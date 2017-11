Amazon-ის აქციები 1.1 მილიარდ დოლარად გაიყიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amazon [1] => jef-bezosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184011 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amazon [1] => jef-bezosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184011 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7150 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amazon [1] => jef-bezosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amazon [1] => jef-bezosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184011) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7150,17713) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149683 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 21:09:22 [post_date_gmt] => 2017-07-27 17:09:22 [post_content] => ამაზონის დამფუძნებელმა ჯეფ ბეზოსმა, ბილ გეითსი ჩამოიტოვა და მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა სიაში პირველი ადგილი დაიკავა. მისი ქონება 91.4 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მისი დაწინაურება დღეს Amazon-ის აქციების ფასი კიდევ 2.5%-ით გაიზარდამ გამოიწვია, რამაც მის დამფუძნებელს 1,4 მილიარდი დოლარი მოუტანა. 53 წლის ბეზოსი, ამაზონის აქციების დაახლოებით 17%- ფლობს, რომელთა ღირებულება დაახლოებით, 500 მილიარდი დოლარია. ჯეფ ბეზოსი პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახდა

ონლაინ გაყიდვების ამერიკული, მულტიბრენდული ვებ-გვერდი- Amazon სურსათის ინდუსტრიაში შედის. კომპანია სუპერმარკეტების ქსელს Whole Foods Market 13,7 მილიარდ დოლარად შეიძენს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას კი The New York Times ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, Whole Foods-ის ერთ აქციაში მსოფლიოს უმსხვილესი ონლაინ-მაღაზია $42-ს გადაიხდის. აღსანიშნავია, Amazon და Whole Foods გარიგებას წლის ბოლომდე დაასრულებენ. Amazon–ში აცხადებენ, რომ მკვეთრ ცვლილებებს არ აპირებენ და სუპერმარკეტების ქსელი არსებული ბრენდის ქვეშ გააგრძელებს მუშაობას. ცნობისთვის, Whole Foods 1978 წელს ტეხასში დაარსდა. დღეს ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სუპერმარკეტების ერთ-ერთი უმსხვილესი ქსელია და 460 სუპერმარკეტითაა წარმოდგენილი. ამერიკის გარდა, კომპანია სუპერმარკეტებს კანადასა და დიდ ბრიტანეთშიც ფლობს. Amazon სურსათის ინდუსტრიაში შედის

Amazon შესაძლოა "ბარსელონას" სატიტულო სპონსორი გახდეს. კატალონიელები ხელშეკრულების გაფორმებას 30 ივლისამდე ვარაუდობენ. "ბარსელონაში" Amazon-სა და Qatar Airways-ს შორის ირჩევენ. ეს უკანასკნელი კლუბის მოქმედი გენერალური სპონსორია, იტყობინება Sport.es. "ბარსელონა" აპირებს სპონსორისგან 656 მილიონი ევრო მიიღოს, თუმცა ამერიკული ინტერნეტ-სერვისის წინადადება ამდენს ვერ ქაჩავს. "ბარსას" კონტრაქტი Qatar Airways-თან ამ თვეში დასრულდა. ბარსელონა სპონსორის შეცვლაზე ფიქრობს: ყველაზე მაგარ გუნდს Amazon უმიზნებს ჯეფ ბეზოსი პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახდა