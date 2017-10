ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის შემთხვევები დაფიქსირდა – საია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ana-nacvlishvili [1] => saia [2] => darghvevebi [3] => amomrchevlis-nebaze-kontroli [4] => saarchevno-ubnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178185 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ana-nacvlishvili [1] => saia [2] => darghvevebi [3] => amomrchevlis-nebaze-kontroli [4] => saarchevno-ubnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178185 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1430 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ana-nacvlishvili [1] => saia [2] => darghvevebi [3] => amomrchevlis-nebaze-kontroli [4] => saarchevno-ubnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ana-nacvlishvili [1] => saia [2] => darghvevebi [3] => amomrchevlis-nebaze-kontroli [4] => saarchevno-ubnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178185) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20509,1430,9889,20510,1431) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177765 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:24:42 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:24:42 [post_content] => „ყიზილაჯლოში მომხდარი არის შემაშფოთებელი და ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა, რაც ამ დროისთვის დაფიქსირებულა,“ - ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ანა ნაცვლიშვილმა, განაცხადა. საია მოტივის დადგენასა და ფაქტის დროულ გამოძიებას ითხოვს „წინასაარჩეევნო პერიოდში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება და რამდენიმე ადამიანის დაჭრა შემაშფოთებელია. მნიშვნელოვანია, რომ რეაგირება მოხდა ძალიან სწრაფად. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ზოგადად ყველა გამოვლენილ ინციდენტთან მიმართებით იყოს მყისიერი რეაგირება და პირველი პირების დონეზე იყოს აყვანილი არჩევნებთან დაკავშირებით გამოვლენილი დარღვევების გამოძიება,“ - განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. საია-ს თავმჯდომარის თქმით, საზოგადოებისთვის დანაშაულის კვალიფიკაცია უკვე ცნობილია და ახლა მნიშვნელოვანია, დროულად გაირკვეს მოტივი. როგორც ნაცვლიშვილი ამბობს, სახელმწიფოს მხრიდან დროულ გამოძიებას ელოდებიან. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, ყიზილაჯლოს ინციდენტის მოტივი დროულად უნდა გაირკვეს

საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის, არჩილ თალაკვაძის განცხადებით „საერთაშორისო გამჭვირვალობის" ანგარიშში არაფერია ნათქვამი ოპოზიციური პარტიების მხრიდან დარღვევებზე. „ოპოზიციის მხიდან დარღვევები იკვეთება ძირითადად ოთხი მიმართულებით. პირველი - ეს არის სააგიტაციო მასალების განადგურება, მრავლობით მისამართზე, რომელიც დოკუმენტირებულია და ჩვენ გადავუგზავნეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. არაფერია ნათქვამი ოპოზიციის მხრიდან დაფინანსებულ მადესკრედიტირებელ და დეზინფორმაციულ კამპანიაზე სოციალურ მედიაში, რაზეც ათეულობით ლინკი ჩვენ გადავუგზავნეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. არაფერია ნათქვამი იმ ფაქტებზე, როდესაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ჩართულნი არიან კანონის დარღვევით სააგიტაციო კამპანიაში და ზეწოლასაც ახდენდნენ რამდენიმე შემთხვევაში ამომრჩეველზე. ასევე, ჩვენი ოფისების მუშაობის ხელშეშლის მცდელობის რამდენიმე ფაქტს ჰქონდა ადგილი, სადაც სავარაუდოდ, ოპოზიციის მიერ მართულმა ჯგუფებმა მოაწყვეს ოფისების წინ სურათი, რომ ოფისებს მუშაობის შესაძლებლო არ ჰქონოდათ", - აღნიშნა თალაკვაძემ. თალაკვაძემ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით ბრალდებასაც უპასუხა და განაცხადა, რომ შეხვედრებში გარკვეული პირების მონაწილეობა კანონიერია. "როდესაც ბაღის, სკოლის თანამშრომლები, არქიტექტორები თუ ექიმები, სხვა პროფესიის ადამიანები ესწრებიან შეხვედრებს, რომელსაც ჩვენ ექვსი საათის მერე ვმართავთ, კანონმდებლობა არ უკრძალავს ამ ადამიანებს, წინასაარჩევნო შეხვედრებს დაესწრონ სამუშაო საათების შემდგომ ან უქმე დღეებში. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის სისტემური პრობლემა, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. TI-ის ანგარიშში არაფერია ნათქვამი ოპოზიციური პარტიების მხრიდან დარღვევებზე - არჩილ თალაკვაძე

საია-მ შესაძლოა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართოს. საქმე ეხება ცესკო-ს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად, თბილისში ჩატარებული საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩი პოლიტიკურ აგიტაციად არ შეფასდა. საია-ს იურისტის, ირმა პავლიაშვილის, განცხადებით, საინტერესოა, სასამართლო განმარტება როგორი იქნება აგიტაციასთან და უკანონო აგიტაციასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ორგანიზაციამ 2016 წელსაც მიმართა ცესკო-ს და სასამართლოს, როდესაც უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი ჩაერთო აგიტაციაში და ადგილი ჰქონდა სოციალურ მიმართვებს. "როგორც კი ანდრეი შევჩენკოს კომენტარი გავრცელდა, ჩვენ დაუყოვნებლივ განცხადებით მივმართეთ ცესკო-ს. განცხადებაში საუბარი იყო, რომ შევჩენკო კახი კალაძის მხარდასაჭერად იყო ჩამოსული და ის მიიჩნევდა, რომ კალაძე კარგი მერი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევას ვაფასებთ, როგორც სააგიტაციო ღონისძიებას და ადგილი ჰქონდა ამ შემთხვევაში უკანონო აგიტაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მონაწილეობდა აგიტაციაში. ეს ღონისძიება მიმართული იყო იმ კუთხით, რომ ადგილი ჰქონოდა აგიტაციას," - განაცხადა ირმა პავლიაშვილმა. ცესკო-მ განმარტა, რომ გამართული მატჩი არ იყო სააგიტაციო ღონისძიება და ადგილი ჰქონდა გამოხატვის თავისუფლებას. საია-მ შესაძლოა, ცესკო-ს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართოს ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, ყიზილაჯლოს ინციდენტის მოტივი დროულად უნდა გაირკვეს

„ყიზილაჯლოში მომხდარი არის შემაშფოთებელი და ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა, რაც ამ დროისთვის დაფიქსირებულა," - ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ანა ნაცვლიშვილმა, განაცხადა. საია მოტივის დადგენასა და ფაქტის დროულ გამოძიებას ითხოვს „წინასაარჩეევნო პერიოდში ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება და რამდენიმე ადამიანის დაჭრა შემაშფოთებელია. მნიშვნელოვანია, რომ რეაგირება მოხდა ძალიან სწრაფად. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ზოგადად ყველა გამოვლენილ ინციდენტთან მიმართებით იყოს მყისიერი რეაგირება და პირველი პირების დონეზე იყოს აყვანილი არჩევნებთან დაკავშირებით გამოვლენილი დარღვევების გამოძიება," - განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. საია-ს თავმჯდომარის თქმით, საზოგადოებისთვის დანაშაულის კვალიფიკაცია უკვე ცნობილია და ახლა მნიშვნელოვანია, დროულად გაირკვეს მოტივი. როგორც ნაცვლიშვილი ამბობს, სახელმწიფოს მხრიდან დროულ გამოძიებას ელოდებიან. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს.