ახმეტის რაიონში სატვირთო მანქანა ხევში გადავარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => satvirto-manqana [1] => manqana-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181905 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => satvirto-manqana [1] => manqana-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181905 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7336 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => satvirto-manqana [1] => manqana-daiwva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => satvirto-manqana [1] => manqana-daiwva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181905) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20082,7336) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173089 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 10:32:23 [post_date_gmt] => 2017-10-10 06:32:23 [post_content] => თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მსუბუქ მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა, რასაც აფეთქება მოჰყვა. "მერსედესის" მარკის ავტომანქანა მთლიანად დამწვარია. ინცინდეტის შედეგად არავინ დაშვებულა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო ბრიგადები და საპატრულო პოლიცია. შსს-ს ინფორმაციით, ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. [post_title] => თბილისში მსუბუქი ავტომანქანა მოძრაობისას დაიწვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-msubuqi-avtomanqana-modzraobisas-daiwva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 10:32:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 06:32:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173089 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 76116 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-09-18 19:40:05 [post_date_gmt] => 2016-09-18 15:40:05 [post_content] => შორაპნის გზაზე სატვირთო ავტომობილი ამობრუნდა. ამ დროისთვის უცნობია, რა გახდა სატვირთოს ამობრუნების მიზეზი. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად სატვირთოს მძღოლი მსუბუქად დაშავდა. მომხდართან დაკავშირებით საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო. [post_title] => შორაპნის გზაზე სატვირთო ავტომობილი ამობრუნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shorapnis-gzaze-satvirto-avtomobili-amobrunda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-18 19:40:48 [post_modified_gmt] => 2016-09-18 15:40:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=76116 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 64298 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-07-15 16:15:26 [post_date_gmt] => 2016-07-15 12:15:26 [post_content] => ნიცაში ტერაქტის დროს გაცილებით მეტი იქნებოდა მსხვერპლი, რომ არა მამაკაცი, რომელიც ტერორისტის მანქანაში შეხტა. „ინდეფენდენთის“ ინფორმაციით, თავდამსხმელი, 31 წლის მოჰამედ ლაჰუაიეჯ ბუჰლელი იძულებული გახდა, მანქანის მართვისას სისწრაფე შეენელებინა, რადგან ერთ-ერთმა მამაკაცმა ტრანსპორტის კაბინაში შეხტომა შეძლო და შეეცადა, მისთვის იარაღი წაერთმია. ტერორისტმა მისი და პოლიციის მიმართულებით რამდენჯერმე ისროლა, თუმცა მამაკაცი არ დაშავებულა. ფრანგლი პოლიციელების თქმით, რომ არა აღნიშნული შემთხვევა, ტერორისტი მეტი მანძილის გავლას და შესაბამისად, მეტი ადამიანის დახოცვას შეძლებდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც ხალხი ცდილობდა, რაც შეიძლება შორს გაქცეულიყო სატვირთო მანქანისგან, ერთ-ერთი მამაკაცი პირიქით, მანქანის კაბინაში შეხტა. მისი იდენტიფიცირება ჟურნალისტებმა ამ დრომდე ვერ მოახერხეს. [post_title] => რომ არა მამაკაცი, რომელიც ტერორისტის მანქანაში შეხტა,მსხვერპლი მეტი იქნებოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rom-ara-mamakaci-romelic-teroristis-manqanashi-shekhtamskhverpli-meti-iqneboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-15 16:15:26 [post_modified_gmt] => 2016-07-15 12:15:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=64298 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173089 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 10:32:23 [post_date_gmt] => 2017-10-10 06:32:23 [post_content] => თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მსუბუქ მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა, რასაც აფეთქება მოჰყვა. "მერსედესის" მარკის ავტომანქანა მთლიანად დამწვარია. ინცინდეტის შედეგად არავინ დაშვებულა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო ბრიგადები და საპატრულო პოლიცია. შსს-ს ინფორმაციით, ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. [post_title] => თბილისში მსუბუქი ავტომანქანა მოძრაობისას დაიწვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-msubuqi-avtomanqana-modzraobisas-daiwva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 10:32:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 06:32:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173089 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5b8940f941f42f292c1f61845f44f8ec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )