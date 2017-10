ამომრჩეველთა სიები – ოპოზიცია ისევ გაყალბების საფრთხეზე საუბრობს – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => amomrchevelta-siebi [2] => gayalbeba [3] => siis-gadamowmeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171685 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => amomrchevelta-siebi [2] => gayalbeba [3] => siis-gadamowmeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171685 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => amomrchevelta-siebi [2] => gayalbeba [3] => siis-gadamowmeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => amomrchevelta-siebi [2] => gayalbeba [3] => siis-gadamowmeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171685) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19943,16375,19944,19945) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171108 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 17:09:38 [post_date_gmt] => 2017-10-04 13:09:38 [post_content] => „ თვითმმართველობასთან ურთიერთობის დიდი თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება, ახალი ძალა, რომელიც ფორმირების პროცესშია და საზოგადოებას ისეთი ადამიანების წინა პლანზე გამოსვლას სთავაზობს, რომლებსაც პოლიტიკასთან აშკარა და უშუალო შეხება შედარებით უფრო ნაკლები ჰქონდათ,“ - ეს „შენების მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატის, თენგიზ შერგელაშვილის , უპირატესობებია, რომელსაც „ფორტუნასთან“ ინტერვიუში თავად უსვამს ხაზს. შერგელაშვილს დედაქალაქის უმთავრეს პრობლემად ტრანსპორტი მიაჩნია და ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად თავისი კონკრეტული გეგმებიც აქვს.

რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

შერგელაშვილი

თვითმმართველობასთან

ჩემი პერსონალური უპირატესობა არის ის, რომ ყველა კანდიდატისგან განსხვავებით, ყველაზე დიდხნიანი პროფესიული საქმიანობა მაკავშირებს თვითმმართველობასთან .

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

შერგელაშვილი

პრიორიტეტებიდან

ანგარიშვალდებულებიდან

გარემოსდაცვა

უმთავრესი დაპირება არის ის, რომ თბილისი მართლა თვითმმართველობად გადაიქცევა და ის სხვადასხვა საკითხის გადაწყვეტაში რაიმე სუსტ პარტიასთან, ცენტრალურ ორგანოებთან ურთიერთობით არ იქნება განპირობებული.

როგორ აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას და რა ვადაში?

შერგელაშვილი

ურთიერთწინააღმდეგობაში

სისტემამდე

დისტანციებზე

სამგორი-ვაზისუბანი

ზღვისუბანი-გურამიშვილი

ვაჟა-ფშაველა-ნუცუბიძე

ნაკადებისთვის

ჩვენ შევქმნით ისეთ თბილისს, რომელიც მოქალაქეებთან იქნება ანგარიშვალდებული და ამ ანგარიშვალდებულებიდან გამომდინარე გადავწყვეტთ პრობლემებს.

ვგეგმავთ 3 საბაგირო გზის აშენებას: სამგორი-ვაზისუბანი , ზღვისუბანი-გურამიშვილი , ვაჟა-ფშაველა-ნუცუბიძე .

დღეს რა არის ჩვენი დედაქალაქის მთავარი პრობლემა?

შერგელაშვილი

მთავარი კონკურენტი არის დღეს მოქმედი ხელისუფლების კანდიდატი, რასაკვირველია.

როგორ აპირებთ ამ პრობლების გადაჭრას?

შერგელაშვილი

გამწვანებასთან

დაზღვევიდან

მიკროავტობუსები აღარ ივლიან ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე. განვაახლებთ ავტობუსებს და გვექნება სრულიად ევროპული მოდელები. დაგეგმილი გვაქვს, დავიწყოთ და დავასრულოთ ერთი ტრამვაის ხაზის მშენებლობა.

რა ვადაში აპირებთ ამ გეგმის განხორციელებას?

შერგელაშვილი

გაწერს

თქვენი არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა, რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით?

შერგელაშვილი

რესურსისთვის

ატვირთოს

ტაიმერი

ქუჩაში ძირითად პრობლემებს ქმნის ცარიელი ტაქსების და მიკროავტობუსების ხაზიდან ხაზში გადასვლა, მგზავრების ძებნა, რაც ქაოსის გამომწვევი მთავარი ფაქტორია.

საკადრო ცვლილებებს თუ განახორციელებთ ?

შერგელაშვილი

თბილისის ცენტრალურ უბნებში გამოვყოფთ ფეხით მოსიარულეთა ზონებს, სადაც ადამიანებს ექნებათ საშუალება, მიუხედავად მათი სოციალური და ფიზიკური მდგომარეობისა, თანაბარ ვითარებაში, ქალაქის ცენტრში, ფეხით სასიარულო მონაკვეთში ქალაქური ცხოვრებით იცხოვრონ.

დღეს თბილისისთვის რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ეს არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. მიიჩნევთ თუ არა მთავარ პრობლემად და როგორ მოაგვარებთ?

შერგელაშვილი

საპარკინგე

ზონალურობის

სენსორი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჯანდაცვასთან მიმართებით გვექნება თვისებრივად განსხვავებული ხედვა და ამის პირველი ნაბიჯი გათვალისწინებული გვაქვს თბილისთან მიმართებაში.

რას გულისხმობთ სააბონენტო სისტემაში?

შერგელაშვილი

საბილეთე

მეტროზე

სტიმულები

მშენებლობასთან დაკავშირებული გამწვანების სტანდარტები გაიზრდება.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

შერგელაშვილი

ინკლუზიურობა

ინახოს

33 უბნიდან, დაახლოებით, 9-ში გვაქვს მეტ-ნაკლებად ადეკვატური გამწვანების სისტემა. ჩვენ დამატებით თბილისში 10 პარკს შევქმნით იმ უბნებში, სადაც დიდი რადიუსით არ არის ასეთი სკვერები.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ ყოვლისა, რომელს?

შერგელაშვილი

ამ ეტაპზე ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

შერგელაშვილი

მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს ჯანდაცვის სფეროშიც - ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დაზღვევის პროგრამა, 400 ათასამდე თბილისელს შეეხება ეს პროგრამა.

რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი მსოფლიოში, თბილისის გარდა?

შერგელაშვილი

ბურგომისტრებთან

ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება იცვლება, არ უნდა ხდებოდეს საჯარო კადრების მასიური გადინება და შემოდინება.

პრაღაში თუ არის რამე ისეთი დეტალი, რომელსაც თბილისშიც ისურვებდით, რომ ყოფილიყო?

შერგელაშვილი

ზონებით

"გუშინ, სალონიდან გამოსულმა ტაქსი ვერ გამოვიძახე, ერთის გაჩერება მოვახერხე დიდი ხნის შემდეგ და სტანდარტულ ტარიფზე 3-4 ლარით მეტი მომთხოვა. ბოლოს სტილისტს შევეცოდე და იმან წამომიყვანა სახლში", – განაცხადა ერთ-ერთმა მოქალაქემ ჩვენთან.

" გეგონება ამ ქალაქის სიძულვილისთვის მიზეზი მაკლდეს. P.S. ვიდექი ტელევიზიასთან, ჩავსველდი და ამოვბრუნდი უკან", – წერს ვ. ფეისბუქზე.

"მძღოლები წვიმაში მუშაობაზე უარს ამბობენ"

"ჩვენთან ფიქსირებული ფასებია და ტარიფი არიზრდება, თუმცა გუშინ, იმის გამო, რომ გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა, მძღოლებმა მუშაობა შეწყვიტეს. თუ ამ დროს მძღოლმა სამუშაო 15–20 წუთში უნდა შეასრულოს, ასრულებს რამდენიმე საათში. ბუნებრივია, რომ არ უღირთ იგივე ტარიფზე მუშაობა. მოთხოვნა ამ შემთხვევაში ფასებთან არაფერ შუაშია", – განაცხადა ნიკა ხოფერიამ "ფორტუნასთან".

საკითხით აუდიტის სამსახური დაინტერესდა და მოკვლევაც დაიწყო.

„საარჩევნო კოდექსით“ საქველმოქმედო და საარჩევნო საქმიანობა გამიჯნულია და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს წინასაარჩევნო კამპანიებში მონაწილეობა ეკრძალებათ,

„ფეხბურთის ფედერაციამ, რომელიც ორგანიზატორი იყო ამ ღონისძიების და რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, განაცხადა, რომ აქ არ იყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხები დახარჯული, მაგრამ მის ორგანიზებაში ნამდვილად იქნებოდნენ ჩართულნი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სფფ–ში და იღებენ ხელფასს ბიუჯეტიდან. ადამიანური რესურსიც არის ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება,“ - აცხადებს მიხეილ ბენიძე.

„მაგალითად, ბატონმა შევჩენკომ გააკეთა განცხადება კალაძის მხარდასაჭერი, რომელიც შეიძლება, როგორც აგიტაციად და შესაბამისად, დარღვევად დაკვალიფიცირდეს. თუ წინასაარჩევნო აგიტაცია ძალიან ცალსახა იქნებოდა, მაშინ შესაძლებელია, მთელი ღონისძიება ყოფილიყო წინასაარჩევნო კამპანიის შემოწირულობა. „იყო თუ არ იყო ეს ღონისძიება შემოწირულობა, ამას სჭირდება ცალკე მსჯელობა შესაბამისი სამსახურების. ჩემი შეფასებით, ძალიან ზღვარზეა ყველა დარღვევის. ინტერპრეტაციის საგანია, რამდენად მკაცრად, ან ფართოდ მოვახდენთ ამა თუ იმ ნორმის ინტერპრეტირებას, როგორ მოხდება ბატონი კალაძის მხარდამჭერი რეპლიკების კვალიფიცირება,“ - განაცხადა მიხეილ ბენიძემ.

საქველმოქმედო მატჩის საკითხი, აუდიტის სამსახურის გარდა, შესაძლოა, ცესკო-ს შესწავლის საგანიც გახდეს.

„ამ ღონისძიებამ მაინც მიიღო საარჩევნო აგიტაციის სახე. ჩვენ ვნახეთ არაერთი საშუალებით, მათ შორის „ფეისბუკზე“ მის (კალაძის) პირად კამპანიის გვერდზე ვიდეოები და ფოტოები იქნა გაზირებული ამ ფეხბურთელებთან ერთად და არამხოლოდ კალაძე, „ქართული ოცნების“ სხვა სახეებიც დაფიქსირდნენ და გააზიარეს ფოტოები. ამ ფაქტებზე შესაძლოა, იმსჯელონ ცესკომ და აუდიტის სამსახურმა, ასევე უწყებათაშორისმა კომისიამ. მას შეუძლია გამოსცეს ზოგადი რეკომენდაცია და მოუწოდოს კანდიდატებს და პარტიებს, რომ დისტანცირდნენ საქველმოქმედო ღონისძიებებიდან ,“

ფეხბურთელების მიერ გაკეთებულ კალაძის მხარდასაჭერ კომენტარებზე ამახვილებენ ყურადღებას

საია-შიც

„თუ დადგინდება ფაქტი, რომ ამ ფეხბურთელების მიერ მოხდა სამართალდარღვევის ჩადენა, რა თქმა უნდა, სამართალდარღვევის ოქმი უნდა შედგეს, რაც შემდგომ სასამართლოში გადაიგზავნება. აქ კანდიდატზე არ ვსაუბრობთ, თუმცა, თუ კანდიდატისგანაც გამოიკვეთება რაიმე დარღვევა, ეს უკვე შესწავლის საკითხია, აქ უნდა იყოს აგიტაციის რეგულაციების დარღვევა. კონკრეტულად კანდიდატის მხრიდან დარღვევაზე საუბარი გამიჭირდება, ინიციატორი იყო ფეხბურთის ფედერაცია და სავარაუდოდ, ორგანიზატორის მიმართ უნდა გამოიკვეთოს,“

„ჩვენ მოვუწოდეთ ყველას და არამხოლოდ შესაბამის სამსახურებს, რომ ფაქტი უნდა შეისწავლონ, არამედ იგივე კანდიდატსაც და ფეხბურთელებს, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ, რომ დაეცვათ საქართველოს კანონმდებლობა და თავიანთი მოქმედებებით პატივი ეცათ მისთვის,“ - აღნიშნავს ირმა პავლიაშვილი.

ცესკო-საც

ცესკო-ში ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ

თვითმმართველობასთან

შერგელაშვილის

შერგელაშვილს

