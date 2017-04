“ამერიკასთან ორმხრივმა ვაჭრობამ შეიძლება მილიარდ დოლარსაც გადააჭარბოს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => premieri [2] => kvirikashvili [3] => pirdapiri-vachroba-amerikastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126370 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => premieri [2] => kvirikashvili [3] => pirdapiri-vachroba-amerikastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126370 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => premieri [2] => kvirikashvili [3] => pirdapiri-vachroba-amerikastan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => premieri [2] => kvirikashvili [3] => pirdapiri-vachroba-amerikastan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126370) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,6245,15274,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126047 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:56:28 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:56:28 [post_content] => ყატარის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Alfardan Group-ი საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა, - ამის შესახებ კომპანიის პრეზიდენტმა და მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ომარ ჰუსეინ ალფარდანმა საქართვლოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელ შეხვედრაზე განაცხადა. Alfardan Group-ის ძირითადი ინტერესის სფეროს საქართველოში ტურიზმი და ინდუსტრიული ზონა წარმოადგენს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ომარ ჰუსეინმა შეხვედრისას ცალკეულ საინვესტიციო პროექტებზე ისაუბრეს, რომლებიც, შესაძლოა, Alfardan Group-მა განახორციელოს. კომპანიის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ საქართველო მათთვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო მიმართულებაა და კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, ქართულ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება. BBC-ის ცნობით,გავრცელდა მესიჯი, რომ ამჟამინდელმა ლიდერმა კიმ იანგმა, შესაძლოა, კიდევ ერთი ბირთვული იარაღი გამოსცადოს. "ჩვენ მზად ვართ რეაგირება მოვახდინოთ რეგიონში ყველა ომთან განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო მაღალჩინოსანმა კო-რიონგ-ჰეიმ და დასძინა: "ჩვენ მზად ვართ დავუბრუნდეთ ჩვენს სტილს და ბირთვულ იარაღებს ამავე იარაღით ვებრძოლოთ." BBC წერს, რომ ექსტრავაგანტული სამხედრო აღლუმი, ერთგვარი მესიჯი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ჩვენება რეგიონში დაძაბულობას გაზრდის. აღსანიშნავია, რომ აღლუმზე პირველად გამოჩნდა წყალქვეშა რაკეტები, რომლებიც შესაძლოა ბირთვული იარაღის სახით განვითარდეს. https://www.youtube.com/watch?v=ZQxW_ipxEEo&feature=youtu.be ღონისძიებამ ნათლად აჩვენა, რამდენად დიდია ამ სფეროში ჩრდილოეთ კორეის ამბიციები. შეგახსენებთ, რომ დაძაბულობა მაღალია მას შემდეგ, რაც აშშ-მ საზღვაო ქვეითთა ჯგუფი კორეის ნახევარკუნძლზე გაატარა. ჩრდილოეთ კორეამ ხუთი ბირთვული ტესტი და სარაკეტო გაშვების სერია განახორციელა. ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ ჩრდ. კორეა მუშაობს, ისეთი იარაღის შექმნაზე, რომელიც აშშ-მდე მიაღწევს. ტელეარხი NBC აშშ-ის სადაზვერვო სტრუქტურებში წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ აშშ მზად არის ჩრდილოეთ კორეაზე პრევენციული დარტყმა განახორციელოს თუ დარწმუნებული იქნება, რომ ოფიციალური ფხენიანი ბირთვული იარაღის რიგით მეექვსე ცდას ჩაატარებს. 