“ალაჰისთვის” – შვედური რადიოს ეთერში ტერორისტებმა პროპაგანდული სიმღერა გაუშვეს

თურქეთის უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამურ სახელმწიფოსთან" კავშირის ბრალდებით სტამბოლში 82 ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ თურქული ტელეარხი NTV იუწყება. ტელეარხის ინფორმაციით, ანტიტერორისტული ოპერაცია სტამბოლის შვიდ უბანში ჩატარდა. დაკავებულებს ბრალად ედებათ სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს" მხარეს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება. გუშინ, ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში „ისლამურ სახელმწიფოსთან" კავშირის გამო 100 ადამიანი დააკავეს. ქაბულში ტელეკომპანიაზე თავდასხმას 2 ადამიანი ემსხვერპლა, 20 კი დაიჭრა

ქაბულში ტელეკომპანიაზე თავდასხმას სულ ცოტა 2 ადამიანი ემსხვერპლა, 20 კი დაიჭრა. ინფორმაციას The Guardian-ი ავრცელებს. ავღანეთის შსს-ს ცნობით, სამართალდამცველებმა თავდამსხმელების გასანეიტრალებლად ტელევიზიაში რომ შესულიყვნენ, შენობის კედელი ააფეთქეს. მათი ინფორმაციით, სპეცოპერაციის შედეგად ორი ტერორისტი მოკლეს. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. ტელევიზიაში სროლისა და აფეთქების ხმა დილით გაისმა. თავდამსხმელებს პოლიციელების ფორმა ეცვათ. ქურდები სატვირთო ავტომობილებს მოძრაობის დროს ძარცვავდნენ (ვიდეო)

შვედეთში დამნაშავეთა ჯგუფი დააკავეს, რომელიც სატვირთო მანქანებიდან საფოსტო ოპერატორ PostNord Sverige -ის ძვირადღირებულ ტვირთს იპარავდა. ტვირთის დაკარგვის რამდენიმე შემთხვევის შემდეგ კომპანიაში დაეჭვდნენ, რომ დაუდგენელი პირები სატვირთო მანქანებიდან მოძრაობის დროს ტვირთს იპარავდნენ. ამის დასადგენად ავტომობილებში ფარული კამერები დააყენეს. ჩანაწერების ნახვის შემდეგ გაირკვა, რომ ძარცვის უკან ექსტრემალი ქურდები იდგნენ. ისინი 80 კმ/სთ-ის სიჩქარით მოძრავ ავტომობილებს მსუბუქი მანქანით უკან მიყვებოდნენ, „კაპოტიდან" სატვირთო ავტომობილში შედიოდნენ, საიდანაც გაჯეტები გაჰქონდათ. ამის შემდეგ, ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია შეიმუშავეს და მძარცველები სწორედ მაშინ დააკავეს, როცა სატვირთო ავტომობლში იმყოფებოდნენ. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/PostNord-caught-criminal-gang-red-handed.mp4"][/video] თურქეთში "ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრალდებით 82 ადამიანი დააკავეს

თურქეთის უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამურ სახელმწიფოსთან" კავშირის ბრალდებით სტამბოლში 82 ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ თურქული ტელეარხი NTV იუწყება. ტელეარხის ინფორმაციით, ანტიტერორისტული ოპერაცია სტამბოლის შვიდ უბანში ჩატარდა. დაკავებულებს ბრალად ედებათ სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს" მხარეს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება. გუშინ, ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში „ისლამურ სახელმწიფოსთან" კავშირის გამო 100 ადამიანი დააკავეს.