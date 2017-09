ალეკო ელისაშვილმა მოსახლეობას ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარების გეგმა გააცნო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => metro [2] => transportis-problema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163868 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => metro [2] => transportis-problema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163868 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => metro [2] => transportis-problema ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => metro [2] => transportis-problema ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163868) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,4706,19215) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 16:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content] => თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოციალურ ქსელში კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგოდ მიმართული დეზინფორმაციული ხასიათის კამპანიები ჩნდება. როგორც დღეს აუდიტის სამსახურში განაცხადეს, თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება. პრობლემა გამოიკვეთა ISFED-ის ანგარიშშიც, სადაც აღნიშნულია, რომ მსგავსი კამპანიები ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. "ყველაზე პრობლემატურია და ამაზე ჩვენს ანგარიშშიც იყო ინფორმაცია, დასპონსორებული ფეისბუკგვერდები , რომელზეც ხდება ანტი აგიტაცია კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ," - აცხადებს ISFED-ის წარმომადგენელი, ელენე ნიჟარაძე და დასძენს, რომ "დასადგენია, რამდენად არის ეს უკანონო შემოწირულობა". "აქ განსასაზღვრია მეთოდოლოგია, თუ როგორ მოახდენს აუდიტის სამსახური ამ ინფორმაციის შემოწმებას და დადგენას, არის თუ არა ეს უკანონო შემოწირულობა და რა უნდა განხორციელდეს მოცემულ შემთხვევაში," - ამბობს ელენე ნიჟარაძე. ალეკო ელისაშვილი "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ დეზინფორმაციის ნაწილი, რომელიც სოციალური ქსელით მის შესახებ ვრცელდება, გამოხატვის თავისუფლების კანონის ფარგლებში ჯდება, მაგრამ ნაწილი არღვევს საარჩევნო კანონს. ელისაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ ვინ დგას ამ კამპანიის უკან და აცხადებს, რომ კითხვაზე პასუხი საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გასცენ. "არის ასეთი გვერდი "ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერები", რომელიც არ არის ჩვენი შექმნილი. ეს გვერდი ეწევა მიზანმიმართულ ბინძურ კამპანიას ჩემს წინააღმდეგ, იქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოველთვის დასპონსორებულია . მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას ამის უკან, მაგრამ ვარაუდით რომ არ ვილაპარაკო, სწორედ ამიტომ მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო ეტაპი იქნება აუდიტის სამსახურის მიმართვა შს სამინისტროსადმი, რომ გაირკვეს, ვინ აფინანსებს ამ გვერდებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. მსგავს ფაქტზე, როგორც ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, ერთხელ უკვე მიმართეს პოლიციას, თუმცა მაშინ გამოძიება არ დაწყებულა. "პოლიციას ვიდეოსთან დაკავშირებით მიმართა (ელისაშვილმა), რომელზეც გამოძიება არ დაიწყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი დიდი დეზინფორმაციული კამპანიაა და ერთმანეთთან კავშირში, ალბათ, არის და ამას ყველაფერს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი," - აცხადებს ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი. თაკო ივანიაძე [post_title] => მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას დაფინანსებული დეზინფორმაციული კამპანიის უკან - ალეკო ელისაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maqvs-informacia-vin-dgas-dafinansebuli-dezinformaciuli-kampaniis-ukan-aleko-elisashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 16:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163049 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 12:32:27 [post_date_gmt] => 2017-09-13 08:32:27 [post_content] => სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ნინო ლომჯარიას, განცხადებით, თბილისოს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგოდ გარკვეული ფინანსები იხარჯება, რაც დეკლარირებული არ არის. ლომჯარიას თქმით, ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანია facebook-გვერდების საშუალების მიმდინარეობს და ამის თაობაზე აუდიტის სამსახურს ინფორმაცია თავად ალექსანდრე ელისაშვილმა მიაწოდა. ნინო ლომჯარიას თქმით, მას არ აქვს ინფორმაცია, ვინ დგას facebook-გვერდების უკან, რომლითაც აგიტაციული შინაარსის მასალის დასპონსორება ხდება. ლომჯარიას განმარტებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუდიტის სამსახური სამართალდამცავ ორგანოებთან ითანამშრომლებს. აუდიტის სამსახურში, ასევე, შესულია "ნაციონალური მოძრაობის" განცხადება მიკროავტობუსებზე "ქართული ოცნების" სარეკლამო პოსტერების 2016 წლის არჩევნების პერიოდიდან არსებობის შესახებ. [post_title] => ალეკო ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება - ნინო ლომჯარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvilis-sawinaaghmdego-kampaniaze-garkveuli-finansebi-ikharjeba-nino-lomjaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 12:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 08:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163049 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162143 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-11 13:28:11 [post_date_gmt] => 2017-09-11 09:28:11 [post_content] => თბილისის მეტროში ახალი ფორმისა და დიზაინის ვაგონები იმოძრავებს. როგორც ”ფორტუნას” თბილისის მერიიდან აცნობეს, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის განახლებისა და მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, თბილისის მერიის მხარდაჭერით, მეტროს ვაგონების მოდერნიზებას აგრძელებს. მერიის ცნობითვე, 2017 წელს კომპანია მგზავრებს სრულიად ახალი ფორმისა და დიზაინის მოდერნიზებულ ვაგონებს სთავაზობს, რომელთა განახლება სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრო მოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანაში მოხდა. მოდერნიზაციის ფარგლებში, შეიცვალა მემანქანის კაბინის ფორმა და გაიზარდა მისი მოცულობა, რამაც შექმნა დამატებითი სივრცე მემანქანისთვის. კაბინა აღიჭურვა თანამედროვე ტიპის მართვის პულტით. ასევე შეიცვალა ვაგონების გარე და შიდა დიზაინი და ფერები. სალონში ძველი სანათები ახალი, დიოდური სანათებითშეიცვალა, ვაგონებში დამონტაჟდა შიდა დაკვირვებისა და გარე, ბაქანის საკონტროლო კამერები. მგზავრების კომფორტისთვის, ვაგონებში განთავსდა სპეციალური მონიტორები და მობილური მოწყობილობების დასატენი USB შესაერთებლები. ძველი ტიპის მექანიკური, კონტაქტორული დეტალები სრულად შეიცვალა თანამედროვე სტანდარტების მიკროპროცესორული სქემებით აღჭურვილი კვანძებით. ელექტრო მოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანაში ახალი ვაგონები თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ,მისმა მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ, სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორმა ნუგზარ ჭეიშვილმა და ქარხნის დირექტორმა გელა ძიძიკაშვილმა დაათვალიერეს. „დღეს მოხდა ახალი მატარებლის პირველადი ტესტირება. ვაგონი არის მოდერნიზებული და ძალიან კომფორტული. დარწმუნებული ვარ, რომ მგზავრებს მოეწონებათ და გაცილებით უფრო კომფორტულად იმგზავრებენ, ვიდრე ადრე მგზავრობდნენ. ეტაპობრივად, დაგეგმილია ყველა ვაგონის მოდერნიზაცია“ - განაცხადა თბილისის მერმა. 2017 წელს თბილისის მეტროს მგზავრებს 8 განსხვავებული ფორმისა და დიზაინის, სრულიად განახლებული და მოდერნიზებული ვაგონიმო ემსახურება, საიდანაც 4 უკვე მზად არის და სატრანსპორტო კომპანიას ექსპლუატაციაში გადაეცა. კიდევ 4 ვაგონი ოქტომბრის დასაწყისში იქნება მზად. [post_title] => თბილისის მეტროში ახალი დიზაინისა და ფორმის ვაგონები ივლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-metroshi-akhali-dizainisa-da-formis-vagonebi-ivlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 15:03:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 11:03:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 16:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content] => თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოციალურ ქსელში კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგოდ მიმართული დეზინფორმაციული ხასიათის კამპანიები ჩნდება. როგორც დღეს აუდიტის სამსახურში განაცხადეს, თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება. პრობლემა გამოიკვეთა ISFED-ის ანგარიშშიც, სადაც აღნიშნულია, რომ მსგავსი კამპანიები ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. "ყველაზე პრობლემატურია და ამაზე ჩვენს ანგარიშშიც იყო ინფორმაცია, დასპონსორებული ფეისბუკგვერდები , რომელზეც ხდება ანტი აგიტაცია კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ," - აცხადებს ISFED-ის წარმომადგენელი, ელენე ნიჟარაძე და დასძენს, რომ "დასადგენია, რამდენად არის ეს უკანონო შემოწირულობა". "აქ განსასაზღვრია მეთოდოლოგია, თუ როგორ მოახდენს აუდიტის სამსახური ამ ინფორმაციის შემოწმებას და დადგენას, არის თუ არა ეს უკანონო შემოწირულობა და რა უნდა განხორციელდეს მოცემულ შემთხვევაში," - ამბობს ელენე ნიჟარაძე. ალეკო ელისაშვილი "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ დეზინფორმაციის ნაწილი, რომელიც სოციალური ქსელით მის შესახებ ვრცელდება, გამოხატვის თავისუფლების კანონის ფარგლებში ჯდება, მაგრამ ნაწილი არღვევს საარჩევნო კანონს. ელისაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ ვინ დგას ამ კამპანიის უკან და აცხადებს, რომ კითხვაზე პასუხი საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გასცენ. "არის ასეთი გვერდი "ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერები", რომელიც არ არის ჩვენი შექმნილი. ეს გვერდი ეწევა მიზანმიმართულ ბინძურ კამპანიას ჩემს წინააღმდეგ, იქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოველთვის დასპონსორებულია . მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას ამის უკან, მაგრამ ვარაუდით რომ არ ვილაპარაკო, სწორედ ამიტომ მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო ეტაპი იქნება აუდიტის სამსახურის მიმართვა შს სამინისტროსადმი, რომ გაირკვეს, ვინ აფინანსებს ამ გვერდებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. მსგავს ფაქტზე, როგორც ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, ერთხელ უკვე მიმართეს პოლიციას, თუმცა მაშინ გამოძიება არ დაწყებულა. "პოლიციას ვიდეოსთან დაკავშირებით მიმართა (ელისაშვილმა), რომელზეც გამოძიება არ დაიწყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი დიდი დეზინფორმაციული კამპანიაა და ერთმანეთთან კავშირში, ალბათ, არის და ამას ყველაფერს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი," - აცხადებს ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი. თაკო ივანიაძე [post_title] => მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას დაფინანსებული დეზინფორმაციული კამპანიის უკან - ალეკო ელისაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maqvs-informacia-vin-dgas-dafinansebuli-dezinformaciuli-kampaniis-ukan-aleko-elisashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 16:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9da3fc2cd20db127fa680d975c6a44d5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )