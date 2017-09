ამალ კლუნი დეკრეტიდან გავიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amal-kluni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166857 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amal-kluni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166857 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 374 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amal-kluni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amal-kluni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166857) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (374) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162420 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-12 14:32:26 [post_date_gmt] => 2017-09-12 10:32:26 [post_content] => ოქსფორდის კურსდამთავრებულის და ცნობილი ადვოკატის, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მრჩევლის და ათასობით ქალისთვის მოდის ეტალონად ქცეული ამალ კლუნის გარდერობში თავისუფლად შეიძლება როგორც ჟაკლინ კენედის სტილის კაბის, ისე ხაკისფერი ულტრათანამედროვე კომბინეზონის და ტყავის შარვლის მოძიება. გადაავლეთ თვალი მოდური ქალბატონის გარდერობს და მისი გამოცდილების გათვალისწინებით შექმენით საკუთარი კოლექცია. 15 მოდური საშემოდგომო ლუქი ამალ კლუნისგან სანამ ვარსკვლავების ერთი ნაწილი ვენეციის კინოფესტივალს ესწრება, ჯორჯ და ამალ კლუნები კვლავ რომანტიკულ ვახშმებზე დადიან. პაპარაცებმა წყვილი ვენეციაში დააფიქსირეს. სწორედ აქ გადაიხადეს სამი წლის წინ მათ გრანდიოზული ქორწილი. ამჯერად ამალი თეთრი კაბის ნაცვლად შავ კორსეტში და ასიმეტრიულ ქვედა ბოლოში გამოწყობილი გამოჩნდა. ფეხზე ტრადიციულად მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა, რომელიც, როგორც ჩანს, დისკომფორტს არც ნავით გასეირნების დროს უქმნის. როგორც ყოველთვის, ჯორჯი მუდმივად საყვარელი მეუღლის გვერდით არის.

ამალ კლუნი ქუსლებზე უარს ნავშიც ვერ ამბობს ჯორჯ და ამალ კლუნები, მას შემდეგ, რაც მშობლები გახდნენ, საზოგადოებრივ ცხოვრებასაც არ ივიწყებენ. ამ დღეებში წყვილის ახალი საქველმოქმედო ინიციატივის შესახებ გახდა ცნობილი. შარლოტსვილში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, ვარსკვლავებმა რასობრივი დისკრიმინაციისა და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყეს. ცნობილი გახდა, რომ კლუნებმა ამ პრობლემასთან საბრძოლველად მილიონი დოლარიც გაიღეს. "ჩვენ ვამაყობთ, რომ ამ ინიციატივაში ვმონაწილეობთ. ის, რაც შარლოტსვილში მოხდა, გვაიძულებს, რომ სიძულვილს ვებრძოლოთ", - ნათქვამია მსახიობისა და ადვოკატის ოფიციალურ განცხადებაში.

კლუნებმა სიძულვილს მილიონი დოლარი შესწირეს 