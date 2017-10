“ალბატროსის” ნაცემი თანამშრომლები პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => albatrosi [1] => avchala [2] => nacemi-mushebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172181 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => albatrosi [1] => avchala [2] => nacemi-mushebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172181 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7596 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => albatrosi [1] => avchala [2] => nacemi-mushebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => albatrosi [1] => avchala [2] => nacemi-mushebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172181) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7596,18139,20000) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153402 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-11 19:15:47 [post_date_gmt] => 2017-08-11 15:15:47 [post_content] => ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია, - ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი. ”შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ „112“-ში შევიდა შეტყობინება, რომ თბილისში, ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამი სახანძრო–სამაშველო ჯგუფი შეტყობინების მიღებისთანავე შემთხვევის ადგილზე გავიდა. ადგილზე მისვლისას გაირკვა, რომ ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს ეკიდა. შსს-ს მეხანძრე-მაშველების ეფექტური რეაგირების შედეგად, ხანძარი ლიკვიდირებულია. წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი”, - ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. [post_title] => ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avchalis-sasaflaos-mimdebare-teritoriaze-khandzari-likvidirebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 19:15:47 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 15:15:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 66705 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-07-26 15:21:53 [post_date_gmt] => 2016-07-26 11:21:53 [post_content] => ”ალბატროსში” შოურუმი გაიხსნა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, მეტალო პლასტმასისა და ალუმინის კარ-ფანჯრების შოურუმის გახსნის ცერემონია ”ალბატროსის” საწარმოში გაიმართა და აქ წარმოდგენილი იყო კომპანიის პროდუქტების ნიმუშები. მათივე ცნობით, აღნიშნულ ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოში მომუშავე წამყვანი დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები, ასევე წამყვანი არქიტექტორები და დიზაინერები. შოურუმის გახსნასთან ერთად სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ პირადად დაეთვალიერებინათ კომპანია ”ალბატროსის” საამქრო (3000-მ2) , რომელიც აღჭურვილია გერმანული მრავალფუნქციური თანამედროვე დანადგარებით, როგორც მეტალოპლასტმასისთვის, ასევე ალუმინისთვის. ცნობისთვის, ”ალბატროსი” უკვე 16 წელია, რაც ქართულ ბაზარზეა და ლიდერი პოზიცია უკავია მეტალოპლასტმასისა და ალუმინის კარ-ფანჯრების წარმოებაში. ასევე ის გერმანული კომპანია SALAMANDER-ის ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენელია ჩვენს ქვეყანაში. ”ალბატროსი” მომხმარებელს გერმანულ, ბულგარულ და თურქულ პროდუქციას სთავაზობს. [post_title] => ”ალბატროსში” შოურუმი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => albatrosshi-shourumi-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-26 15:21:53 [post_modified_gmt] => 2016-07-26 11:21:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=66705 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153402 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-11 19:15:47 [post_date_gmt] => 2017-08-11 15:15:47 [post_content] => ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია, - ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი. ”შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ „112“-ში შევიდა შეტყობინება, რომ თბილისში, ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამი სახანძრო–სამაშველო ჯგუფი შეტყობინების მიღებისთანავე შემთხვევის ადგილზე გავიდა. ადგილზე მისვლისას გაირკვა, რომ ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს ეკიდა. შსს-ს მეხანძრე-მაშველების ეფექტური რეაგირების შედეგად, ხანძარი ლიკვიდირებულია. წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი”, - ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. [post_title] => ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avchalis-sasaflaos-mimdebare-teritoriaze-khandzari-likvidirebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 19:15:47 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 15:15:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a2afc77e2009917e30a78ebec255a1db [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )