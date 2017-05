ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს მხარდამჭერი წერილით დონალდ ტრამპს მიმართავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => kongresmenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127065 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => kongresmenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127065 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => kongresmenebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => kongresmenebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127065) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,8275) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126712 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 21:29:11 [post_date_gmt] => 2017-05-01 17:29:11 [post_content] => დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს შეხვდებოდა „საჭიროების შემთხვევაში“, ამის შესახებ „ინდეფენდენთი“ წერს. „თუ ჩემთვის კიმ ჩენ ინთან შეხვედრა ხელსაყრელი იქნებოდა, სიამოვნებით დავთანხმდებოდი,“ - განაცხადა ტრამპმა. ბოლო პერიოდში აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ურთიერთობა სულ უფრო დაიძაბა, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ამერიკულმა და სხვა დასავლური ქვეყნების დაზვერვის სამსახურებმა განაცხადეს, რომ კორეა ბირთვული იარაღის გამოსაცდელად ემზადებოდა. ტრამპის ადმინისტრაციამ ამის საპირისპიროდ დაასახელა ყველა შესაძლო მოქმედება, მათ შორის - სამხედრო თავდასხმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი კიმ ჩენ ინს "სიამოვნებით შეხვდებოდა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-kim-chen-ins-siamovnebit-shekhvdeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 21:29:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 17:29:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126712 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126460 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-30 11:01:59 [post_date_gmt] => 2017-04-30 07:01:59 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მისი პრეზიდენტობის 100 დღეს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ პერიოდად მიიჩნევს. „ჩემი ადმინისტრაციის პირველი 100 დღე იყო ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული. რაც მთავარია - ვაბრუნებთ სამუშაო ადგილებს,“ - აღნიშნა პრეზიდენტმა პენსილვანიის შტატში გამოსვლისას. ტრამპის თქმით, მისმა წინამორბედმა ბარაკ ობამამ დასალაგებლად სრული ქაოსი დაუტოვა. აშშ-ს პრეზიდენტი კვლავ საუბრობს მექსიკის კედლის აშენების აუცილებლობაზე, რათა ქვეყანამ შეძლოს არალეგალური იმიგრაციის პრობლემის მოგვარება. დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ არალეგალურად ქვეყანაში შემსვლელთა რაოდენობა მისი პრეზიდენტობის პირველ 100 დღეში 73 პროცენტით შემცირდა. „წინა ხელისუფლების ძალიან სუსტმა ადმინისტრაციამ მისცა საშუალება ბევრ დაჯგუფებას, გადმოელახათ აშშ-ს საზღვარი,“ - განაცხადა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => ტრამპი საკუთარი პრეზიდენტობის 100 დღეს აშშ-ს ყველაზე წარმატებულ პერიოდად მიიჩნევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-sakutari-prezidentobis-100-dghes-ashsh-s-yvelaze-warmatebul-periodad-miichnevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-30 11:01:59 [post_modified_gmt] => 2017-04-30 07:01:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126460 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126370 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 17:01:23 [post_date_gmt] => 2017-04-29 13:01:23 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ორგანიზებით, თბილისში აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის 25 წლის იუბილის აღსანიშნავი ფორუმი იმართება. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო და მისასალმებელი სიტყვით მიმართა ფორუმის მონაწილეებს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ამერიკის სტრატეგიულ როლზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები გვერდით უდგას საქართველოს. გიორგი კვირიკაშვილმა ვრცლად ისაუბრა აშშ-ის მიერ გაწეულ დახმარებაზე, რამაც სასიცოცხლო როლი შეასრულა საქართველოს განვითარებისთვის და ფორუმის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია ბოლო 25 წლის მანძილზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის შესახებ. „ჩვენ ვართ პატარა, მაგრამ სტრატეგიულად განლაგებული ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც შეადგენს თითქმის 4 მილიონს და რომელსაც აქვს უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი; ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა; ჩვენ გვაქვს თავისუფალი, ღია და გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს რწმენა; მსოფლიო ბანკის თანახმად, ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით; ჩვენ აღმოვფხვერით კორუფცია; ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენ მოვიზიდეთ მილიარდობით დოლარის ოდენობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ხოლო უმუშევრობის დონე დაეცა; მსოფლმხედველობისა და, ზოგადად, საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ჩვენ ვართ თანამედროვე დასავლური სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს მჭიდრო და მტკიცე ურთიერთობები აშშ-თან, ევროკავშირსა და ნატოსთან და ჩვენი მიზანია ახლო მომავალში ამ ორ ორგანიზაციაში შესვლა,"-აღნიშნა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, საქართველომ გადადგა უდიდესი ნაბიჯები ინსტიტუციური გამჭვირვალობისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების გზაზე, უზრუნველყო სიტყვის თავისუფლება, შექმნა მსოფლიოში მომხიბვლელი ბიზნესგარემო, გახდა უმნიშვნელოვანესი კვანძი აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე. „ჩვენს რეგიონს სჭირდება საქართველო, როგორც ეკონომიკური ცენტრი. ჩვენ ერთმანეთთან ჰარმონიაში მოგვყავს ჩვენი ინფრასტრუქტურა და ნორმატიული ბაზა, რათა ვიქცეთ შავი ზღვის სანაპიროს სამხრეთ ნაწილში ისეთ ადგილად, სადაც ჩქეფს ბიზნესი, სადაც ერთმანეთს ხვდება სავაჭრო და ენერგეტიკული მარშრუტები და სადაც ღირებულებათა ჯაჭვები ერთმანეთთანაა შერწყმული. საქართველო არა მხოლოდ მზად არის, შეასრულოს დერეფნისა და სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ცენტრის როლი ჩვენს რთულ რეგიონში, არამედ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი იყოს აშშ-ის საყრდენი, სანდო პარტნიორი და ჩვენი საერთო პოლიტიკური, სავაჭრო და უსაფრთხოების ინტერესების ერთგული დამცველი. გარდა უსაფრთხოების სფეროში მზარდი თანამშრომლობისა, ჩვენ კიდევ უფრო უნდა განვამტკიცოთ ეკონომიკური კავშირები ჩვენს ქვეყნებს შორის. დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ჩვენ გავაგრძელებთ მშენებლობას ჩვენი ახლო პოლიტიკური ურთიერთობების მტკიცე საფუძველზე, ძალიან მალე ამერიკასთან ორმხრივმა ვაჭრობამ შეიძლება მილიარდ დოლარსაც გადააჭარბოს,"-აღნიშნა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების განმტკიცებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა აშშ-ის ელჩებს, რომლებიც საქართველოში 25 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდნენ. ფორუმი - „ბედნიერებისკენ მიმავალ გზაზე" აშშ-ს ელჩმა იან კელიმ გახსნა . დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ფორუმის გახსნას ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები- რიჩარდ მაილსი, კენეტ იალოვიცი და უილიამ კორტნი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. [post_title] => "ამერიკასთან ორმხრივმა ვაჭრობამ შეიძლება მილიარდ დოლარსაც გადააჭარბოს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerikastan-ormkhrivma-vachrobam-sheidzleba-miliard-dolarsac-gadaacharbos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 17:03:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 13:03:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126370 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126712 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 21:29:11 [post_date_gmt] => 2017-05-01 17:29:11 [post_content] => დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს შეხვდებოდა „საჭიროების შემთხვევაში“, ამის შესახებ „ინდეფენდენთი“ წერს. „თუ ჩემთვის კიმ ჩენ ინთან შეხვედრა ხელსაყრელი იქნებოდა, სიამოვნებით დავთანხმდებოდი,“ - განაცხადა ტრამპმა. ბოლო პერიოდში აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ურთიერთობა სულ უფრო დაიძაბა, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ამერიკულმა და სხვა დასავლური ქვეყნების დაზვერვის სამსახურებმა განაცხადეს, რომ კორეა ბირთვული იარაღის გამოსაცდელად ემზადებოდა. ტრამპის ადმინისტრაციამ ამის საპირისპიროდ დაასახელა ყველა შესაძლო მოქმედება, მათ შორის - სამხედრო თავდასხმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი კიმ ჩენ ინს "სიამოვნებით შეხვდებოდა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-kim-chen-ins-siamovnebit-shekhvdeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 21:29:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 17:29:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126712 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 218 [max_num_pages] => 73 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => de62d64e4c34ddb57d5e1a3ab462b3b8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )