ანაკლიაში საერთაშორისო აეროპორტი და რკინიგზა აშენდება

ქუთაისის აეროპორტი მსოფლიოს 12 ულამაზეს აეროპორტს შორისაა "ანაკლია სითი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტია, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნეს ქალაქის განვითარებას, რაც გულისხმობს სპეციალური ეკონომიკური ზონის შექმნას ანაკლიის პორტის მიმდებარედ. ეს იქნება მომავლის ქალაქი, სადაც მაქსიმალურად ინტეგრირებული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიები",-აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, ”ანაკლია სითის” გენერალური დირექტორობა შესაძლებლობას მისცემს, ქვეყანის განვითარებაში ახალი კონტრიბუცია შეიტანოს. შეგახსენებთ, ქეთევან ბოჭორიშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას 2012 წლიდან იკავებდა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კერძო სექტორში გადადის [post_title] => საჩუქრები მატარებელში - რა მოხდა 26 მაისს? საჩუქრები მატარებელში - რა მოხდა 26 მაისს? 