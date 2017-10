ალვარო მორატას ცოლმა პირადი ცხოვრება ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => alis-kampelo [2] => alvaro-morata ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177964 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => alis-kampelo [2] => alvaro-morata ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177964 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => alis-kampelo [2] => alvaro-morata ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => alis-kampelo [2] => alvaro-morata ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177964) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20492,20493,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177976 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-20 15:20:44 [post_date_gmt] => 2017-10-20 11:20:44 [post_content] => ინდოეთში, სამოყვარულო ლიგაში გამართული მატჩი სკანდალით დასრულდა. ერთ-ერთი გუნდის ფეხბურთელები მსაჯებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ფეხბურთელთა, თავდაპირველი მსხვერპლი შეხვედრის მთავარი არბიტრი გახდა, მოგვიანებით კი მისი ასისტენტებიც გაილახნენ. მსაჯებს გაქცევა და ღობეზე ძრომიალიც მოუხდათ. ფეხბურთელები კი მაინც არ ეშვებოდნენ და ბოლომდე მისდევდნენ. ფაქტმა ნეგატიური გამოხმაურება ჰპოვა. არაერთი განრისხებული გულშემატკივარი - დამნაშავეთათვის ცხოვრების ბოლომდე ფეხბურთის თამაშის აკრძალვას მოითხოვს. These players doesn't deserve to play the beautiful game. pic.twitter.com/2Lltw4yulI — Shaji Prabhakaran (@Shaji4Football) October 19, 2017 [post_title] => ქვის ხანა: ინდოეთში მსაჯები გალახეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qvis-khana-indoetshi-msajebi-galakhes-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 15:20:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 11:20:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177976 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177722 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-20 10:50:56 [post_date_gmt] => 2017-10-20 06:50:56 [post_content] => აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციამ მსოფლიო ფეხბურთის მმართველ ორგანიზაცის გაწევრიანების შესახებ მორიგი მიმართვა გაუგზავნა. როგორც აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ჯუმა კვარაცხელია აცხადებს, ფიფას წარმომადგენლები უკვე იმყოფებოდნენ არაღიარებულ რესპუბლიკაში მაშინ, როდესაც სოხუმმა არაღიარებული ქვეყნების ჩემპიონატს ე.წ. ConIFA-ს უმასპინძლა. კვარაცხელიას თქმით, ფიფა-ში გაწევრიანება ადვილი არაა, მაგრამ არსებობს კოსოვოს მაგალითი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ხელმძღვანელობა. სხვათა შორის, თავის დროზე რუსეთმა მხარი არ დაუჭირა კოსოვოს ფიფაში გაწევრიანებას. აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაცია ინტენსიურ კავშირებს ინარჩუნებს ConIFA-სთან. ასევე ორგანიზაციის საერთაშორისო დეპარტამენტი მუდმივ კავშირზეა ფიფასთან. არაღიარებული რესპუბლიკის ფეხბურთის ფედერაციაში აცხადებენ, რომ ისინი აუცილებლად გაივლიან გაწევრიანების რთულ გზას და გახდებიან დიდი საფეხბურთო ოჯახის წევრები. აფხაზებმა 2016 წლის ივნისის დასაწყისშიც მიმართეს ფიფას. მაშინ ამის შესახებ რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიკვაბაიამ განაცხადა და კოსოვოს გარდა გიბრლატარის მაგალითიც მოიყვანა. [post_title] => აფხაზეთი ფიფას მიმართავს: აღიარებამდე რთული გზაა, მაგრამ... კაშიამ გოლი ვიტესს გაუტანა, გვილია ისევ არ ჩანს 