ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი ტენდერების გამოცხადებას იწყებს

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერმინალ-ოპერატორის, უმსხვილესი ამერიკული კომპანიის SSA Marine – ს ვიცე პრეზიდენტი კარლ როჯერ საჰლინი და მთავარი ინჟინერი რიკარდო ჩენგი „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს" სამუშაო ვიზიტით ეწვივნენ. კომპანიის წარმომადგენლები ანაკლიის პორტის სამშენებლო სამუშაოების გეგმებს „ანაკლიის განვითრების" კონსორციუმის მენეჯმენტთან ერთად განიხილავენ. ასევე, ერთი კვირის განმავლობაში თბილისსა და ბათუმში შეხვდებიან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს, ხოლო ანაკლიაშიპორტის პროექტის ტერიტორიას ეწვევიან. „ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში, რათა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობას შევუდგეთ. ჩვენ დღეიდან პორტის გაშვებამდე დეტალურად ვიქნებით ჩართულები ყველა სამუშაო პროცესში. ანაკლია იქნება ყველაზე თანამედროვე ღრმაწყლოვანი პორტი შავი ზღვის აუზში", - განაცხადა SSA Marine-ს ვიცე პრეზიდენტმა კარლ როჯერ საჰლინმა. „საქართველოში დიდი და მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩატარებას ვგეგმავთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ საუკეთესო გუნდი, სადაც აქცენტს, პირველ რიგში, ქართველ ახალგაზრდებზე გავაკეთებთ, რათა ისინი ახალი პორტის თანამედროვე საოპერაციო და საინჟინრო სპეციალისტებად იქცნენ", - განაცხადა SSA Marine-ის მთავარმა ინჟინერმა რიკარდო ჩენგმა. SSA Marine-ის შესახებ: SSA Marine-ი ანაკლიის პორტის ტერმინალ-ოპერატორად „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ 2017 წლის ივნისში დაასახელა. „კონტი ჯგუფის“ შემდეგ SSA Marine-ი მეორე მსხვილი ამერიკული კომპანიაა, რომელიც ანაკლიის პორტის მშენებლობასა და განვითარებაში მნიშვნელოვან ინვესტიციას ახორციელებს. SSA Marine-ს ვიცე-პრეზიდენტი: ანაკლია იქნება ყველაზე თანამედროვე პორტი შავი ზღვის აუზში

ქალაქში არსებობს რამდენიმე სახის პრობლემა, რომელიც სასწრაფო მოგვარებას საჭიროებს, - ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანმა ჟურნალისტებს წარდგენის შემდეგ განუცხადა. ბენდელიანის თქმით, ასეთ პრობლემებს მიეკუთვნება საცობები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და ინფრასტრუქტურა. „კონკრეტულად ერთი სამუშაოს დასახელება გამიჭირდება. ჩემი ძირითადი მიმართულება მთავრობის დამტკიცების შემდეგ იქნება გადაწყვეტილი, თუმცა, წეღანაც აღვნიშნე და ახლაც გავიმეორებ, რომ მთავარი არის ამ გუნდთან ერთად მოღვაწეობის გაგრძელება, ეს არის ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა. თითოეული ჩვენი ქმედება იქნება ქალაქ თბილისის მოსახლეობაზე გათვლილი", - განაცხადა ბენდელიანმა. რაც შეეხება კონკრეტულად სამარშრუტო ტაქსებს და მათთან დაკავშირებულ ტენდერებს, როგორც ბედნელიანმა აღნიშნა, ხელშეკრულებების გადახედვა იგეგმება. „როგორც სამარშრუტო ტაქსებზე, ასევე ნებისმიერ სხვა პროექტთან დაკავშირებით დაგეგმილი გვაქვს ხელშეკრულებების გადახედვა. გადახედვის და გაცნობის შემდეგ გვეცოდინება კონკრეტული მიმართულებები, რა შეიცვლება. თუმცა, ყველა მოქმედება იქნება მოსახლეობაზე და თბილისის კეთილდღეობაზე მორგებული", - განაცხადა ირაკლი ბენდელიანმა. სამარშრუტო ტაქსებთან ხელშეკრულებების გადახედვა იგეგმება

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია თბილისის ახლადარჩეულ მერ კახა კალაძესთან ერთად, სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო კომპანიების წარმომადგენლების ინფორმირება მთავრობის 2006 წლის 28 იანვრის #41 დადგენილებაში, ტექნიკური რეგლამენტი "შენობა - ნაგებობების უსაფრთხოების წესები" ცვლილებების შეტანის შესახებ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული რეგლამენტის რეგულირების საგანია არსებული შენობა-ნაგებობების, მიმდინარე მშენებლობების, რეკონსტრუქციისა თუ დემონტაჟის პროექტირება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია, გარდა II კლასის შენობისა და ხაზობრივი ნაგებობებისა. ცვლილებების მიზანია საზოგადოების ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, შენობაში ხანძრისა და სხვა საფრთხეებისგან სიცოცხლისა და და საკუთრების დაცვა, ასევე მეხანძრე-მაშველებისა და მაშველების უსაფრთხოება საგანგებო ვითარების დროს. როგორც სამინისტროში აღნიშნავენ, აღნიშნული დადგენილების ამოქმედებამდე მთავრობამ სამშენებლო სფეროს წარმომადგენლების მოსამზადებლად არაერთი შეხვედრა ჩაატარა. ცვლილებების მომზადების პროცესში გაიმართა საჯარო განხილვებიც. არქიტექტორებსა და ადმინისტრაციული სამსახურების შესაბამის სპეციალისტებს ჩაუტარდათ ტრენინგები, ასევე ჩატარდა სემინარები ექსპერტთა მოსამზადებლად, რამაც შესაბამისი ფონი მოამზადა რეგლამენტის იმპლემენტაციისთვის. "ეს არის ამოქმედებული დადგენილება. ამ მოქმედების პერიოდში, ჩვენ დავინახეთ გარკვეული პრობლემები, რომელსაც მენაშანეები და დეველოპერები აყენებენ. დაფიქსირდა, რომ ასეთი პრობლემები არსებობს და მათთან ერთად შევიმუშავეთ ცვლილებები. ცვლილებები არის გამარტივების მიმართულებით, რაც გაუმარტივებს მშენებლებს და დეველოპერებს დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ 41-ე დადგენილების გავრცელების არეალიდან ამოღებული იყო უკვე დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმები (გე-ერ-გე). ყველაზე პრინციპული რასაც დღეს მივაღწიეთ იყო შეთანხმება კომპანიებთან, რომ 41-ე დადგენილება უკვე ახალი ცვლილებებით შეეხება დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმებს. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ეს იძლევა სამშენებლო პოლიტიკის განვითარების შესაძლებლობას", - განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ სფეროში დასაქმებულ კომპანიებთან კონსულტაციები დღემდე აქტიურ რეჟიმში გრძელდება. სამინისტროს განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტრო მუდმივად აკვირდება ცვლილებების იმპლემენტაციის პროცესს. ახალი რეგულირებით წარმოქმნილ შესაძლო პრობლემებთან დაკავშირებით ინტენსიურად მიმდინარეობს კონსულტაციები თვითმმართველობის ორგანოების შესაბამისი სტრუქტურების, დეველოპერების, არქიტექტორების და ექსპერტების მონაწილეობით. ყველაფერი მშენებლობის შესახებ - ქართველ დეველოპერებს ცვლილებები გააცნეს SSA Marine-ს ვიცე-პრეზიდენტი: ანაკლია იქნება ყველაზე თანამედროვე პორტი შავი ზღვის აუზში

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერმინალ-ოპერატორის, უმსხვილესი ამერიკული კომპანიის SSA Marine – ს ვიცე პრეზიდენტი კარლ როჯერ საჰლინი და მთავარი ინჟინერი რიკარდო ჩენგი „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს" სამუშაო ვიზიტით ეწვივნენ. კომპანიის წარმომადგენლები ანაკლიის პორტის სამშენებლო სამუშაოების გეგმებს „ანაკლიის განვითრების" კონსორციუმის მენეჯმენტთან ერთად განიხილავენ. ასევე, ერთი კვირის განმავლობაში თბილისსა და ბათუმში შეხვდებიან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს, ხოლო ანაკლიაშიპორტის პროექტის ტერიტორიას ეწვევიან. „ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში, რათა ჩვენ