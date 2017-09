ალეკო ელისაშვილმა მოსახლეობას გარემოს დაცვის პროგრამა წარუდგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => garemos-dacva [2] => saarchevno-programa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166382 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => garemos-dacva [2] => saarchevno-programa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166382 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => garemos-dacva [2] => saarchevno-programa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => garemos-dacva [2] => saarchevno-programa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166382) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,5564,8468) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166097 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 12:47:33 [post_date_gmt] => 2017-09-21 08:47:33 [post_content] => თავის თავს „დონ კიხოტს“ უწოდებს, თუმცა საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეს - თბილისის მერობას აპირებს. ალეკო ელისაშვილი თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატია. როგორც თავად ამბობს, “კომფორტულია, იჯდე მყუდროდ და ელოდო, როდის მოაგვარებს ვინმე სხვა შენი დედაქალაქის პრობლემებს”, იმ პრობლემებს, რომლებიც, ელისაშვილის თქმით, ერთმანეთთან მიზეზშედეგობრივ კავშირშია, მაგრამ თავად ამ პრობლემების საკუთარი ძალისხმევით მოგვარებას გეგმავს. „ხალხის სამსახური არის ჩემი მთავარი დაპირება. მე ვემსახურები ხალხს, პირობას ვდებ, რომ ჯერ თავს არ დავზოგავ თვითონ, არ დავზოგავ არცერთ თანამშრომელს, მე თვითონაც ვიმუშავებ, სხვებსაც ძალიან ენერგიულად ვამუშავებ იმისთვის, რომ თბილისის პრობლემები ერთად გადავჭრათ,“ - აცხადებს ალეკო ელისაშვილი. საკუთარ შანსებსა და გეგმებზე ის „ფორტუნასთან“ საუბრობს.

„ფორტუნა“: რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება რა არის?

ძალიან ფრთხილად უნდა მოეკიდოს ყველა მოქალაქე წინასაარჩევნო დაპირებებს იმიტომ, რომ ნახევარზე მეტი ტყუილია ხოლმე.

წარგადგინა

შეუსრულებელი დაპირებების გამო, უფრო მკაცრად რომ ვითხოვდეთ პასუხს, ეს ქვეყანა ასეთ ჭაობში არ იქნებოდა.

თუ წინასაარჩევნოდ აუცილებლად დიდი ბიზნესი გაფინანსებს, შემდეგ მასთან ვალდებულებაში ხარ.

გავწმენდ

გავწმენდ

ჩემთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა რომელიმე პარტიასთან ერთად ყოფნა, მილიონი შეთავაზება იყო - ფულით გაჯერებული შემოთავაზებებიც, მაგრამ ეს ყველაფერი მე არ მინდა.

თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენი მთავარი დაპირება არის ხალხის სამსახურში ყოფნა. როგორ და რა ვადებში აპირებთ ამის შესრულებას?

მოინჯღრევა

მონჯღრევის

კეთებაზეა

კურკური

მე რაც დანამდვილებით შემიძლია, ვთქვა, რა ხედვებსაც და პროგრამებსაც წარმოვადგენ, იქნება გრძელვადიანი, მაგრამ რაღაც ნაწილს ჩემი მერობის პერიოდში შევასრულებ.

იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ მერი გახდებით, განახორციელებთ თუ არა საკადრო ცვლილებებს?

აიპ-ების

იუსაქმურებს

არავითარ

მეზიზღება კორუფცია და სადაც მე ვარ, იქ უბრალოდ კორუფციის ნატამალიც არ არის. იმის პირობას ვაძლევ ხალხს, რომ მერიას გავწმენდ კორუფციისგან.

თქვენი აზრით, რა არის დღეს დედაქალაქის მთავარი პრობლემა?

ჰაერისგან

მინდა, ყველა დავამშვიდო, რომ მერიაში მე ვაპირებ მხოლოდ 30 კაცის შეცვლას. მერიის საქმეს აფუჭებს ზედა 30 კაცი, - მერის მოადგილეები, სამსახურის უფროსები, სსიპ-ების, აიპ-ების ხელმძღვანელები და აი, ამ ხალხს გამოვცვლი.

სიაფანდობებს

კანდიდატივით

ვსუნთქავდეთ

ვზრდიდეთ

ყველას მივცემ დავალებას და იმ დავალებებზე მოვთხოვ პასუხს. ვინც ვერ გაართმევს თავს, ის აღარ იმუშავებს მერიაში.

რა ვადებში გეგმავთ ამ ყველა პრობლემის მოგვარებას?

ხედვებსაც

განაშენიანებულ

კვადრატზე

ევროკაშირის

კვადრატია

ვაკმაყოფილებდით

არქიტექტურის სამსახურში ყველაფერი იქნება ელექტრონული და დეველოპერებს აღარ მოუწევთ არქიტექტურის თანამშრომლებთან კაბინეტში საათობით კურკური .

რეკრეაცია

გამწვანდეს

მშენებლობიდან

დაიჯარიმებენ

მერიაში ისეთივე სივრცე შეიქმნება, როგორიც არის საჯარო რეესტრი.

თბილისისთვის არაერთი პრობლემაა თვალშისაცემი. ერთ-ერთი ასეთია ტრანსპორტის საკითხი - პარკირება, საცობები, გამწვანება, უნებართვო მშენებლობები. თქვენი შეხედულებით, რა არის დედაქალაქის უმთავრესი პრობლემა?

ქაოტურმა

საპარკინგე

გამონაბოლქვისგან

წარმოშვეს

ჩემი მიზანია, ხალხი დავარწმუნო, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასე უფულოდ, ერთად და ძალიან მონდომებით შევცვალოთ რეალობა ამ ქალაქში და შევძლო წარმოუდგენელი - ჩემი გამარჯვება.

მადუბლირებლები

იფარებოდეს

მეტროზე

დაშენდეს

დათვლილი და დაანგარიშებული გვაქვს, 4 წლის ვადაში მწვანე ტერიტორიების რაოდენობა გასამმაგდება თბილისში. ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ.

თქვენი სოციალური პოლიტიკა როგორი იქნება?

ვიზუალისთვის

გამოკვეთილად 3 ურბანული პრობლემაა - ეკოლოგიური პრობლემები, ტრანსპორტი და ქაოტური მშენებლობები.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში სხვა კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას?

მაკრიტიკონ

ჩამიდგან

ჩემი მისვლის შემთხვევაში, სამსახურის დაკარგვა არავის ემუქრება 6 თვის განმავლობაში, ვაძლევ ამის გარანტიას.

თქვენი შეფასებით, ვინ არის თქვენი მთავარი კონკურენტი?

გავზომო

ძალიან სასაცილო ისაა, რომ ჩემი კონკურენტი, რომელიც 5 წელია, ვიცეპრემიერია , „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირია, დღეს ოპოზიციონერი კანდიდატივით საუბრობს.

ცოტა პოლიტიკას რომ გავცდეთ, გკითხავთ: რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი მსოფლიოში?

წრიალს

ვიაზრებ

შემოვდიოდე

რატომ? როგორ?

გადაგვარჩინა-მეთქი

არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. ხალხი ისედაც თვითონ ხვდება ჩემს უპირატესობებს.წინასაარჩევნო დაპირებების როგორი გამოცდილება გვაქვს, ყველამ კარგად ვიცით. პოსტებს დააყენებენ ხოლმე: მილიონი სამუშაო ადგილი, საქართველო სიღარიბის გარეშე, გაზი და დენი გაიაფდებაო და რომ გაძვირდა... ძალიან ფრთხილად უნდა მოეკიდოს ყველა მოქალაქე წინასაარჩევნო დაპირებებს იმიტომ, რომ ნახევარზე მეტი ტყუილია ხოლმე. მე ვთხოვდი, უბრალოდ, ყველა მოქალაქეს, - ყველამ გავიხსენოთ, ვინ რას გვპირდებოდა და ვინ რა შეასრულა. ეს რომ კარგად გვახსოვდეს და შეუსრულებელი დაპირებების გამო, უფრო მკაცრად რომ ვითხოვდეთ პასუხს, ეს ქვეყანა ასეთ ჭაობში არ იქნებოდა.რაც შემეხება მე, ჩემთვის მთავარია, რომ არ ავიკიდე ის ტვირთი, რაც ტრადიციულად აკიდებული აქვთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, პარტიებს და რის გამოც ერთსა და იმავე წრეზე დავდივართ, ეს არის ბიზნესინტერესები. თუ წინასაარჩევნოდ აუცილებლად დიდი ბიზნესი გაფინანსებს, შემდეგ მასთან ვალდებულებაში ხარ და მერე პასუხს სცემ. პარტიის შემთხვევაში, რომელი პარტიაც წარგადგენს, იმასთან ხარ ანგარიშვალდებული. ხალხს კი არ აბარებ ანგარიშებს, არამედ ვინც- იმას. მე ამ ყველაფერზე უარი ვთქვი, ჩემთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა რომელიმე პარტიასთან ერთად ყოფნა, მილიონი შეთავაზება იყო - ფულით გაჯერებული შემოთავაზებებიც, მაგრამ ეს ყველაფერი მე არ მინდა.მე, რეალურად, წამოვედი და ვარ პოლიტიკაში ხალხის სამსახურისთვის. ვიღაცას სჯერა ამის, ვიღაცას - არა, მაგრამ მთელი 3 წელია, მეტს არაფერს ვაკეთებ საკრებულოში, რაც ძალი და ღონე მაქვს, ვცდილობდი და ვცდილობ, ხალხს ვემსახურო იმიტომ, რომ ის პრობლემები, რაც ხალხს აქვს, მე თვითონ მაქვს. მე ვიღაცაზე უფრო აქტიური ვარ და ვიღაცაზე უფრო არ მენანება საკუთარი თავი. მე ეს არჩევანი გავაკეთე. ხალხის სამსახური არის ჩემი მთავარი დაპირება. მე ვემსახურები ხალხს, საკრებულოშიც ვემსახურებოდი. პირობას ვდებ, რომ ჯერ თავს არ დავზოგავ თვითონ, არ დავზოგავ არცერთ თანამშრომელს, მე თვითონაც ვიმუშავებ, სხვებსაც ძალიან ენერგიულად ვამუშავებ. მეზიზღება კორუფცია და სადაც მე ვარ, იქ უბრალოდ კორუფციის ნატამალიც არ არის.შესაბამისად, ამის პირობას ვაძლევ ხალხს, რომ მერიასკორუფციისგან. ახლა არის ჩამპალი და გახრწნილი კორუფციისგან. კვირაში ერთხელ მერიის თანამშრომელს იჭერენ. ამას ყველას პოლიტიკური სარჩული აქვს, თუმცა ეს იმის დასტურია, რომ ყველაზე აქვთ კომპრომატები და ყველა ჰყავთ ჩაწერილი. მეყველაფერს და ხალხის სამსახურში ჩავაყენებ ყველას! დღეს მერიაში დაავიწყდათ მაღალჩინოსნებს და გადაწყვეტილების მიმღებებს, რომ ისინი ხალხმა მიიყვანა იქ, ხალხისგან იღებენ ფულს და ხალხის სამსახურში უნდა იყონ. ხალხს ზემოდან კი არ უნდა უყურონ, ისე კი არ უნდა აწამონ, როგორც ახლა აწვალებენ - წლობით და თვეობით რომ გვატარებენ მერიაში ერთი ელემენტარული პასუხისთვის.პირველივე დღიდან. პასუხისმგებლობის ელემენტარული განცდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ვინმე საქმეს ცუდად აკეთებს, ვის სჯიან ამის გამო?! ესეც კორუფციაა! როცა, რასაც გინდა, გააკეთებ და არავინ არაფერზე პასუხს არ გთხოვს, აი, იქმერია და ამდროს ყველა აკეთებს იმას, რაც მისთვის სახეირო არის. ამ დროს ავიწყდებათ ხალხი, ქალაქი და ყველა, ძირითადად, ფულისგადასული. ყველას მივცემ დავალებას და იმ დავალებებზე მოვთხოვ პასუხს. ვინც ვერ გაართმევს თავს, ის აღარ იმუშავებს მერიაში. არქიტექტურის სამსახურში ყველაფერი იქნება ელექტრონული. დეველოპერებს აღარ მოუწევთ არქიტექტურის თანამშრომლებთან კაბინეტში საათობით. ისეთივე სივრცე შეიქმნება, როგორიც არის საჯარო რეესტრი.მინდა, ყველა დავამშვიდო, რომ მერიაში მე ვაპირებ მხოლოდ 30 კაცის შეცვლას. მერიის საქმეს აფუჭებს ზედა 30 კაცი, - მერის მოადგილეები, სამსახურის უფროსები, სსიპ-ების,ხელმძღვანელები და, აი, ამ ხალხს გამოვცვლი. დანარჩენებს შეუძლიათ, მშვიდად იყვნენ. ჩემი მისვლის შემთხვევაში, სამსახურის დაკარგვა არავის ემუქრება 6 თვის განმავლობაში, ვაძლევ ამის გარანტიას. ეს იქნება ვადა. თუ ვინმე დავალებებს არ შეასრულებს, თუ ვინმეან ხელი კორუფციისკენ გაექცევა, არ დავინდობშემთხვევაში. ჩემს ამ დამოკიდებულებას კარგად გრძნობენ საკრებულოში აპარატის თანამშრომლები. არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, კადრები „ნაციონალური მოძრაობის“ თუ „ქართული ოცნების“ დროს არიან მიყვანილები, ვინც საქმეს აკეთებს, ყველას ძალიან დიდ პატივს ვცემ.მძიმე დაავადებების ეპიდემია არის თბილისში და ამის მთავარი წყარო არის დაბინძურებული ჰაერი. ახლახან კიდევ ერთი კვლევა გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვით, საქართველო პირველ ადგილზეა მსოფლიოში დაბინძურებულისიკვდილიანობით და 100,000 მოსახლეზე ეს მაჩვენებელი ჩვენთან ძალიან მაღალია. ქალაქში გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკაა. ის, რასაც ვსუნთქავთ, ჩვენი ორგანიზმისთვის მომაკვდინებელია. აქ უკვე პოლიტიკურ შეხედულებებზე საუბარი არ არის იმიტომ, რომ შხამიანი ჰაერი არავის ინდობს საერთოდ! არც „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებს, არც ჩემს მხარდამჭერებს, არც პირადად მე და არც „ქართული ოცნების“ ლიდერებს. ამ ჰაერს ყველა ვსუნთქავთ. ახლა ჩვენ, წესით, ყირაზე უნდა ვიდგეთ, მაგრამ თითი თითზე არ დაუდია „ქართულ ოცნებას“.ჩემი კონკურენტი დგას და რაღაც ვიდეოებს იღებს, როგორ მოუვლის ეკოლოგიას. ყოველდღიურად იჭრება ხეები, წყნეთში, თამარაშვილზე, ბაგებში, ყველგან! ავლაბარში, ქურხულის ქუჩაზე, ნახევარი სკვერი არის ამოთხრილი და სასტუმროს აშენებენ! წერეთელზე სტადიონის დანგრევას აპირებენ და კბილებით გვიჭირავს, მოსახლეობასთან ერთად. ეს ყველაფერი ხდება ახლა - წინასაარჩევნო პერიოდში. ამ დროს კი წინასაარჩევნო „“ ვისმენთ! ძალიან სასაცილო ისაა, რომ ჩემი კონკურენტი, რომელიც 5 წელია, ვიცე-პრემიერია, „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირია, დღეს ოპოზიციონერისაუბრობს. ნარმანია მისი მეგობარი არ არის? მათი გუნდის წევრი არ არის? 270 კვ. მეტრზე 8-სართულიანი კორპუსი ააშენა. ასე რომ, ხალხი ძალიან კარგად დაფიქრდეს, ვის რისი გაკეთება შეუძლია. ჩვენ მთელი ამ სამი წლის განმავლობაში კბილებით გვეჭირა, ხალხთან ერთად, სკვერები, პარკები და სტადიონები. ხომ აქვთ დაპირებები, რომ ეკოლოგიას ააყვავებენ? პარალელურ რეჟიმში ჩეხავენ ხეებს! მთავარი პრობლემა, რომელსაც ვერ ვხედავთ, რომელსაც არ ვაქცევთ ყურადღებას და გვგონია, რომ ეს არ არის მთავარი პრობლემა, ეს შხამიანი ჰაერია! როდესაც დაგვიდგება ის შედეგი, რომელიც ბევრს უკვე დაუდგა, მერე უკვე სხვა აღარაფერს აზრი არ ექნება! პირველი ამოცანა არის ის, რომ შხამიან ჰაერს არ უნდადა ბავშვებს არ უნდაასე! ქალაქში ერთი აღებული პრობლემა არ არსებობს, ყველაფერი ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული. ჰაერს ვერ აიღებ და ვერ გაწმენდ. ბევრი პრობლემა თითოეულის დარღვევით იქმნება. ჰაერს აბინძურებს როგორც გამონაბოლქვი, ასევე მტვერი. ეს მტვერი იმიტომ წარმოიქმნება, რომ სამშენებლო სტანდარტებს არავინ იცავს. ასევე, პრობლემაა ისიც, რომ ქუჩები არ ირწყვება, მარტო რუსთაველი და ჭავჭავაძის მორწყვა არაა საქმე! მოკლედ, ეს პრობლემები რომ მოგვარდეს, ცალ-ცალკე ყველაფერი უნდა მოგვარდეს: ტრანსპორტი, სამშენებლო რეგულაციები, ხეების და სიმწვანის რაოდენობა უნდა გაიზარდოს და ა.შ.მე რაც დანამდვილებით შემიძლია, ვთქვა, რადა პროგრამებსაც წარმოვადგენ, იქნება გრძელვადიანი, მაგრამ რაღაც ნაწილს ჩემი მერობის პერიოდში შევასრულებ. დათვლილი და დაანგარიშებული გვაქვს, 4 წლის ვადაში მწვანე ტერიტორიების რაოდენობა გასამმაგდება თბილისში. ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. დღეს მჭიდროდრაიონებში სიმწვანის რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე 3ნაკლებია, როდესაცსტანდარტი 20. საბჭოთა სტანდარტი 15 კვადრატი იყო. საბჭოთა დროსაც კი, 1980-იან წლებში თბილისში 12 კვადრატული იყო სიმწვანე. ვერც იმ სტანდარტს, მაგრამ ძალიან ახლოს ვიყავით. გავჩეხეთ და ბუნება, სიმწვანე გავაგდეთ ქალაქიდან!3-ჯერ შეგვიძლია, გავზარდოთ. თუნდაც ელექტროდეპოს ტერიტორია რომ ავიღოთ, იქ, ფაქტობრივად, ბუნებრივი გამწვანებაა. ის ჯართი უნდა გავიდეს იმ ტერიტორიიდან დაის სივრცე. ეს არ არის ვიღაცის დასანახად გასაკეთებელი საქმე. ის, რომ სამშენებლო რეგულაციები იყოს, ამას უნდა ერთი განკარგულება და ზედამხედველობის სამსახურისთვის ერთი მოთხოვნა.მტვერი რომ იფრქვევა, მიდი და დააჯარიმე. მაგრამ ვინ გაუბედავს ივანიშვილს დაჯარიმებას?! ან სხვა დეველოპერებს, როცა თვითონ არიან „ქართული ოცნების“ წევრები დეველოპერები. თავის თავს ხომ არ?! ჩემი მერობის მეორე დღესვე ამ ყველაფერს მკაცრად გავაკონტროლებ. ამას არაფერი უნდა, მონდომების გარდა. ჩვენი ქალაქი არის მიგდებული: ვისაც უნდა, როგორც უნდა ისე აკეთებს! სწორედ ესაა საქმე, თორემ მერობის ერთი და შვიდი ვადა კი არ უნდა!გამოკვეთილად 3 ურბანული პრობლემაა - ეკოლოგიური პრობლემები, ტრანსპორტი და ქაოტური მშენებლობები. მაგრამ ცალკე აღებული პრობლემები კი არა,მშენებლობებმა შექმნა ტრანსპორტის პრობლემები, მაგალითად, უზარმაზარი კორპუსებია და არ არის შესაბამისი რაოდენობისადგილები. ასევე, არ არის დათვლილი, როცა სამშენებლო ნებართვას გასცემდნენ, საბურთალოს ქუჩის გამტარუნარიანობა, ნებართვები გაცემულია უზარმაზარ კორპუსებზე და გადაიტვირთა ეს ქუჩა. ქუჩის გადატვირთვა თავისთავად გულისხმობს საცობებს, რომელსაც, თავის მხრივ, მოჰყვება გამონაბოლქვი. ამდაბინძურდა ჰაერი და ა.შ. ეს პრობლემები ურთიერთკავშირშია. მათ ერთმანეთი. ეს დეველოპერული ველური ძალისხმევა შევარდა და სკვერები და პარკები გაიჩეხა, რადგან აღარ არის ფიზიკურად მეტი ადგილი. ესეც თავისთავად აისახა ჰაერზე და ა.შ.ამ ყველაფრის ერთ-ერთი წამალი არის ტრანსპორტის გაჯანსაღება. იმიტომ არის ქალაქში ძალიან ბევრი მანქანა, რომ გადაადგილების პრობლემაა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის კომფორტული. ასევე, არის ძალიან ცუდი გზები, იმის მაგივრად, რომ იყოს ინტეგრირებული გზები და სამარშრუტო ტაქსები, ავტობუსები და მეტრო ერთმანეთს ავსებდნენ, რეალურად არიან ერთმანეთის. მეტროს თავის ხაზზე მიდის ავტობუსის ხაზი, სამარშრუტო ტაქსის ხაზები ერთმანეთთან კონკურენციაში არიან და მგზავრებს ართმევენ ერთმანეთს. 1980-იანი წლებიდან ასე ქაოტურად დაგეგმილი ტრანსპორტის სისტემა გვაქვს. სატრანსპორტო ქსელი ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ ერთმანეთს ავსებდნენ. პირველ რიგში, უნდაის ტერიტორიები, სადაც მეტრო არ დადის. სატრანსპორტო ხერხემალი უნდა იყოს მეტრო.უნდადანარჩენი სატრანსპორტო სისტემა. ყველას ძალიან სიამოვნებს ამ ახალი ავტობუსებით მგზავრობა. კომფორტული, ეკოლოგიური და გამართული სატრანსპორტო სისტემა არის საჭირო. როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ალტერნატივა დიდი იქნება, შემდეგ ხალხი ნელ-ნელა იტყვის უარს მანქანებით სიარულზე. ეს დროში გაიწელება, მაგრამ აუცილებლად შესასრულებელია.პირველ რიგში, რაც შემიძლია, ვთქვა შშმ ადამიანებისთვის, ყველა საჯარო შენობა, რომელიც მერიის დაქვემდებარებაშია, ადაპტირებული იქნება. ზოგჯერ შენობაში ასასვლელი არის, მაგრამ არ არის საპირფარეშო. შენობაში გადაადგილება შეუძლებელია იმიტომ, რომ ლიფტი არ არის. გარედან, მხოლოდ, არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. მოხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეალური ადაპტაცია. ახალი ავტობუსები არის ადაპტირებული, მაგრამ გაჩერებები არ არის ადაპტირებული. მეტრო საერთოდ არ არის ადაპტირებული. შშმ ადამიანებისთვის მეტროთი მგზავრობა შეუძლებელია. ეტლით მოსარგებლე ადამიანები თვალში არ გვხვდებიან იმიტომ, რომ არიან მძევლებად სახლებში გამოკეტილნი.არა, რადგან არ მინდა, რომ ამით პოლიტიკა დაემსგავსოს ცირკს. ეს არ იქნება სერიოზული. მათ ექნებათ უფლება, რომ, კრიჭაში, მაგრამ, სიმართლე რომ გითხრათ, არასერიოზული რაღაცები კეთებას არ ვაპირებ.მე მაქვს ჩემი დღის წესრიგი და ჩემი მთავარი ამოცანა ის კი არ არის, რომ, ვინ არის ჩემი კონკურენტი, არამედ ის, რომ ხალხი დავარწმუნო, გამარჯვება სრულიად შესაძლებელია; რომ ჩვენ შეგვიძლია, ასე უფულოდ, ერთად და ძალიან მონდომებით შევცვალოთ რეალობა ამ ქალაქში და შევძლო წარმოუდგენელი - ჩემი გამარჯვება. სწორედ ეს არის ჩემი მთავარი გამოწვევა.სადაც უნდა ვიყო, 1 კვირაში თბილისში მინდა! ნებისმიერ ადგილასვიწყებ, ჯერ ვერხოლმე, რა მჭირს და მერე ვხდები, რომ თბილისში მინდა არანორმალურად. სულ მაქვს ის განცდა, რომ რომელი მხრიდანაც უნდა, პატარა ბავშვივით მიხარია! მგონია, რომ სახლში ძალიან მყუდროდ ვარ! მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულში თბილისში შემოსვლა მთლად სახარბიელო არ არის. ჩემზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა სტამბოლმა.ეს ქალაქი გამოტენილი არის ისტორიით, - ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება ბიზანტიური, რომაული წარსული და თან მერე ჩემზე ყველაზე მეტად რამაც იმოქმედა, იქიდან სულ სხვანაირად დავინახე საქართველო და მისი ისტორია. ჩვენი ბედი ძალიან ხშირად სწორედ იქ წყდებოდა. როცა სამეფო სასახლეში ვიყავი, საშინელი განცდა მქონდა, რომ აი აქ, ამ ოთახებში წყვეტდნენ ჩვენს დასჯას, დარბევას, აოხრებას, პოლიტიკურ ცვლილებებს, მეფის გამოცვლას და ა.შ. ამან ისე იმოქმედა, რომ საქართველოს ისტორიის რეტროსპექტივა მქონდა. რომ დავდიოდი, ვფიქრობ, რამ?! ბიზანტია და ბიზანტიელები აღარ არსებობენ იმ ქალაქში, ჩვენ კი ვართ ისევ. გასაოცარია!

თათია კაკიაშვილი

ISFED-ის

"ყველაზე პრობლემატურია და ამაზე ჩვენს ანგარიშშიც იყო ინფორმაცია, დასპონსორებული ფეისბუკგვერდები , რომელზეც ხდება ანტი აგიტაცია კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ," - აცხადებს ISFED-ის წარმომადგენელი, ელენე ნიჟარაძე და დასძენს, რომ "დასადგენია, რამდენად არის ეს უკანონო შემოწირულობა". "აქ განსასაზღვრია მეთოდოლოგია, თუ როგორ მოახდენს აუდიტის სამსახური ამ ინფორმაციის შემოწმებას და დადგენას, არის თუ არა ეს უკანონო შემოწირულობა და რა უნდა განხორციელდეს მოცემულ შემთხვევაში," - ამბობს ელენე ნიჟარაძე.

"არის ასეთი გვერდი "ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერები", რომელიც არ არის ჩვენი შექმნილი. ეს გვერდი ეწევა მიზანმიმართულ ბინძურ კამპანიას ჩემს წინააღმდეგ, იქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოველთვის დასპონსორებულია . მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას ამის უკან, მაგრამ ვარაუდით რომ არ ვილაპარაკო, სწორედ ამიტომ მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო ეტაპი იქნება აუდიტის სამსახურის მიმართვა შს სამინისტროსადმი, რომ გაირკვეს, ვინ აფინანსებს ამ გვერდებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა.

"პოლიციას ვიდეოსთან დაკავშირებით მიმართა (ელისაშვილმა), რომელზეც გამოძიება არ დაიწყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი დიდი დეზინფორმაციული კამპანიაა და ერთმანეთთან კავშირში, ალბათ, არის და ამას ყველაფერს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი," - აცხადებს ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი.

შანსებსა

