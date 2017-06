“ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპი იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-tiflisi [1] => akhali-tiflisis-meore-etapi [2] => saindjinro-sakomunikacio-samushaoebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137123 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-tiflisi [1] => akhali-tiflisis-meore-etapi [2] => saindjinro-sakomunikacio-samushaoebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137123 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9194 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => akhali-tiflisi [1] => akhali-tiflisis-meore-etapi [2] => saindjinro-sakomunikacio-samushaoebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => akhali-tiflisi [1] => akhali-tiflisis-meore-etapi [2] => saindjinro-sakomunikacio-samushaoebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137123) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9194,12821,16360) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137129 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 12:18:59 [post_date_gmt] => 2017-06-08 08:18:59 [post_content] => ახალი ტიფლისის პროექტის მეორე ეტაპის დაწყებასთან დაკავშირებით, 9 ივნისს, 12:00 საათიდან მოძრაობა შეიზღუდება ვირსალაძისა და მტკვრის ქუჩებზე. აღნიშნული შეზღუდვიდან გამომდინარე, ავტობუსების #6,31,42,87 მარშრუტები შეიცვლიან მოძრაობას და რუსთაველის გამზირიდან ნაცვლად: თავისუფლების მოედანი - რუსთაველის გამზირი - გიორგი ჭანტურიას ქ. - ვირსალაძის ქ. - მარჯვენა სანაპირო - ბარათაშვილის ქ. იმოძრავებენ ბარათაშვილის ქუჩისკენ: თავისუფლების მოედნის - ალექსანდრე პუშკინის ქუჩების გავლით. რაც შეეხება სამარშრუტო ტაქსებს, მარშრუტების ის ნაწილი, რომელიც თავისუფლების მოედნიდან ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით მოძრაობისას (#4,19,31,67,72,120,131,141,176) გადიოდა გიორგი ჭანტურიას, ვირსალაძის ქუჩებზე და მარჯვენა სანაპიროზე, ამჟამად ბარათაშვილის ქუჩისკენ იმოძრავებს ალექსანდრე პუშკინის ქუჩის გავლით. მარშრუტების ის ნაწილი, რომელიც ბროსეს ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიამდე მოძრაობისას (#15,40) გადიოდა ვირსალაძის, ათონელის, ხაზინის და ფხოვის ქუჩებზე, ამჟამად იმოძრავებს მარჯვენა სანაპიროს და ბარათაშვილის ქუჩის გავლით. მარშრუტების ის ნაწილი, რომელიც მშრალი ხიდიდან ბარათაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიამდე მოძრაობისას (#35,50,150) გადიოდა ათონელის, ვირსალაძის ქუჩებზე და მარჯვენა სანაპიროზე, ამჟამად იმოძრავებს ათონელის, ვახტანგ ორბელიანის და რენა აბჟანდაძიოს ქუჩების გავლით. მოძრაობის შეზღუდვა საინჟინრო-საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაციის დაწყების გამო, მოხდება. სამუშაოები მიმდინარე წლის ივნისში დაიწყება და ოთხი თვის ვადაში დასრულდება. საინჟინრო–საკომუნიკაციო ქსელები, ორბელიანის მოედნის ტერიტორიაზე შვიდ ქუჩაზე: ათონელის, ვირსალაძის, ხიდის, ფურცელაძის, ფხოვის, სობჩაკის (ყოფილი ხაზინის ქუჩა) და თაბუკაშვილის ქუჩებზე განახლდება. როგორც ფორტუნას "თბილისის განვითარების ფონდში" განუცხადეს, ქუჩებზე მოძრაობა ეტაპობრივად შეიზღუდება და განახლდება. "სამუშაოები ეტაპობრივად განხორციელდება, რადგან შვიდივე ქუჩა ერთდროულად არ გადაიკეტოს. მთლიანი სამუშაოების ვადა დაახლოებით 4 თვეა. ამ ოთხი თვის განმავლობაში, მონაცვლეობით მოხდება ქუჩებზე მოძრაობის შეზღუდვა", – განაცხადეს ფონდში. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 2016 წლის ანგარიშის პრეზენტაციაზე პროექტ „ახალი ტფილისის" შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, 2016 წლის პროექტებს შორის უმნიშვნელოვანესია დავით აღმაშენებლის გამზირის, კერძოდ, მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარბრიუკენის მოედნამდე არსებული ტერიტორიის რეაბილიტაცია. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, პროექტ „ახალი ტფილისის" მიზანია თბილისის მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა-რესტავრაცია და ეკონომიკის სტიმულირება-განვითარება. თბილისის მერის განცხადებით, პროექტი უზრუნველყოფს მტკვრის ორივე სანაპიროზე დიდი ტურისტული მარშრუტის მოწყობას. პირველი ეტაპის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ღვინის აღმართზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ამასთან, დასრულდა ზემო კალას რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს 20-მდე შენობას და 15-მდე ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლს. მიმდინარეობს გუდიაშვილის სახელობის მოედნის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია 14 მისამართზე, ასევე, ნარიყალას ისტორიული ციხესიმაგრის რეაბილიტაცია. „რაც მთავარია, დასრულდა აღმაშენებლის გამზირის სრული რეაბილიტაცია. მარჯანიშვილის მოედნიდან - ზაარბრიუკენის მოედნამდე რესტავრაცია-რეაბილიტაცია 47 ისტორიულ შენობას ჩაუტარდა, რომელთა შორის 38 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. გარდა ამისა, გამზირის ამ ნაწილში, მთლიანად გამოიცვალა საინჟინრო-საკომუნიკაციო ქსელები. განხორციელდა ისტორიული სადარბაზოების აღდგენა-რესტავრაცია, რაც ასევე, საკმაოდ შრომატევად სამუშაოებს მოიცავს. მიმდინარეობს სარეკრეაციო ზონების მოწყობა და განვითარება. ასევე, იგეგმება აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, თბილისის მერია უახლოეს მომავალში დაიწყებს პროექტ „ახალი ტფილისის" მეორე ეტაპს, რომელიც ორბელიანის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას მოიცავს. მტკვრის ორივე ნაპირზე ტურისტული მარშრუტი მოეწყობა "ახალი ტიფლისი" პროექტის პირველი ეტაპის ფარგლებში დავით აღმაშენებლის გამზირზე პირვანდელი სახით აღდგა 51 ისტორიული შენობა, მათ შორის 41 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ავთენტური იერსახით შენარჩუნდა შენობების ფასადები და ისტორიული ორნამენტები, სრული რესტავრაცია ჩაუტარდა ძველებურ აივნებს, კარებს და ჭიშკრებს, ისტორიულ სადარბაზოებს. გამზირზე მთლიანად შეიცვალა საკომუნიკაციო სისტემა, კეთილმოეწყო სავალი გზა. https://www.youtube.com/watch?v=hoOefAf3-Tg "ახალი ტიფლისის" მეორე ეტაპი 2017 წელს იწყება პროექტ „ახალი ტფილისის“ მეორე ეტაპი, რომელიც ორბელიანის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას მოიცავს. პროექტ „ახალი ტფილისის“ მიზანია თბილისის მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის განახლების და გამოყენების ხელშეწყობის გზით, ეკონომიკის სტიმულირება და განვითარება. უფრო კონკრეტულად, პროექტი უზრუნველყოფს მტკვრის ორივე სანაპიროზე დიდი ტურისტული მარშრუტის შექმნა-განვითარებას და მისი მიმზიდველობის ამაღლებას როგორც ადგილობრივი, ისე დინამიურად მზარდი უცხოური ტურისტული ნაკადებისთვის. "ქვეყნის და განსაკუთრებით დედაქალაქის მიმართ ბოლო წლებში გაზრდილი ინტერესი, წარმოადგენს საფუძველს, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქმა შეძლოს მზარდი შემოსავლების მიღება და სამომავლოდ, ამ დინამიკის ზრდის ხელშეწყობა, რაც თბილისის ეკონომიკის შეუქცევადი განვითარების და მისი მდგრადობის ამაღლების წინაპირობაა“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მერის თქმით, აღმაშენებლის გამზირის გარდა რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ღვინის აღმართზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, არაერთ სახლს ქვემო კალაუბანში, შენობებს - ყავლაშვილისქ. N9-ში,კოსტახეთაგუროვის N7 -ში,უზნაძისქ. N4 -ში. რეაბილიტაცია დაიწყო ლადო გუდიაშვილის მოედანსა და მისმიმდებარე არეალზე, ნარიყალას ისტორიულ ციხე-სიმაგრეზე, შალვადადიანის ქუჩა N34-32 -ში არსებულ უძველეს ისტორიულ სახლებზე. 2017 წელს პროექტი ახალი ტფილისის მეორე ეტაპი იწყება "სამუშაოები ეტაპობრივად განხორციელდება, რადგან შვიდივე ქუჩა ერთდროულად არ გადაიკეტოს. მთლიანი სამუშაოების ვადა დაახლოებით 4 თვეა. ამ ოთხი თვის განმავლობაში, მონაცვლეობით მოხდება ქუჩებზე მოძრაობის შეზღუდვა", – განაცხადეს ფონდში. თბილისის ორ ქუჩაზე ხვალიდან მოძრაობა შეიზღუდება