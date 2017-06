ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ტერმინალის ოპერატორი SSA Marine-ი იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anaklia [1] => anakliis-ghrmawylovani-porti [2] => ghrmawylovani-porti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141976 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anaklia [1] => anakliis-ghrmawylovani-porti [2] => ghrmawylovani-porti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141976 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3351 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anaklia [1] => anakliis-ghrmawylovani-porti [2] => ghrmawylovani-porti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anaklia [1] => anakliis-ghrmawylovani-porti [2] => ghrmawylovani-porti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141976) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3351,12356,16843) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138827 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-15 12:37:41 [post_date_gmt] => 2017-06-15 08:37:41 [post_content] => ანაკლიის პორტის პირველი ფაზის შენებლობაზე 300-დან 500-ამდე ადამიანი დასაქმდება. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რომლებიც გადაწყვეტენ, სამუშაოზე განაცხადის შეტანას, ”ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი” დახმარებას გაუწევს შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოს მისაღებად. რაც შეეხება დასაქმებას პორტის ამუშავების შემდეგ, პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ, შესაძლოა, ნავსადგურის ფუნქციონირებამ 320 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნას. გარდა ამისა, არსებობს სატრანსპორტო მოთხოვნის პოტენციალი, რაც დაახლოებით 1,700 სამუშაო ადგილს შექმნის სანაპიროზე. ამ ყოველივეს შესახებ კი აღნიშნულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის პროგნოზში, რომელიც "ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" დაკვეთით საერთაშორისო კომპანია Royal Haskoning-მა მოამზადა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ნავარაუდევია, რომ ანაკლიის პორტი პირველ გემს 2020 წლის ბოლოს მიიღებს. პირველი ფაზის მოსამზადებელი სამუშაოები კი 2017 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყება. "იცით, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები "თიბისი ჯგუფი“ და "კონტი ჯგუფია", ანუ ანაკლიის პროექტს კერძო სექტორი უძღვება, რაც, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დააჩქარებს ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რადგან გადაკვეთა არაერთგზის იქნება - იგივე საჯარო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის კუთხით. ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს არამარტო გზები, არამედ რკინიგზა და სხვა დამატებითი ინფრასტუქტურა, რომელიც მათ შორის პორტის და ქალაქის მშენებლობისთვის იქნება საჭირო", - აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. "ანაკლია სითი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტია, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნეს ქალაქის განვითარებას, რაც გულისხმობს სპეციალური ეკონომიკური ზონის შექმნას ანაკლიის პორტის მიმდებარედ. ეს იქნება მომავლის ქალაქი, სადაც მაქსიმალურად ინტეგრირებული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიები",-აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, ”ანაკლია სითის” გენერალური დირექტორობა შესაძლებლობას მისცემს, ქვეყანის განვითარებაში ახალი კონტრიბუცია შეიტანოს. შეგახსენებთ, ქეთევან ბოჭორიშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას 2012 წლიდან იკავებდა. 