ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, ყიზილაჯლოს ინციდენტის მოტივი დროულად უნდა გაირკვეს

[post_title] => NDI-ის დამკვირვებლები მარნეულში ჩასვლას გეგმავენ [post_title] => ყიზილაჯლოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შსს განცხადებას ავრცელებს [post_title] => საია: ურთმელიძე სწორად მოიქცა, საბჭოს სხდომას რომ არ დაესწრო 