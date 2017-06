ამ ზაფხულს ბალიზე დასვენება უფრო იაფია, ვიდრე ესპანეთში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => iafi-dasveneba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137251 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => iafi-dasveneba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137251 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => iafi-dasveneba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => iafi-dasveneba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137251) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16548,796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139201 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 15:13:14 [post_date_gmt] => 2017-06-16 11:13:14 [post_content] => "როგორ გავატაროთ შაბათ-კვირა საქართველოს დედაქალაქ თბილისში",- ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას ცნობილი ბრიტანული გამოცემა Independent, რომელიც ტურისტებს თბილისში გამგზავრების წინ რჩევებს აძლევს. გამოცემა მკითხველებს იმ რამდენიმე ლოკაციის ჩამონათვალს სთავაზობს, რომლებიც თბილისში მათ აუცილებლად უნდა ნახონ. Independent პირველ რიგში ტურისტს გოგირდის აბანოების მონახულებას ურჩევს და ამბობს, რომ ივლისის შემდეგ, როდესაც შენობაში რემონტი დასრულდება, ნებისმიერ მსურველს შეეძლება მომსახურებით სარგებლობა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამ აბანოებს თავის დროზე პუშკინი და დიუმა სტუმრობდნენ. გოგირდის აბანოების შემდეგ აუცილებლად სანახავი ადგილების სიაში მოხვდნენ: ლეღვთახევი და იქ არსებული პატარა ჩანჩქერი, მეტეხის ხიდი, ხედი ეკლესიიდან, ლესელიძის ქუჩა, მშრალი ხიდი, ახვლედიანისა და სიონის ქუჩები, ბოტანიკური ბაღი და სხვა... ბრიტანული გამოცემა მსურველებს თბილისში გასამგზავრებლად მარტივ გზასაც აცნობეს და წერს, რომ საქართველოს დედაქალაქში მოხვედრა კიევისა და სტამბოლის გავლით არის შესაძლებელი. თუმცა, არსებობს პირდაპირი რეისებიც ლონდონიდან-თბილისის მიმართულებით ქართული ავიაკოამპანია Georgian Airways-ის მეშვეობით და ლონდონიდან ქუთაისის მიმართულებით Wizz Air-ის მეშვეობით. რაც შეეხება უშუალოდ თბილისში გადაადგილებას, სტატიაში წერია, რომ აქ შესაძლებელია ავტობუსებით, მეტროთი და ყვითელი სამარშუტო ტაქსებით მგზავრობა. [post_title] => ბრიტანული გამოცემა ტურისტებს თბილისში უქმეების გატარებას ურჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanuli-gamocema-turistebs-tbilisshi-uqmeebis-gatarebas-urchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 16:21:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 12:21:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137050 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 19:55:28 [post_date_gmt] => 2017-06-07 15:55:28 [post_content] => „თუ ტელეფონის ქართული ნომრით წახვალთ ბელგიაში, ზარებზე არ უნდა დახარჯოთ იმაზე მეტი, ვიდრე საქართველოში გჭირდებოდათ“, - ამის შესახებ ევროკავშირში ევროპის საგარეო მოქმედებათა სერვისის განყოფილების ხელმძღვანელმა ბორის იაროშევიჩმა განაცხადა. როგორც მან „საზოგადოებრივ მაუწყებელთან" განმარტა, როუმინგის ტარიფის გაუქმება ევროკავშირის საზღვრებს უნდა გასცდეს. „თუ მოგზაურობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ქვეყნებში ან ამ ქვეყნებიდან ევროპაში, მაშინ როუმინგის გადასახადი ძალიან ძვირია. როუმინგის გადასახადი გაუქმდა ევროპაში და ახლა გვსურს, იგივე გავაკეთოთ 6 პარტნიორთან. მაგალითად, თუ ტელეფონის ქართული ნომრით წახვალთ ბელგიაში, ზარებზე არ უნდა დახარჯოთ იმაზე მეტი, ვიდრე საქართველოში გჭირდებოდათ. გაცილებით იაფი უნდა იყოს, იგეგმება ერთიანი ტარიფის შემოღება, რაც კომპანიებთან შეთანხმების საფუძველზე იქნება მიღებული. ტარიფს ოპერატორები დაადგენენ, მაგრამ იქნება დაბალი და ყველასათვის მისაღები. ჩვენ ვგეგმავთ პროცესის დასრულებას 20/20–სთვის. ასეთია გეგმა. გავაკეთეთ ევროპისთვის და ამის შემდეგ როუმინგის ტარიფის გაუქმება ევროკავშირის საზღვრებს უნდა გასცდეს. ამ ინიციატივის შესახებ, ბრიუსელის დეკლარაციაშიც გაკეთდება ჩანაწერი და მუშაობის დასრულებას რამდენიმე წელი დასჭირდება“, - განაცხადა ბორის იაროშევიჩმა. რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოგზაურობისას მომხმარებელს ადგილობრივი ტარიფებით სარგებლობა შეუძლია, როგორც სატელეფონო სერვისებზე, ასევე მობილური ინტერნეტის გამოყენებისას, ევროპარლამენტმა აპრილში დაამტკიცა. [post_title] => ევროპაში ქართული ნომრით, იმავე ფასად ისაუბრებთ, როგორც საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-qartuli-nomrit-imave-fasad-isaubrebt-rogorc-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 19:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 15:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136588 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-06 13:25:04 [post_date_gmt] => 2017-06-06 09:25:04 [post_content] => წყლით დაფარული ტერიტორია, სადაც გადაადგილება ნავითაა შესაძლებელი - თუშთში ასასვლელ ერთადერთი გზაზე სპონტანურად შექმნილი ტბის დაშრობა და გზის გახსნა მხოლოდ კლდის აფეთქებითაა შესაძლებელი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით თუშეთში ასასვლელი გზა მინიმუმ თვის ბოლომდე ვერ გაიხსნება. უცნაური ამაში არაფერია, რომ არა ეს განცხადება... „ტური თუშეთში 16-17-18 ივნისი“ - ტურ–ოპერატორები რამდენიმედღიან ტურებს მსურველებს თამამად სთავაზობენ და უგზოობის მიუხედავად, მოსანახულებელი ლოკაციები დეტალურად არის გაწერილი. ერთ- ერთ ტუროპერატორს “ ფორტუნა“ დაუკავშირდა და ტურის ორგანიზატორ ბაკურთან (საკონტაქტო ინფორმაციაში გვარი არ არის მითითებული) თუშეთში წასვლის სურვილი გამოვთქვით. ჟურნალისტი: გამარჯობა, თუშთში მინდა 16-18 ივნისის ტურზე წამოსვლა და რა ტრანსპორტით ემსახურებით ტურისტებს? ბაკური: მაღალი გამავლობის ჯიპებით ჟურნალისტი: ინტერნეტში ვნახე, რომ თუშეთში გზა არ არის , როგორ უნდა ავიდეთ? ბაკური: გზების დეპარტამენტში თქვეს 8 -ში გაიხსნებაო, მერე მეც ვნახე ინტერნეტში არ გაიხსნებაო და აბა რა გითხრა, 50/ 50-ზეა მაგ ტურის ამბავი, შეიძლება გადაიდოს, მოიხსნას... ჟურნალისტი: მაშინ რატომ გიდევთ ტური საიტზე თარიღის მითითებით? ბაკური: ჩაწერილია მაგ ტურზე უკვე ხალხი და აბა რა ვქნა და შენ მაინც შეიკავე ჯერ თავი. ჟურნალისტი: კარგი მადლობა... შესაძლოა, ვინმემ იფიქროს, რომ თუშეთში მიმავალალ გზაზე შექმნილი პრობლემები ერთად-ერთი ერთჯერადი შეფერხებაა და სხვა ტურებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ტუროპერატორებიც ისე ასრულებენ თავის მოვალეობებს, როგორც სარეკლამო განცხადებებში აქვთ მითითებული, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ხშირად ექსკურსიები და ტურები სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამოც კი იშლება ან ტურით უკმაყოფილონი რჩებიან. ბუნებაში დაკარგულები ბუნების ან ისტორიული ღირსშესანიშნაობის მოსანახულებლად წასული ამავე ბუნებაში დაკარგული შეიძლება აღმოჩნდეთ, საინტერესოდ გატარებული შაბათ -კვირის ნაცვლად კი არასასიმოვნო ისტორია შეგრჩეთ. ზუსტად ასე დაემართა ჩვენს რესპოდენტს, თეონა გაგუას. „მეგობრებმა ერთადერთი თავისუფალი დღის ბატეთის ტბაზე გატარება გადავწყვიტეთ, „ფეისბუქზე“ სპონტანურად ტურისტული ჯგუფი ვიპოვეთ , მოგვეწონა ტურიც, ფასიც და დავუკავშირდით. მარშრუტით ბატეთის ტბის ირგვივ რამდენიმე ეკლესია -მონასტრის მონახულებაც იყო დაგეგმილი, ტუროპერატორის ავტობუსმა დილით მოსვლა იმდენად დააგვიანა , რეალურად მხოლოდ ბატეთის ტბაზე „დავასტუკეთ“ და უკან დავბრუნდით, ნერვებმოშლილები და განწყობაგაფუჭებულები. გზაზე ორგანიზატორები ტურისტულ მარშუტზე საუბრის ნაცვლად მთელი გზა ალკოჰოლური სასმელის დროულად შეძენაზე ფიქრობდნენ და პროტესტის მიუხედავად, ავტობუსში სიგარეტს ეწეოდნენ, დათვრნენ ტბაზე ჩასვლამდე და აღარც ტური აინტერესებდათ და აღარც ჩვენ,“ - იხსენებს თეონა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა ტური ასეთია და არც ტურ-ოპერატორები ასრულებენ თავის მოვალეობებს. ცხადია, ბევრი ისეთი, რომელიც სახელსაც ამართლებს და მომხმარებლები ტურითაც კმაყოფილნი რჩებიან. მაგრამ ფაქტია, რომ ტურ-ოპერატორებთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს და მომხმარებლებიც იმდეგაცრუებულნი რჩებიან. იმის გამო, რომ ტურებზე მოთხოვნა ზაფხულში უფრო იმატებს და ეს სრულიად ბუნებრივია, პრობლემებიც უფრო ხშირი და ხშირად ფატალურია. ტურიზმის რეგულირების პრობლემები ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად შიდა ტურებზე მოთხოვნაც იზრდება, ტურ ოპერატორების სერვისით არამარტო ადგილობრივი, არამედ უცხოელი ტურისტებიც სარგებლობენ, რომლებიც თაღლითი ტუროპერატორებისთვის განსაკუთრებით კარგ საკბილოს წარმოადგენენ და დღემდე ეს პრობლემად რჩება, რადგან არ ხდება ტურ-ოპერატორების კონტროლი. ტურისტული ჯგუფის შექმნა და სოციალურ ქსელში ტურის შესახებ ინფორმაციის განთავსება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ტურის მარშუტს, უსაფრთხოებას ან გადამყვანთა კომპეტენციას კანონი არ არეგულირებს. მოლაშქრეთა ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტის, ანრი რობაქიძის, განცხადებით, ტუროპერატორების ლიცენზირების ან სერტიფიცირების საკითხი კანონმდებლობით არ რეგულირდება, არ არის გაწერილი კონკრეტული რეგულაციები და თაღლითური ტურ–ოპერატორების გამო ხშირია ტურისტების დაკარგვის შემთხვევებიც. უსიამოვნო მოგზაურობისგან თავის ასარიდებლად, მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის რეკომენდაციით ლაშქრობაზე წასვლამდე:

მოიძიეთ რეკომენდაცია ტურ–ოპერატორზე, დაინტერესდით გიდების კომპეტენციით;

წინასწარ გადახედეთ მარშუტს, გაარკვიეთ სატრანპორტო საშუალება, რომლითაც მოგიწევთ გადაადგილება (ხომ არ გიწევთ ცხენით ან ფეხით სიარული);

წინასწარ გაარკვიეთ, კონკრეტულ თარიღებში ხომ არ არის რაიმე ტიპის შეფერხება(ძეგლი დაკეტილია სარემონტო სამუშაოების გამო, გზა დამეწყრილია და ა.შ.).

გამოცემა მკითხველებს იმ რამდენიმე ლოკაციის ჩამონათვალს სთავაზობს, რომლებიც თბილისში მათ აუცილებლად უნდა ნახონ. Independent პირველ რიგში ტურისტს გოგირდის აბანოების მონახულებას ურჩევს და ამბობს, რომ ივლისის შემდეგ, როდესაც შენობაში რემონტი დასრულდება, ნებისმიერ მსურველს შეეძლება მომსახურებით სარგებლობა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამ აბანოებს თავის დროზე პუშკინი და დიუმა სტუმრობდნენ.

ბრიტანული გამოცემა მსურველებს თბილისში გასამგზავრებლად მარტივ გზასაც აცნობეს და წერს, რომ საქართველოს დედაქალაქში მოხვედრა კიევისა და სტამბოლის გავლით არის შესაძლებელი. თუმცა, არსებობს პირდაპირი რეისებიც ლონდონიდან-თბილისის მიმართულებით ქართული ავიაკოამპანია Georgian Airways-ის მეშვეობით და ლონდონიდან ქუთაისის მიმართულებით Wizz Air-ის მეშვეობით.

იმ შემთხვევაში თუ ტურ–ოპერატორმა არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები: არ ჩაგიყვანათ დაპირებულ ადგილზე, არ გაგიწიათ მომსახურება ან მიგატოვათ გზაში, შეგიძლიათ, უჩივლოთ. მართალია, არ არსებობს რეგულაციები, მაგრამ არსებობს კანონი თაღლითობის შესახებ და მათი დასჯა ამ მუხლით სრულიად შესაძლებელია.[post_title] => თაღლითი ტუროპერატორები - როგორ მივხვდეთ, ვის ვენდოთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => taghliti-turoperatorebi-rogor-mivkhvdet-vis-vendot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 21:52:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 17:52:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136588 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139201 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 15:13:14 [post_date_gmt] => 2017-06-16 11:13:14 [post_content] => "როგორ გავატაროთ შაბათ-კვირა საქართველოს დედაქალაქ თბილისში",- ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას ცნობილი ბრიტანული გამოცემა Independent, რომელიც ტურისტებს თბილისში გამგზავრების წინ რჩევებს აძლევს.გოგირდის აბანოების შემდეგ აუცილებლად სანახავი ადგილების სიაში მოხვდნენ: ლეღვთახევი და იქ არსებული პატარა ჩანჩქერი, მეტეხის ხიდი, ხედი ეკლესიიდან, ლესელიძის ქუჩა, მშრალი ხიდი, ახვლედიანისა და სიონის ქუჩები, ბოტანიკური ბაღი და სხვა...რაც შეეხება უშუალოდ თბილისში გადაადგილებას, სტატიაში წერია, რომ აქ შესაძლებელია ავტობუსებით, მეტროთი და ყვითელი სამარშუტო ტაქსებით მგზავრობა. [post_title] => ბრიტანული გამოცემა ტურისტებს თბილისში უქმეების გატარებას ურჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanuli-gamocema-turistebs-tbilisshi-uqmeebis-gatarebas-urchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 16:21:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 12:21:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 62 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 700ef7616ee1249f653ca5b40295bc50 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )