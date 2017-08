ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი თურქმენულ ნავსადგურთან თანამშრომლობას იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => memorandumi [1] => turqmeneti [2] => anaklia [3] => navsadguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158625 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => memorandumi [1] => turqmeneti [2] => anaklia [3] => navsadguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158625 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => memorandumi [1] => turqmeneti [2] => anaklia [3] => navsadguri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => memorandumi [1] => turqmeneti [2] => anaklia [3] => navsadguri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158625) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3351,2339,3535,3002) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158490 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-31 11:01:08 [post_date_gmt] => 2017-08-31 07:01:08 [post_content] => თურქმენეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სატრანსპორტო დერეფნისა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, თურქმენეთში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, გამართული შეხვედრების შემდეგ განაცხადა. „აღნიშნული დერეფანი მნიშვნელოვანია როგორც იმ საქონლისა და მომსახურების გატანისათვის, რასაც აწარმოებს თურქმენეთი, ასევე, ნავთობ პროდუქტებისა და გაზის ტრანსპორტირებისთვის. ჩვენთვისაც მნიშნელოვანია ამ მიმართულებებით მოხდეს მოწოდების დივერსიფიკაცია. ამ კუთხით ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კარგი პერსპექტივაა,“ - აღნიშნა ქუმსიშვილმა. მისივე თქმით, თუქმენეთში სამუშაო შეხვედრების ფორმატში ბევრი მნიშვნელოვანი შეთანხება იქნა მიღწეული. ”ხელი მოეწერა ორ ქვეყანას შორის საერთაშორისო საავტომობილო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას, ასევე გაფორმდა შეთანხმება „ანაკლიის განვითარების პორტსა“ და „თურქმენბაშის პორტს“ შორის სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ. ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც თურქმენეთისთვის, ეს ვიზიტი სასარგებლო იქნება" - აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა. ცნობისთვის, თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა მონაწილეობა მიიღო საქართველო-თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის სხდომაში, ასევე გაიმართა ქუმისიშვილის ორმხრივი შეხვედრები თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. [post_title] => ქუმსიშვილი: თურქმენეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება [post_title] => „თურქმენეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებს განვიხილავთ"

სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების, რეგიონული სატრანსპორტო პროექტებისა და სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებს განიხილავენ თურქმენეთში, სადაც საქართველოს პრემიერ მინისტრთან ერთად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, გიორგი გახარია იმყოფება. მისი განცხადებით, თურქმენულ მხარესთან სამუშაო რეჟიმში განიხილება ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების სხვადასხვა პერსპექტიული მიმართულებები. „ჩვენ კიდევ ერთხელ სამუშაო რეჟიმში განვიხილავთ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობის ისეთ მნიშვნელოვან და პერსპექტიულ საკითხებს, როგორიც არის ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ასევე არის რამდენიმე ძალზედ მნიშვნელოვანი თემა, მათ შორის ქართველი მწარმოებლების შესვლა თურქმენულ ბაზარზე. ამ ვიზიტის ფარგლებში ასევე ხელი მოეწერება მთავრობათაშორის შეთანხმებას სახმელეთო ტრასპორტის მიმართულებით, რადგან ორ ქვეყანას შორის მოთხოვნა სატრანზიტო გადაზიდვებზე იზრდება" - განაცხადა გიორგი გახარიამ. [post_title] => ფოთის პორტში შესვლას მხოლოდ ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისი ავტომობილები შეძლებენ

2018 წლის პირველი იანვრიდან ფოთის პორტში შესვლას მხოლოდ ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისი ავტომობილები შეძლებენ. პორტის მფლობელი კომპანია „ეიპიემ ტერმინალსის" ინფორმაციით, შესასვლელებში მოხდება სატვირთო ავტომობილების ვიზუალური დათვალიერება და ნავსადგურში დაშვების უფლება მხოლოდ დადგენილი ტექნიკური სტანდარტების შესაბამის ავტომანქანებს მიენიჭება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ახალი რეგულაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში რამდენიმე შეხვედრის შედეგად მიიღეს. კომპანიის ინფორმაციით, შეხვედრებში ჩართული იყო რამდენიმე მხარე- მათ შორის, ლოჯისტიკური, სატრანსპორტო კომპანიები, საზღვაო ხაზებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ,,ეიპიემ ტერმინალსში" ამბობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, უსაფრთხეობის კუთხით ცნობიერების ამაღლებას უკავშირდება, რაც ,,ეიპიემ ტერმინალსის" უმთავრესი მიზანია. "მიმდინარე წლის მაისში ფოთის საზღვაო ნავსადგური გაეროს გლობალური საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე კვირეულში ჩაერთო. კვირეულის ფარგლებში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებისთვის ტრენინგები 10 მაისს დაიწყო. დღემდე სწავლება 1378-მა მძღოლმა გაიარა და მათ შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ"- განმარტავენ ,,ეიპიემ ტერმინალსში". კომპანიის ცნობითვე, 2017 წლის 6 თვის განმავლობაში ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა 3 მილიონ 213 ათასი ტონა ტვირთი გადაამუშავა, რაც 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით 400,000-ით ანუ 14,2%-ით მეტია. მათივე ცნობით, წინა წელთან შედარებით 10,6%-ით გაიზარდა საკონტეინერო გადაზიდვები. 144,900 TEU კონტეინერი გადამუშავდა 2017 წლის პირველ ნახევარში, ხოლო 131,000 TEU 2016 წლის პირველ ნახევარში. ცნობისთვის, 2011 წლის აპრილში, „ეიპიემ ტერმინალსმა" შეისყიდა საქართველოში ყველაზე დიდი ნავსადგური - „ფოთის საზღვაო ნავსადგური" რომელსაც მრავალმიზნობრივი დანიშნულება აქვს. ნავსადგურში სულ 15 ნავმისადგომია, სადაც ხდება ყველანაირი სატვირთო მომსახურების, მათ შორის რო-რო სერვისის განხორციელება. ნავმისადგომების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 2,900 მეტრს, სადაც 20-ზე მეტი საპორტო ამწეა განლაგებული. სათავეში მოსვლის დღიდან, „ეიპიემ ტერმინალსმა" უზრუნველყო 80 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელება მოძველებული საპორტო ინფრასტრუქტურის, საბაჟო ცენტრის, სარკინიგზო და საავტომობილო გზების და სერვისის განახლების მიზნით. 