ანა დოლიძე და ლევან ბოძაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შეხვდნენ

[post_title] => პრეზიდენტი: იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, ბარემ დიპლომი მომეცი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-imdeni-mamecadine-konstituciashi-barem-diplomi-momeci-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 13:45:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 09:45:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130310 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130238 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 12:18:50 [post_date_gmt] => 2017-05-12 08:18:50 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ის შეხვედრები, სადაც ხალხი პირდაპირ ესაუბრება პოლიტიკოსებს, არის მხოლოდ საინტერესო და პოზიტივის მომცემი და იმედი გამოთქვა, რომ იმ ნულოვანი კონსენსუსის დოკუმენტს, რომელსაც საკონსტიტუციო პროექტი ჰქვია, გარკვეული კომპრომისი მიმდინარე დებატების მეშვეობით დაემატება. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გორში საყოველთაო განხილვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა. როგორც ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, მიუხედავად საკონსტიტუციო ცვლილებების ირგვლივ არსებული განსხვავებული მოსაზრებებისა, კონსენსუსის პრეცენდენტი უნდა შეიქმნას. „უკვე ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა და ნათლად ვხედავთ, რომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები. კონსტიტუცია პირველ რიგში უნდა იყოს შეთანხმების დოკუმენტი. ჩვენ ვნახეთ, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა დასრულდა ნულოვანი კონსენსუსით. იმ კონსტიტუციის პროექტს, რომელსაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, ხელს აწერს მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება. ასეთი ნულოვანი კონსენსუსის დოკუმენტის განხილვისას ხალხის აზრი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან კონსენსუსი არის მთავარი, რაც უნდა იყოს საკონსტიტუციო პროცესში“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: კონსტიტუცია, პირველ რიგში, შეთანხმების დოკუმენტი უნდა იყოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-konstitucia-pirvel-rigshi-shetankhmebis-dokumenti-unda-iyos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 12:18:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 08:18:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130238 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129357 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 16:26:02 [post_date_gmt] => 2017-05-09 12:26:02 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ზუგდიდში საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვაში მიიღო მონაწილეობა და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მოსახლეობას კონსტიტუციური რეფორმის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა. საქართველოს პრეზიდეტის განცხადებით, კონსტიტუცია თანხმობის დოკუმენტია და მთავარი, რითიც იზომება მისი ხარიხსი არის ის, როგორ თანხმდება საზოგადოება ერთად ცხოვრების მთავარ, ფუნდამენტურ წესზე. პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს კონსტიტუცია იწყება სიტყვებით „ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი“, ეს არ არის მხოლოდ იურიდიული დოკუმენტი, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც მთელ საზოგადოებას ერთიან პროცესში აერთიანებს და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა იყოს პროცესის თანამონაწილე. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ჩვენი ქვეყნის ნაწილი ოკუპირებულია ძლიერი, ბირთვული სახელმწიფოს მიერ. ევროპის და ამერიკის მხარდაჭერა გვაქვს არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებაში. ჩვენ უფრო ნათლად უნდა ვხედავდეთ სირთულეს, ამ სირთულეების ფონზე კონსტიტუციაში მთავარსარდლის ფუნქციები გამქრალია. „კონსტიტუციაში პრეზიდენტი იქნება უმაღლესი მთავარსარდალი, რა თქმა უნდა, ნათქვამია, რომ ეს სტატუსი შენარჩუნებულია, თუმცა, არცერთი ფუნქცია, რომელიც პრეზიდენტმა, როგორც უმაღლესმა მთავარსარდალმა უნდა განახორციელოს ფაქტიურად აღარ არის შენარჩუნებული. პირველი და მნიშვნელოვანი ეს არის უშიშროების საბჭოს საკითხი. წარმოდგენილი მოდელი გვთავაზობს გავაუქმოთ უშიშროების საბჭო და შევქმნათ თავდაცვის საბჭო, რომელიც ფუნქციონირებს მხოლოდ ომის დროს. პროექტის მიხედვით, პრემიერმინისტრი ეუბნება პრეზიდენტს გამოაცხადოს ომი და პრეზიდენტს არ აქვს არავითარი უფლება იკითხოს რატომ აცხადებს ომს. პირდაპირ უნდა მოაწეროს ხელი ამ დოკუმენტს კითხვის გარეშე და გადაუგზავნოს ის პარლამენტს. ჩემი კითხვაა - რა საჭიროა ასეთი ხელმოწერა. ან რა საჭიროა ასეთი მთავრსარდლის ფუნქცია, რომელსაც არც ეკითხებიან, მიგაჩნია, რომ ომი გამოსაცხადებელია თუ არა“, - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის ტრადიცია, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეები თავის თავს ხედავენ ქვეყნის, სახლემწიფოს ხელმძღვანელის ამრჩევად. საქართველოს პრეზიდენტი გარკვეულწილად მმართველი ძალის განცხადებებს გამოეხმაურა, რომ თითქოს პირდაპირი წესით პრეზიდეტის არჩევის შემთხვევაში ჩნდება ოდიოზური ფიგურის არჩევის საფრთხე. „რატომ ვეუბნებით მოქალაქეებს, რომ თქვენ არ ხართ კვალიფიციური აირჩიოთ პრეზიდენტი, რომ თუ თქვენ მოგანდეთ არჩევანის უფლება, თქვენ აირჩევთ ოდიოზურ ფიგურებს. ოდიოზური ფიგურები პოლიტიკაში ყოველთვის ჩნდებიან, დღეს 9 მაისია, ერთერთ ასეთ ოდიოზურ ფიგურაზე გამარჯვების დღესასწაული. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მოვიდა ეს პოლიტიკური ფიგურა ხელმძღანელობაში? ოდიოზური ფიგურა სხვა თემაა. დემოკრატიის ძირი და საფუძველი ამომრჩეველია. ხალხს რომ ართმევ ამ უფლებას არგუმენტი ის რომ თურმე ხალხმა შეიძლება ოდიოზური ფიგურა აირჩიოს, ჩემი პოლიტიკური ფილოსოფიისთვის მიუღებელია“, - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა საარჩევნო სისტემის იმ ხარვეზებზე და საფრთხეებზე ისაუბრა, რომელიც კონსტიტუციური პროექტითაა განსაზღვრული - ეს 5 პროცენტიანი საარჩევნო ბარიერის დატოვება, საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვა და გადაუნაწილებელი ხმების განაწილების ბონუსსისტემაა. პრეზიდენტის განმარტებით, ეს საკითხები კითხვებს აჩენს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გაძლიერდებიან ოპოზიციური პარტიები, ვერ შეძლებენ არსებული ბარიერის გადალახვას, შედეგად კი ვერ მივიღებთ მრავალფეროვან პარლამენტს. „მე ველი ისეთ საქართველოს, სადაც იქნება 3-4 ძლიერი პოლიტიკური ძალა, რომლებიც იკამათებენ, მაგრამ არ მოუნდებათ ერთმანეთის განადგურება და ციხეში ჩასმა“, -განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: ხალხს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის ტრადიციას ართმევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-khalkhs-prezidentis-pirdapiri-archevis-tradicias-artmeven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:42:35 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:42:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129357 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130310 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 13:40:49 [post_date_gmt] => 2017-05-12 09:40:49 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს, ბალტიისა და დსთ-ის ქვეყნების ადვოკატთა ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ შეხვდნენ ერთმანეთს. პრეზიდენტმა კობახიძეს საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით გაეხუმრა: "იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, დიპლმი მომეცი ბარემ" https://www.youtube.com/watch?v=t48hTaw6S0w საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყო და ყველა რეგიონში ტარდება. განხილვებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც ესწრება. 