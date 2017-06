ამერიკაში მოგზაურობაზე ექვსი ქვეყნისთვის შეზღუდვა ამოქმედდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => trampi [2] => amerika [3] => mogzauroba-amerikashi [4] => shezghudvebi-amerikashi-shesvlaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142686 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => trampi [2] => amerika [3] => mogzauroba-amerikashi [4] => shezghudvebi-amerikashi-shesvlaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142686 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => trampi [2] => amerika [3] => mogzauroba-amerikashi [4] => shezghudvebi-amerikashi-shesvlaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => trampi [2] => amerika [3] => mogzauroba-amerikashi [4] => shezghudvebi-amerikashi-shesvlaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142686) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10733,201,16893,16894,3713) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141308 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 16:56:28 [post_date_gmt] => 2017-06-26 12:56:28 [post_content] => კომპანია ”ბადაგონის” მიერ შექმნილი ღვინის ახალი ბრენდი GAU5 აშშ-ს ბაზრისთვის ემზადება. პროდუქცია აღნიშნულ ქვეყანაში მიმდინარე წლის შემოდგომაზე, სავარაუდოდ, ოქტომბრის თვეში შევა. როგორც ”ფორტუნას” ”ბადაგონში” განუცხადეს, GAU5 ჯორჯიის შტატში გავა. საწყის ეტაპზე აქ 2 კონტეინერი გაიგზავნება, თუმცა, სამომავლოდ, საექსპორტო პროდუქციის მოცულობის გაზრდა იგეგმება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ GAU5 არის ახალი სიტყვა ქართულ მეღვინეობაში. ეს არის ღვინის ბრენდი, რომელიც ყურძნის მხოლოდ ქართული ჯიშებისაგან შეიქმნა და ამ ეტაპზე ღვინის 5 სახეობითაა წარმოდგენილი: WHITE ON- თეთრი მშრალი, ფერი - ღია ჩალისფერი, გამოირჩევა ციტრუსოვანი ტონებით; WHITE TWO - თეთრი ნახევრადმშრალი, ფერი - გამჭვირვალე, ღია ჩალისფერი, გამოირჩევა ხილის ტონებით; ROSE THREE - როზე, ფერი - მომხიბლავი ვარდისფერი, გამოირჩევა ყვავილოვანი ტონებით; RED FOUR - წითელი ნახევრადტკბილი, ფერი - გამჭვირვალე ლალისფერი, გამოირჩევა კენკროვანი ხილის ტონებით; RED FIVE - წითელი ნახევრადმშრალი, ფერი - ლალისფერი, გამოირჩევა ალუბლის სასიამოვნო ტონებით. ცნობისთვის, ”ბადაგონმა” GAU5 გასული, 2016 წლის ბოლოს გამოუშვა. GAU5-ის ავტორი ბადაგონის მთავარი ენოლოგი, მეღვინეობის უამღლესი საერთაშორისო ჯილდოს - ღვინის ოსკარის მფლობელი დოქტორი დონატო ლანატია. [post_title] => ”ბადაგონის” GAU 5 ჯორჯიის შტატში გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => badagonis-gau-5-jorjiis-shtatshi-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 16:57:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 12:57:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139879 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 12:13:37 [post_date_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content] => სამხედრო კოალიცია ამერიკის ხელმძღვანელობით, რომელიც სირიაში „ისლამურ სახელმწიფოს“ ებრძვის, რუსეთმა გააფრთხილა, რომ მათ თვითმფრინავებსა და უპილოტო საფრენ აპარატებს სამიზნეებად განიხილავს. „ბიბისის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთმა მას შემდეგ განაცხადა, რაც კოალიციამ პროვინცია რაქას თავზე სირიის თვითმფრინავი გაანადგურა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, ასევე, აშშ-ს მოქმედებებს სირიაში აგრესია უწოდა. კოალიციის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ სირიის სუ-22 ბომბავდა ამბოხებულების პოზიციებს, რომლებიც რაქას პროვინციაში „ისლამურ სახელმწიფოს“ ებრძვიან. ამბოხებულებს მხარს აშშ უჭერს. სირიის ხელისუფლების ინფორმაციით, ინციდენტი რაქას პროვინციაში, ქალაქ ეს-საურთან ახლოს მოხდა. რუსეთის რეაქცია სირიის ერთ-ერთმა ყველაზე მთავარმა მოკავშირემ, რუსეთმა, ასევე, განაცხადა, რომ სირიის ცაზე აშშ-სთან დადებულ მემორანდუმს, თანამშრომლობისა და ინციდენტების აღკვეთის შესახებ წყვეტს. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ იტოვებს უფლებას, შეიარაღებით მოამარაგოს მოკავშირეები სირიაში. თუმცა, თეთრი სახლის წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მოსკოვთან ინფორმაციის გაცვლას კვლავ გააგრძელებენ. სირიის თვითმფრინავის ჩამოგდება დაემთხვა პერიოდს, როდესაც კოალიცია და ამბოხებულები ცდილობენ, რაქაში „ისლამური სახელმწიფო“ დაამარცხონ. რაქა „ხალიფატის“ დე-ფაქტო დედაქალაქია 2014 წლიდან. დამასკო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი სამხედრო დავალებას ასრულებდა „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ. სირიის ხელისუფლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ინციდენტი ტერორიზმთან ბრძოლაში უარყოფით შედეგს მოიტანს. ამერიკელი სამხედროები ამტკიცებენ, რომ სირიის სამხედრო თვითმფრინავმა დაბომბა ტერიტორია, სადაც ამბოხებულები იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ კი აშშ-ს საჰაერო ძალებმა სუ-22 ჩამოაგდეს. მოსალოდნელია თუ არა საჰაერო ომი სირიის თავზე იმის მიუხედავად, რომ ჰოლივუდის ბლოკბასტერებში საჰაერო ბრძოლები ძალიან ხშირად გვხვდება, თანამედროვე ომების დროს ეს არც ისე ხშირად ხდება. „საჰაერო ომების დრო წარსულს ჩაბარდა,“ - ამბობს სამეფო ინსტიტუტის ექსპერტი შეიარაღებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯასტინ ბრონკი. მას შემდეგ, რაც პირველი მსოფლიო ომის დროს სპარსეთის ყურეში აშშ-მ გაანადგურა ერაყის ავიაცია, ბრონკის თქმით, რეჟიმები, რომელსაც აშშ და მისი მოკავშირეები ესხმიან, ავიაციას ძალიან იშვიათად იყენებენ, რადგან იციან, რა შედეგი მოჰყვება ამას. [post_title] => დაიწყება თუ არა რუსეთსა და ამერიკას შორის საჰაერო ომი სირიის თავზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daiwyeba-tu-ara-rusetsa-da-amerikas-shoris-sahaero-omi-siriis-tavze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 12:13:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139879 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138405 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 09:59:02 [post_date_gmt] => 2017-06-14 05:59:02 [post_content] => ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი ტრადიცია არსებობს: მთავარ სპორტულ ლიგებში გამარჯვებულ გუნდებს თეთრ სახლში პრეზიდენტი ხვდება. თუმცა როგორც ჩანს გამონბაკლისი ყოველთვის და ყველაფერში არსებობს. წელს დონალდ ტრამპისა და NBA-ის ახალგამომცხვარი ჩემპიონის „გოლდენ სტეიტის" შეხვედრა არ შედგება. „მეომრებმა“ შიდა ანონიმური წილისყრა ჩაატარეს და გაირკვა, რომ კალათბურთელების უმრავლესობა დონალდ ტრამპთან შეხვედრის წინააღმდეგია. ცნობისათვის, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და შემდეგ ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგაც „გოლდენ სტეიტის" წევრებნა შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი არა ერთხელ გააკრიტიკეს. [post_title] => გოლდენ სტეიტი თეთრ სახლში არ მივა: მეომრებმა ტრამპზე უარი თქვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => golden-steiti-tetr-sakhlshi-ar-miva-meomrebma-trampze-uari-tqves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 09:59:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 05:59:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138405 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141308 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 16:56:28 [post_date_gmt] => 2017-06-26 12:56:28 [post_content] => კომპანია ”ბადაგონის” მიერ შექმნილი ღვინის ახალი ბრენდი GAU5 აშშ-ს ბაზრისთვის ემზადება. პროდუქცია აღნიშნულ ქვეყანაში მიმდინარე წლის შემოდგომაზე, სავარაუდოდ, ოქტომბრის თვეში შევა. როგორც ”ფორტუნას” ”ბადაგონში” განუცხადეს, GAU5 ჯორჯიის შტატში გავა. საწყის ეტაპზე აქ 2 კონტეინერი გაიგზავნება, თუმცა, სამომავლოდ, საექსპორტო პროდუქციის მოცულობის გაზრდა იგეგმება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ GAU5 არის ახალი სიტყვა ქართულ მეღვინეობაში. ეს არის ღვინის ბრენდი, რომელიც ყურძნის მხოლოდ ქართული ჯიშებისაგან შეიქმნა და ამ ეტაპზე ღვინის 5 სახეობითაა წარმოდგენილი: WHITE ON- თეთრი მშრალი, ფერი - ღია ჩალისფერი, გამოირჩევა ციტრუსოვანი ტონებით; WHITE TWO - თეთრი ნახევრადმშრალი, ფერი - გამჭვირვალე, ღია ჩალისფერი, გამოირჩევა ხილის ტონებით; ROSE THREE - როზე, ფერი - მომხიბლავი ვარდისფერი, გამოირჩევა ყვავილოვანი ტონებით; RED FOUR - წითელი ნახევრადტკბილი, ფერი - გამჭვირვალე ლალისფერი, გამოირჩევა კენკროვანი ხილის ტონებით; RED FIVE - წითელი ნახევრადმშრალი, ფერი - ლალისფერი, გამოირჩევა ალუბლის სასიამოვნო ტონებით. ცნობისთვის, ”ბადაგონმა” GAU5 გასული, 2016 წლის ბოლოს გამოუშვა. GAU5-ის ავტორი ბადაგონის მთავარი ენოლოგი, მეღვინეობის უამღლესი საერთაშორისო ჯილდოს - ღვინის ოსკარის მფლობელი დოქტორი დონატო ლანატია. [post_title] => ”ბადაგონის” GAU 5 ჯორჯიის შტატში გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => badagonis-gau-5-jorjiis-shtatshi-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 16:57:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 12:57:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 164 [max_num_pages] => 55 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e411e40f20eed27deef6913795c4ad8f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )