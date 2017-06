ალექსანდრე ჯეჯელავა – რეპერებმა კლიპში რაც გამოხატეს, საშინელებაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => reperebis-dakaveba [2] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137808 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => reperebis-dakaveba [2] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137808 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => reperebis-dakaveba [2] => birdja-mafia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => reperebis-dakaveba [2] => birdja-mafia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137808) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6172,16421,16407) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137775 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-11 01:10:21 [post_date_gmt] => 2017-06-10 21:10:21 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე რეპერების ჯგუფის „ბირჟა მაფიას“ წევრების დაკავებასთან დაკავშირებით, მათი მხარდამჭერების მიერ გამართული აქციის შესახებ ვიდეომიმართვას ავრცელებს. „მინდა, გამოვეხმაურო თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციას - პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკა რადიკალურად არის შესაცვლელი. მოხარული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამ რეფორმის დაჩქარება სთხოვა პარლამენტს. რაც შეეხება, კონკრეტულად მომხდარ ფაქტს, თითოეული ჩვენგანისთვის მიუღებელია, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება მთავრობის წევრი, თუ ნებისმიერი მოქალაქე, როცა ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლის მხრიდან, თუნდაც ეჭვის დონეზე უშვებ ნარკოტიკის ჩადების შესაძლებლობას. ეს ყველაფერი წარსულში უნდა დარჩეს და დარწმუნებული ვარ, წარსულშიც დარჩება, როდესაც მოხდება ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და პოლიციის რეფორმის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც უკვე დაწყებულია. ჩვენ, საზოგადოება სამართალდამცველებისგან პირველ რიგში ველით დახმარებას და სიმართლის დაცვას. ჩვენ ვენდობით მათ, ამიტომ არცერთი კონკრეტული შემთხვევა არ რჩება ჩვენი ხელისუფლების, უწყების ხელმძღვანელობის ყურადღების მიღმა. სრულიად დაუშვებელია, რომ რომელიმე მათგანის რაიმე სახის გადაცდომამ ჩირქი მოსცხოს ჩვენს პოლიციელებს, ადამიანებს, რომლებიც თავიანთი სიცოცხლის ფასად დგანან ქვეყნის სადარაჯოზე. ამ ეტაპზე, მინდა გითხრათ, რომ მიდის შიდა მოკვლევა. სტრუქტურის ხელმძღვანელობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ თუკი ვინმე არის დამნაშავე, ან ვინმეს აქვს გადაცდომა ჩადენილი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ყველა ადეკვატურად დაისაჯოს“, - აცხადებს კახა კალაძე. https://www.facebook.com/kala.kaladze/videos/10207624305604712/ [post_title] => „ბირჟა მაფიას“ მხარდამჭერთა აქციის შესახებ, კახა კალაძე ვიდეომიმართვას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => birdja-mafias-mkhardamcherta-aqciis-shesakheb-kakha-kaladze-videomimartvas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 01:25:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 21:25:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137732 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 21:26:54 [post_date_gmt] => 2017-06-10 17:26:54 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჯგუფ „ბირჟა მაფიას“ წევრების დაკავების საკითხზე განცხადებას ავრცელებს. „ მსურს, გამოვეხმაურო ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა-შენახვის ფაქტზე დაკავებული ახალგაზრდების, მიხეილ მგალობლიშვილის და გიორგი ქებურიას საქმეს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღვნიშნო, რომ ადამიანის უფლებების განუხრელი დაცვა ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მონაპოვარია, რომლისთვის ჩრდილის მიყენების შესაძლებლობა არ უნდა დავუშვათ. ფაქტია, რომ კანონმდებლობა ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით არის ზედმეტად მკაცრი და საჭიროებს ლიბერალიზაციას. ამიტომ, თხოვნით მივმართავ პარლამენტს, დაჩქარდეს ამ საკითხზე მუშაობა, რათა საშემოდგომო სესიისთვის მაინც მოვასწროთ სახეცვლილი, ჰუმანური და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი კანონის მიღება. მინდა, აგრეთვე მივმართო ახალგაზრდობას - ჩვენი მთავრობის ნებისმიერი ნაბიჯი და გადაწყვეტილება არის მიმართული იმისკენ, რომ თქვენ, ჩვენი ქვეყნის მომავალს შეგიქმნათ თავისუფალი და ცივილიზებული გარემო. ჩვენმა თაობამ კარგად ვიცით და გამოვცადეთ საკუთარ თავზე, როგორი არ უნდა იყოს სისტემა და მაქსიმალური ძალისხმევა გვაქვს მიმართული ისეთი ქვეყნის შესაქმნელად, სადაც სიტყვის, გამოხატვის თავისუფლება, პიროვნული ინდივიდუალიზმი იქნება არა დაპირება, არამედ - ფაქტი. არც ერთი ახალგაზრდა , არც ერთი მოქალაქე ამ ქვეყანაში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გამოხატვის თავისუფლების გამო არ დასჯილა და არც მომავალში დგას ჩვენი საზოგადოება ამ საფრთხეების წინაშე. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ორი ახალგაზრდის დაკავებასთან დაკავშირებულ ვითარებას, პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ უმოკლეს ვადაში შეისწავლის აღნიშნული საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს. შესაბამისად, სამართალწარმოების პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის“, - ნათქვამია პრემიერის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი ჯგუფ „ბირჟა მაფიას" წევრების დაკავების საკითხზე განცხადებას ავრცელებს "ბირჟა მაფიას" დაკავებული წევრების, მიშკა მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიას მხარდასაჭერად დღეს რუსთაველის მეტროდან დიდი მსვლელობა მოეწყო, რომელშიც უამრავმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. საზოგადოების ნაწილი ბიჭების გათავისუფლებას ითხოვს და მათ დაკავებას არა ნარკოტიკებს, არამედ იმ კლიპს უკავშირებენ, რომელიც ჯგუფმა რამდენიმე დღის წინ სოცქსელში ატვირთა. კლიპში პოლიციელი იყო გაშარჟებული... რეპერებს დაურეკეს და კლიპის წაშლა მოსთხოვეს, ავტორებმა პოლიციელი "გაბლარეს" და კლიპი არ წაშალეს. რამდენიმე დღეში ორივე მათგანი დააკავეს. რეპერებს მხარს უჭერს უამრავი ცნობილი ადამიანი, მათ შორისაა ბერა ივანიშვილიც. მან რამდენიმე წუთის წინ დაწერა: "თქვენთან ვარ ბიჭებო. freebirjamafia. თავისუფლება". 

[gallery link="file" ids="137733,137734,137735"] https://www.facebook.com/beraofficial/posts/1373282639416503

ბერა ივანიშვილი მხარს დაკავებულ რეპერებს უჭერს