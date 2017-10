ამალ კლუნი, სინდი კროუფორდი და კიმ კარდაშიანი ლოს-ანჯელესის წვეულებაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kim-kardashiani [1] => amal-kluni [2] => sindi-kroufordi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181850 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kim-kardashiani [1] => amal-kluni [2] => sindi-kroufordi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181850 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 266 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kim-kardashiani [1] => amal-kluni [2] => sindi-kroufordi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kim-kardashiani [1] => amal-kluni [2] => sindi-kroufordi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181850) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (374,266,425) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180800 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-26 23:14:40 [post_date_gmt] => 2017-10-26 19:14:40 [post_content] => კიმ და კორტნი კარდაშიანებმა შვილებთან და მეგობართან ერთად დღე "დისნეი ლენდში" გაატარეს. ისინი ატრაქციონებზე გაერთნენ და ცნობილი ზღაპრების გმირებთან ფოტოები გადაიღეს. "მიკი მაუსის სახლში თითქმის ნახევარი საათი დაყვეს, ძალიან მხიარულები არიან" - ამბობს "დისნეი ლენდის" თანამშრომელი. "მხიარული დღე იყო, ყველაზე ბედნიერი ადგილი დედამიწაზე" - ასე გადმოსცეს ემოცია სოციალურ ქსელში დებმა. "ყველაზე ბედნიერი ადგილი დედამიწაზე" კარდაშიანებისთვის მითი, იმის შესახებ, რომ ვარსკვლავები მხოლოდ დელიკატესებით საუზმობენ დაიმსხვრა. მსახიობ გვინეთ პელტორუს ძალიან უყვარს სახლში მომზადებული საჭმელი. ის უპირატესობას ანიჭებს ქათმის სალათს და ხაჭოს ბლინებს. მომღერალ რიანას ძალიან უყვარს ცომეული. ის მუდმივად მიირთმევს მაკარონს. მსახიობი ბლეიქ ლაივლი ამბობს, რომ აღმერთებს მდნარ ყველს, ხოლო დესერტებიდან გამოარჩევს შოკოლადის სუფლეს. საუზმეზე მსახიობი ხშირად კვერცხს მიირთმევს. მსახიობი სკარლეტ იოჰანსონი ხშირად აღიარებს რომ ფასტ ფუდი უყვარს. ის ხშირად მიირთმევს ქათმის ფრთებს. კიმ კარდაშიანი კიდევ ერთია მათ შორის ვისაც ფასტ ფუდი უყვარს. ის ხშირად სტუმრობს მაკდონალდს ბურგერებისთვის, თუმცა ბოლო დროს მან გახდომა გადაწყვიტა და რაციონში ცხიმიანი საკვები აკრძალა.

რას მიირთმევენ საუზმეზე ვარსკვლავები ჰოლივუდში ყოველწლიური პრემია Elle Women in Hollywood გაიმართა, რომელზეც ბუნებრივია, თანამედროვე შოუბიზნესის ყველა მკაფიო ვარსკვლავი გამოცხადდა. პრემიის წესების თანახმად, მასზე კინოინდუსტრიაში შეტანილი წვლილისთვის ცნობილი მსახიობი ქალები ჯილდოვდნენ. საღამოს ყველაზე მკაფიო სტუმრები ჯენიფერ ლოურენსი და მარგო რობი იყვნენ, რომლებმაც სილამაზით გარშემომყოფები დაჩრდილეს. მსახიობებმა პოპულარობა სულ რამდენიმე წლის წინ მოიპოვეს და დღეს უკვე ყველა წამყვანი პრესტიჟული ღონისძიების საპატიო სტუმრები არიან. საღამოსთვის ორივე მათგანმა გრძელი შავი კაბა შეარჩია, თუმცა მარგომ უპირატესობა შედარებით ბუნებრივ მაკიაჟს მიანიჭა, ლოურენსმა კი აქცენტი თვალებზე გააკეთა და ის მკვეთრი მაკიაჟით გამოყო. არანაკლებ მიმზიდველად გამოიყურებოდა სინდი კროუფორდი, რომელიც თავის 51 წლის ასაკშიც კი იდეალურ ფორმაშია და ამას ყოველ ჯერზე ამტკიცებს. საღამოზე გამოცხადდა რიზ უიზერსპუნი ქალიშვილთან ერთად, რომელიც ცნობილ დედას ფიზიკურად ძალიან ჰგავს. გარშემომყოფებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ისინი დებს უფრო ჰგვანან, ვიდრე დედა-შვილს. ცნობილი მსახიობები საღამოზე სიტყვითაც გამოვიდნენ და ჰარვი ვაინშტაინის შესახებ ისაუბრეს. ქალების მიმართ ყოველგვარი ძალადობა მათ კიდევ ერთხელ მკაცრად დაგმეს.

ქალები ჰოლივუდში: პირველი ოფიციალური ღონისძიება ვაინშტაინის სკანდალის შემდეგ 