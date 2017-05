ანა მარგველაშვილის მეგობარს თორნიკე კაჭარავას პატიმრობა შეეფარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => saqalaqo-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131887 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => saqalaqo-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131887 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 986 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => saqalaqo-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => saqalaqo-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131887) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6404,986) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130457 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 20:34:56 [post_date_gmt] => 2017-05-12 16:34:56 [post_content] => ჟურნალისტი ლია ტოკლიკიშვილი სოციალურ ქსელში, გახმაურებული მკვლელობის საქმეზე წერს. საქმეზე, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდებმა 76 წლის მოხუცი მოკლეს, დაკუწეს და შეჭამეს, საგამოძიებო ფილმი იქმნება. როგორც ლია ტოკლიკიშვილი წერს, გამოძიება, რომელსაც ჟურნალისტთა ჯგუფი ატარებს საზოგადოებრივ აზრს ამოატრიალებს. "არც ვიცი, რა ვთქვა. ვკითხულობთ ბავშვების საქმეს, რომლებმაც 76 წლის მოხუცი მოკლეს, დაკუწეს, შეჭამეს - სამყაროს ის ნაწილი დავინახე, რომელსაც აქამდე წიგნებშიც კი არ შევხებივარ. პირველად ხდება, რომ ვერ ვუძლებ მტკიცებულებების ქექვას. ჩვენი გამოძიება თითქმის სენსაციური იქნება და ამოატრიალებს საზოგადოებრივ აზრს. ყველაზე ნაკლები დამნაშავეები ამ უპრეცედენტო საქმეში ეს ბავშვები არიან. ჩვენ ნამდვილ დამნაშავეებს დავასახელებთ. დანარჩენი - ფილმში", - წერს ლია ტოკლიკიშვილი სოციალურ ქსელში. თბილისში საზარელი შემთხვევა 4 ნოემბერს მოხდა. ხმაურიანი მკვლელობის ცნობილი დეტალები ასეთია: 19 წლის ირმა ყოჩიაშვილმა შეყვარებულის – 23 წლის ბექა შენგელიას და კიდევ ერთი არასრულწლოვანი მეგობრის დახმარებით, დედა – 76 წლის ლუბა ყოჩიაშვილი ელექტროშოკით გაგუდა, რის შემდეგაც მოხუცი დანის ჩარტყმით მოკლეს, დაანაწევრეს და ცხედარი ჩანთებით ბექა შენგელიას ნაქირავებ ბინაში გადაიტანეს. გვამი საბოლოოდ, გლდანის ყოფილ ნაგავსაყრელზე მიიტანეს და დაწვეს. ამასთან, ერთ-ერთმა ბრალდებულმა გარდაცვლილი ქალის სხეული ჯერ დაანაწევრა, შემდეგ კი – შეჭამა. ჟურნალისტური გამოძიების პროექტი – "გამომძიებელი რეპორტიორი", ეთერში ყოველ ორშაბათს გადის. აღნიშნული ამბის შესახებ გადაცემა 2 კვირაში გავა. "წარმოდგენილი შუამდგომლობის თანახმად, იგორ კ.-ს, უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად, ბრალად ედება კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნა, მითვისება, გაფლანგვა ან ქონების უკანონო მითვისება კანონის ბოროტად გამოყენებით, იმ პერიოდში, როდესაც ის უკრაინის ნავთობისა და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის, ასევე ნავთობის, გაზის, ტორფის დეპარტამენტის და ნავთობის გადამუშავების ინდუსტრიის და ალტერნატიული საწვავის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. სასამართლოს მიერ იგორ კ.-ის მიმართ 3 თვის ვადით საექსტრადიციო პატიმრობის გამოყენებას საფუძვლად დაედო მიმალვის საფრთხე, რომელიც სასამართლომ საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველად მიიჩნია. კერძოდ, სასამართლომ გაითვალისწინა იგორ კ. -ს კავშირები საზღვარგარეთ, მისი ფინანსური რესურსები, ასევე ის რომ მას დაკავების ქვეყანასთან არ აქვს მჭიდრო კავშირები და რაც მთავარია, ის ფაქტი, რომ იგორ კ. -მ წარსულში უკვე სცადა მიმალვა, რითაც თავი აარიდა უკრაინის სამართალდამცავ ორგანოებში და სასამართლოში გამოცხადებას. სასამართლო განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში, მისი გადაცემიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით," - ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში. საქართველოში ვიქტორ იანუკოვიჩის დროინდელი მაღალჩინოსანის, უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის იგორ კირიუშინის დააკავების შესახებ ინფორმაცია უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომაც გაავრცელა. როგორც ლუცენკო ”ფეისბუქის” პირად გვერდზე წერს, კირიუშინი 90 დღითაა დაკავებული, რათა მისი უკრაინაში ექსტრადირების საკითხი გადაწყდეს. "არც ვიცი, რა ვთქვა. ვკითხულობთ ბავშვების საქმეს, რომლებმაც 76 წლის მოხუცი მოკლეს, დაკუწეს, შეჭამეს - სამყაროს ის ნაწილი დავინახე, რომელსაც აქამდე წიგნებშიც კი არ შევხებივარ. პირველად ხდება, რომ ვერ ვუძლებ მტკიცებულებების ქექვას. ჩვენი გამოძიება თითქმის სენსაციური იქნება და ამოატრიალებს საზოგადოებრივ აზრს. ყველაზე ნაკლები დამნაშავეები ამ უპრეცედენტო საქმეში ეს ბავშვები არიან. ჩვენ ნამდვილ დამნაშავეებს დავასახელებთ. დანარჩენი - ფილმში", - წერს ლია ტოკლიკიშვილი სოციალურ ქსელში. თბილისში საზარელი შემთხვევა 4 ნოემბერს მოხდა. ხმაურიანი მკვლელობის ცნობილი დეტალები ასეთია: 19 წლის ირმა ყოჩიაშვილმა შეყვარებულის – 23 წლის ბექა შენგელიას და კიდევ ერთი არასრულწლოვანი მეგობრის დახმარებით, დედა – 76 წლის ლუბა ყოჩიაშვილი ელექტროშოკით გაგუდა, რის შემდეგაც მოხუცი დანის ჩარტყმით მოკლეს, დაანაწევრეს და ცხედარი ჩანთებით ბექა შენგელიას ნაქირავებ ბინაში გადაიტანეს. გვამი საბოლოოდ, გლდანის ყოფილ ნაგავსაყრელზე მიიტანეს და დაწვეს. ამასთან, ერთ-ერთმა ბრალდებულმა გარდაცვლილი ქალის სხეული ჯერ დაანაწევრა, შემდეგ კი – შეჭამა. ჟურნალისტური გამოძიების პროექტი – "გამომძიებელი რეპორტიორი", ეთერში ყოველ ორშაბათს გადის. აღნიშნული ამბის შესახებ გადაცემა 2 კვირაში გავა. 