ შესრულდა რადგან ბორტი თბილისში იყო. გადაწყვეტილება კომპანიას ამ რეისთან დაკავშირებით, ჯერ არ მიუღია. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა სხვა ავიარეისი დაგეგმილი დროის მიხედვით შესრულდება. "ავიაკომპანია ვიზეაირის რეისი (W66409) მემინგენი - ქუთაისი, უამინდობის გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა. მგზავრების ნაწილი თბილისში დარჩა, ნაწილი კი ავტობუსით გაემგზავრა ქუთაისის მიმართულებით. რეისი ქუთაისი-ბერლინი (W66407 ) არ შესრულდა რადგან ბორტი თბილისში იყო. ქუთაისი - ბერლინის რეისზე დარეგისტრირებული მგზავრები გადანაწილდნენ სასტუმროებში. აღნიშნულ ავიარეისთან დაკავშირებით ველით ავიაკომპანია ვიზეარის გადაწყვეტილებას და ინფორმაციის მიღებისთანავე შეიტყობთ ჩვენი გვერდის საშუალებით. სხვა ყველა ავიარეისი შესრულდება დაგეგმილი დროის მიხედვით", – ნათქვამია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => ბაქოში 29 ევროდ: თბილისში ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baqoshi-29-evrod-tbilisshi-akhali-dabalbiujetiani-aviakompania-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 13:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 09:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141789 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140913 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 18:20:34 [post_date_gmt] => 2017-06-23 14:20:34 [post_content] => 25 ივნისიდან ამანი - ბათუმი - ამანის მიმართულებით იორდანიული ავიაკომპანია "Royal Wings" მრავალჯერადი ჩარტერული რეისების განხორციელებას იწყებს. ფრენები 10 სექტემბრის ჩათვლით, კვირაში ორი სიხშირით - ოთხშაბათს და კვირას, Airbus A320 / Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ, ჩარტერული რეისების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიას 21 ივნისს მიანიჭა. "Royal Wings" მეორე იორდანიული ავიაკომპანიაა „Air Arabia Jordan"-ის შემდეგ, რომელმაც საქართველოს მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ამანი - თბილისი - ამანის რეგულარულ ავიარეისებს „Air Arabia Jordan" 28 აპრილიდან ასრულებს. 