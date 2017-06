ალ ქაიდამ შესაძლოა სტადიონებზე ტერაქტი მოაწყოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => al-qaida [2] => evgenia-gvozdeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138618 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => al-qaida [2] => evgenia-gvozdeva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138618 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1586 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => al-qaida [2] => evgenia-gvozdeva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => al-qaida [2] => evgenia-gvozdeva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138618) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8539,16506,1586) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137369 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-09 10:32:32 [post_date_gmt] => 2017-06-09 06:32:32 [post_content] => მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის წინ, რომელშიც ავსტრალია და საუდის არაბეთი ხვდებოდნენ ერთმანეთს, აქამდე გაუგონარი რამ მოხდა. ადელაიდას სტადიონზე, ლონდონის ტერაქტის დროს დაღუპულთა პატივსაცემად, წუთიერი დუმილი გამოცხადდა. ავსტრალიელი ფეხბურთელები, წესის შესაბამისად, ცენტრში განთავსდნენ, ხოლო საუდის არაბეთის ნაკრების მოთამაშეებმა წუთიერი დუმილი უგულვებელყვეს და მოთელვა გააგრძელეს. სათადარიგოთა სკამიდან არ წამოდგნენ გუნდის მწვრთნელები და რეზერვში მყოფი მოთამაშეები. არაბი ფეხბურთელების მსგავსი გადაწყვეტილების მიზეზი უცნობია. ავსტრალიელმა გულშემატკივარებმა კი ფეხბურთელებს ასეთი საქციელის გამო სტვენა აუტეხეს. თამაში ავსტრალიამ 3:2 მოიგო. არაბმა ფეხბურთელებმა ტერაქტის მსხვერპლს პატივი არ მიაგეს: წუთიერი დუმილი არ შედგა ტერაქტი კიევში - ასაფეთქებელი მოწყობილობა აშშ-ს საელჩოსთან ამოქმედდა

კიევში, აშშ-ს საელჩოსთან აფეთქება მოხდა, ამის შესახებ unian.net პოლიციაზე დაყრდნობით იუწყება. აფეთქება ტერორისტულ აქტად შეფასდა. შედეგად არავინ დაშავებულა. „დღეს, 8 ივნისს, 00.05 საათზე დედაქალაქის პოლიციაში შევიდა შეტყობინება, შევჩენკოს რაიონში, აშშ-ს საელჩოსთან აფეთქების შესახებ. ადგილზე სასწრაფოდ მივიდნენ პოლიციის საგამოძიებო-ოპერატიული ჯგუფები," - ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში. შემოწმენის შედეგად გაირკვა, რომ გაუდგენელმა პირმა დიპლომატიური წარმომადგენლობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა აამოქმედა. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს სისხლის სამართლის ძიება ტერორიზმის მუხლით. სულ მცირე 50 გარდაცვლილი, 300-ზე მეტი დაჭრილი - ძლიერი აფეთქება ქაბულში

ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. პოლიციის ინფორმაციით, აფეთქება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა, პრეზიდენტის სასახლესა და დიპკორპუსის შენობებთან ახლოს. „ბომბი მანქანაში აფეთქდა, გერმანიის საელჩოსთან ახლოს. იქვე არის სხვა მნიშვნელოვანი დაწესებულებების შენობებიც. რთულია თქმა, ვინ იყო თავდასხმის ობიექტი," - ამბობს „როიტერთან" ქაბულის პოლიციის წარმომადგენელი. ბოლო მონაცემებით, სულ მცირე 80 ადამიანია გარდაცვლილი, დაჭრილების რაოდენობამ კი 300-ს გადააჭარბა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ სახლები რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებითაც დააზიანა. ცენტრალური მოედანი პოლიციის ალყაშია. არაბმა ფეხბურთელებმა ტერაქტის მსხვერპლს პატივი არ მიაგეს: წუთიერი დუმილი არ შედგა

მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის წინ, რომელშიც ავსტრალია და საუდის არაბეთი ხვდებოდნენ ერთმანეთს, აქამდე გაუგონარი რამ მოხდა. ადელაიდას სტადიონზე, ლონდონის ტერაქტის დროს დაღუპულთა პატივსაცემად, წუთიერი დუმილი გამოცხადდა. ავსტრალიელი ფეხბურთელები, წესის შესაბამისად, ცენტრში განთავსდნენ, ხოლო საუდის არაბეთის ნაკრების მოთამაშეებმა წუთიერი დუმილი უგულვებელყვეს და მოთელვა გააგრძელეს. სათადარიგოთა სკამიდან არ წამოდგნენ გუნდის მწვრთნელები და რეზერვში მყოფი მოთამაშეები. არაბი ფეხბურთელების მსგავსი გადაწყვეტილების მიზეზი უცნობია. ავსტრალიელმა გულშემატკივარებმა კი ფეხბურთელებს ასეთი საქციელის გამო სტვენა აუტეხეს. თამაში ავსტრალიამ 3:2 მოიგო.