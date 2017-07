ახალი მოთამაშე ქართულ ბაზარზე: უბერი და იანდექსი ერთად მოდიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => uberi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145918 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => uberi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145918 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => uberi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => uberi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145918) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10888,1202,17238) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144799 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-10 13:04:27 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content] => დედაქალაქში ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების მოძრაობა შესაძლოა, აიკრძალოს. თბილისის მერიის მიერ ტაქსების რეგულირების თემაზე დაწყებული რეფორმა ერთ-ერთ მოთხოვნად, იდეის დონეზე, ამ საკითხსაც ითვალისწინებს. თბილისის ვიცე-მერის, ირაკლი ლექვინაძის , ინფორმაციით, საკითხი სპეციალისტებთან საუბრის დროს გამოიკვეთა. “ტაქსების რეგულირების ჩარჩო-დოკუმენტი სპეციალისტებთან ერთად განიხილება. საუბარია სხვადასხვა რეგულაციაზე და მათ შორის, ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების აკრძალვის საკითხიც ერთ -ერთი იდეაა, საუბარი არ არის რაიმე გადაწყვეტილებაზე, საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა“, - განაცხადა „ფორტუნასთან“ თბილისის ვიცე-მერმა. “ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის” თავმჯდომარის, დავით მესხიშვილის, ინფორმაციით, ტაქსების რეგულირების თემაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ამ საკითხმა მხოლოდ იდეის დონეზე გაიჟღერა, თუმცა რა რისკების შემცველია ორკარიანი მარჯვენა საჭიანი ტაქსი, არანაირი ოფიციალური კვლევა არ არსებობს. „სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად, საუბარი იყო ორკარიან მარჯვენასაჭიან ავტომობილზე. რეალურად, ასეთი მანქანა მგზავრის გადაყვანისთვის გარკვეულ რისკებს მაინც შეიცავს, რადგან მგზავრის ჩაჯდომა და გადმოსვლა მანქანიდან მოძრაობის ზოლის მხარეს უნდა მოხდეს. რამდენად ხშირად ხდება ინციდენტი მარჯვენასაჭიან ორკარიან ტაქსებთან დაკავშირებით და გარდა თეორიულისა , რამდენად რეალურია საფრთხე, ამას შესაბამისი კვლევა და არგუმენტებით გამყარება სჭირდება, რაც მერიას არ გააჩნია“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ მესხიშვილი. თბილისში ტაქსების რეგულირების საკითხი ავტომობილების ლიცენზირებას და მძღოლების სამედიცინო შემოწმებასაც ითვალისწინებს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => იკრძალება თუ არა ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ikrdzaleba-tu-ara-orkariani-da-marjvenasachiani-taqsebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:04:27 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 91674 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-11-30 11:00:51 [post_date_gmt] => 2016-11-30 07:00:51 [post_content] => რუსული კომპანია Yandex-ის უკონკურენტოდ დაბალმა ფასებმა საქართველოში არსებულ ტაქსის სხვა კომპანიებს, კლიენტების მოსაზიდად სხვადასხვა ღონისძიებებისკენ უბიძგა. ერთ–ერთი ასეთი კომპანია taxify დაბალ ფასებთან გამკლავებას საქველმოქმედო ინიციატივით ებრძვის. "ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენი მისიაა და წამოვიწყოთ საქველმოქმედო კამპანია, საიდანაც შემოსული თანხები მოხმარდება საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს. 1 დეკემბრიდან თქვენ მიერ შესრულებული თითიეული მგზავრობიდან, ჩვენ გადავრიცხავთ 5 თეთრს საქველმოქმედო ფონდში. ჩვენი მიზანია წვლილი შევიტანოთ მათ დახმარებაში, ვისაც ეს ძალიან სჭირდება. ჩვენ ასევე, მოვუწოდებთ ჩვენს პარტნიორ მძღოლებს მონაწილეობა მიიღონ კამპანიაში სურვილის შესაბამისად და ასევე დაამატონ 5 თეთრი შესრულებული შეკვეთიდან. საქველმოქმედო აქციაში მონაწილე მძღოლებს ამოიცნობთ აპლიკაციაში სურათზე დატანილი გულის ნიშანის მეშვეობით. ასე რომ, თუ გამოძახებისას ავტომობილზე შენიშნეთ გული, დაუჭირეთ მხარი საქველმოქმედო აქციაში მონაწილე მძღოლს, გაუზიარეთ თქვენი თბილი და პოზიტიური ემოცია", - ამ შინაარსის ტექსტები მიუვიდა ე–მეილზე ძალიან ბევრ მომხმარებელს taxify-გან. Yandex მომსახურების 70%–ს თავად ფარავს და მძღოლებს თითო გამოძახებაზე 3-4 ლარს უხდის, შედეგად მათი ტაქსით მგზავრობა ზოგჯერ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საფასურს უტოლდება. როგორც ამბობენ, რუსული კომპანიის ფასები არარეალურია, შედეგად, მას შემდეგ, რაც ბაზარზე მონოპოლისტურ მდგომარეობას დაიკავებს, ტარიფებს გააძვირებს– ეს მოსაზრება ლოგიკას მოკლებული ნამდვილად არ არის. მოქალაქეთა ნაწილმა Yandex-ს თავდაპირველად ბოიკოტი გამოუცხადა. ისინი მოუწოდებდნენ ყველას, რომ რუსული კომპანიით არ ესარგებლათ, თუმცა ფაქტია, რომ Yandex-ის ავტოპარკი დღითი–დღე იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ როგორც მძღოლები ასევე, მგზავრები ემატებათ. ტაქსის კიდევ ერთი ქართული კომპანიის 2200–200–ის დამფუძნებელი ნიკა ხოფერია "ფორტუნასთან" საუბარში ამბობს, რომ Yandex-ის ბაზარზე შემოსვლამ მის კომპანიას სერიოზული ზიანი მიაყენა. "Yandex–მა გაგვაკოტრა. ახლა ვმუშაობთ მაგრამ 50%–იან რეჟიმში. როცა კომპანიას აქვს ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი და მგზავრისა და მძღოლის მოსყიდვას ახერხებს, რა უნდა დაუპირისპირო?ჩვენი ფინანსური რესურსები ამას ვერ გაწვდება. როდესაც ყველა კომპანიას ბოლომდე გააკოტრებენ, ბაზარზე აწეული ტარიფი დარჩება, რომელიც იმაზე გაცილებით მეტია, რაც აქამდე კომპანიებს გვქონდა", – განაცხადა ნიკა ხოფერიამ. მისივე თქმით, დემპინგი ამ უდიდეს კომპანიას იმდენი ხანი შეუძლია გასწიოს, სანამ ბაზარზე ფეხს მყარად არ მოიკიდებს. "სანამ არ დაინახავს, რომ ყველა გაკოტრდა, მანამდე ფინანსური რესურსი შეუძლია გამოიყენოს. Yandex რუსული გუგლია– უდიდესი კომპანია, შეუზღუდავი რესურსებით. ამ კომპანიის ბიუჯეტი, საქართველოს ბიუჯეტზე გაცილებით დიდია", – განაცხადა კომპანიის დამფუძნებელმა. მისივე თქმით, ერთადერთი გამოსავალი ის იქნება, რომ ამ ბაზარზე თვითღირებულებაზე დაბალი ტარიფის დაწესება უნდა აიკრძალოს. "მოსყიდვა მოსყიდვაა – აქ გამოსავალი არ არის", – ფიქრობს ნიკა ხოფერია. რამდენ ხანს გასტანს იანდექსის დაბალი ტარიფები და რამდენი ხანი გაუძლებენ კომპანიები კონკურენციას ჯერ–ჯერობით რთული გასარკვევია. თუმცა, ფაქტია ქართული ბოიკოტი რუსული კომპანიის დაბალმა ტარიფებმა მცირე დროში სრულად მოისყიდა და გადაფარა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როგორ უწევენ კონკურენციას ტაქსის კომპანიები Yandex-ის უკონკურენტო ფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-uweven-konkurencias-taqsis-kompaniebi-yandex-is-ukonkurento-fasebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 12:00:16 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 08:00:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=91674 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 88620 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-16 17:04:23 [post_date_gmt] => 2016-11-16 13:04:23 [post_content] => მძღოლების შრომითი უფლებები სისტემატურად ირღვევა, ამის შესახებ ნათქვამია კვლევაში, რომელიც საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციამ ჩაატარა. საქართველოს შრომის კოდექსში ნათქვამია, რომ მძღოლების ყოველკვირეული სამუშაო დრო 48 საათს არ უნდა აღემატებოდეს, სამუშაო დღეებს შორის დასვენების ხანგრძლივობა 12 საათზე ნაკლები არ უნდა იყოს; ამასთან, დამსაქმებელი ვალდებულია, დასაქმებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი უზრუნველყოს. აღნიშნული პუნტქები დამსაქმებელმა აუცილებლად უნდა დაიცვას, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ჩატარებული კვლევა საპირისპიროს ადასტურებს. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის პრეზიდენტი, დავით მესხიშვილი, მძღოლების მიმართ გამოვლენილ დარღვევებსა და პრობლემებზე საუბრობს. მისი თქმით, მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლებს არანორმირებული სამუშაო გრაფიკი აქვთ. დამსაქმებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს კი მძღოლები, ძირითადად იცნობენ, მაგრამ გარკვეულ სიტუაციებში არ იციან, ვის მიმართონ საკუთარი უფლებების დასაცავად. ხშირად, მგზავრები მძღოლებს მართვის მოწმობის შეუსაბამო კატეგორიით გადაჰყავთ. რაც შეეხება ტაქსის მძღოლებს, მათი ტრანსპორტი ტექნიკურ დათვალიერებას არ გადის, რადგანაც კანონი არ ავალდებულებს. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაცია შსს-ს მოუწოდებს, შეუსაბამო მართვის მოწმობების მქონე მძღოლების მიმართ სამართლებრივი ღონისძიებები გაატაროს, ხოლო ეკონომიკის სამინისტროს სადგურებზე სტანდარტების რეგულირებისკენ მოუწოდებს. ”მძღოლთა შრომითი უფლებების” პროექტი ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაკვეთით განხორციელდა. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ აღნიშული კვლევა საქართველოში პირველად ჩატარდა და მას ანალოგი არ აქვს. ავტორი ხატია ქირია [post_title] => საქართველოში მძღოლების შრომითი უფლებების მდგომარეობა მძიმეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-mdzgholebis-shromiti-uflebebis-mdgomareoba-mdzimea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-16 17:04:57 [post_modified_gmt] => 2016-11-16 13:04:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88620 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144799 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-10 13:04:27 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content] => დედაქალაქში ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების მოძრაობა შესაძლოა, აიკრძალოს. თბილისის მერიის მიერ ტაქსების რეგულირების თემაზე დაწყებული რეფორმა ერთ-ერთ მოთხოვნად, იდეის დონეზე, ამ საკითხსაც ითვალისწინებს. თბილისის ვიცე-მერის, ირაკლი ლექვინაძის , ინფორმაციით, საკითხი სპეციალისტებთან საუბრის დროს გამოიკვეთა. “ტაქსების რეგულირების ჩარჩო-დოკუმენტი სპეციალისტებთან ერთად განიხილება. საუბარია სხვადასხვა რეგულაციაზე და მათ შორის, ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების აკრძალვის საკითხიც ერთ -ერთი იდეაა, საუბარი არ არის რაიმე გადაწყვეტილებაზე, საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა“, - განაცხადა „ფორტუნასთან“ თბილისის ვიცე-მერმა. “ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის” თავმჯდომარის, დავით მესხიშვილის, ინფორმაციით, ტაქსების რეგულირების თემაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ამ საკითხმა მხოლოდ იდეის დონეზე გაიჟღერა, თუმცა რა რისკების შემცველია ორკარიანი მარჯვენა საჭიანი ტაქსი, არანაირი ოფიციალური კვლევა არ არსებობს. „სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად, საუბარი იყო ორკარიან მარჯვენასაჭიან ავტომობილზე. რეალურად, ასეთი მანქანა მგზავრის გადაყვანისთვის გარკვეულ რისკებს მაინც შეიცავს, რადგან მგზავრის ჩაჯდომა და გადმოსვლა მანქანიდან მოძრაობის ზოლის მხარეს უნდა მოხდეს. რამდენად ხშირად ხდება ინციდენტი მარჯვენასაჭიან ორკარიან ტაქსებთან დაკავშირებით და გარდა თეორიულისა , რამდენად რეალურია საფრთხე, ამას შესაბამისი კვლევა და არგუმენტებით გამყარება სჭირდება, რაც მერიას არ გააჩნია“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ მესხიშვილი. თბილისში ტაქსების რეგულირების საკითხი ავტომობილების ლიცენზირებას და მძღოლების სამედიცინო შემოწმებასაც ითვალისწინებს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => იკრძალება თუ არა ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ikrdzaleba-tu-ara-orkariani-da-marjvenasachiani-taqsebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:04:27 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fa02723ce56a69eb8a354cbbdf614bf3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )