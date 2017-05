ამერიკელმა დიზაინერისსაქორწინო კაბა, რომელიც 2 მილიონი ღირს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqorwino-kaba [1] => rim-akra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128189 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqorwino-kaba [1] => rim-akra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128189 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9377 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqorwino-kaba [1] => rim-akra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqorwino-kaba [1] => rim-akra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128189) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15455,9377) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 108256 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-13 15:49:34 [post_date_gmt] => 2017-02-13 11:49:34 [post_content] => შოტლანდიაში დიდი ხნის წინ დაკარგული 150 წლის საქორწინო კაბა იპოვეს. „BBC“-ის ინფორმაციით, 29 წლის ტეს ნიუვალს მისი დიდი ბებიის ნაქონი კაბა სრულიად მოულოდნელად დაუბრუნეს. ტესის დედამ კაბა ერთ-ერთ ქიმწმენდაში მიიტანა, თუმცა ობიექტი ძალიან მალე დაიხურა და რარიტეტული კაბაც უკვალოდ გაქრა. ამ ფაქტმა ოჯახი ძალიან დააღონა, რადგან ნივთი მათი მთავარი რელიქვია იყო. ნიუვალებს ეჭვიც კი გაუჩნდათ, რომ 150 წლის კაბა მოიპარეს, რათა შემდეგ შავ ბაზარზე სარფიანად გაეყიდათ. რამდენიმე წლის შემდეგ ქიმწმენდის შენობა სხვა კომპანიამ შეიძინა და სარემონტო სამუშაოების დროს უძველეს კაბას გადააწყდა. ცოტა ხანში კი ძვირფასი რელიქვია ოჯახს დაუბრუნეს. ქორწილი, თითქმის ყველა პატარძლისთვის, თეთრ კაბასთან ასოცირდება. თუმცა, აღმოჩნდა, რომ მუქი ფერის საქორწინო კაბებსაც ჰყავს თაყვანისმცმლები და მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი ქალი იცვამს შავ, მწვანე ან ლურჯი ფერის სადღესასწაულო კაბას საკუთარი ქორწინების დღეს. The Huffington Post-მა შეკრიბა 23 მუქი ფერის საქორწინო კაბა,რომელიც, სავარაუდოდ, თქვენც ძალიან მოგეწონებათ. მუქი ფერის 23 საქორწინო კაბა, რომელიც აუცილებლად მოგეწონებათ 40 მლნ-იანი კაბა და 10 მეტრიანი ტორტი - ქორწილი მოსკოვში, რომელმაც მსოფლიო აალაპარაკა

მოსკოვში წარმოშობით ტაჯიკი ოლიგარქის შვილის ქორწილი გაიმართა. „დეილი მეილი" წერს, რომ პატარძლის კაბა 40 მლნ რუბლი დაჯდა. მადინა შოკიროვა ნავთობმაგნატის ილხომ შოკიროვის შვილია, მან ჯვარი დაიწერა სადორზე, მამაკაცის გვარი მედიისთვის, ჯერ-ჯერობით უცნობია. ქორწილი მოსკოვში, სასტუმროში Radisson Royal Congress Park გაიმართა და მას 900 სტუმარი ესწრებოდა. მადინას კაბა ბრიტანულმა სამოდელო სახლმა Ralph & Russo შეკერა. ულამაზესი საპატარძლო კაბა ათასობით მარგალიტით და სვაროვსკის თვლით იყო მორთული. სტუმრებს 10 მეტრი სიმაღლის ტორტით გაუმასპინძლდნენ. ქორწილამდე კი მადინამ წვეულება ესპანურ კურორტზე გამართა, ქალაქ მარბელაში, სადაც მეგობარ გოგონებთან ერთად პირადი თვითმფრინავით ჩაფრინდა. 