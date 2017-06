“ანალოგიური პლატფორმის შექმნა პოლიტიკური პარტიებისთვისაც გვსურს – ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inkluziuri-ganatleba [1] => premieri [2] => mtavrobis-otkhpunqtiani-gegma [3] => politikuri-partiebis-ganatleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139846 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inkluziuri-ganatleba [1] => premieri [2] => mtavrobis-otkhpunqtiani-gegma [3] => politikuri-partiebis-ganatleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139846 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => inkluziuri-ganatleba [1] => premieri [2] => mtavrobis-otkhpunqtiani-gegma [3] => politikuri-partiebis-ganatleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => inkluziuri-ganatleba [1] => premieri [2] => mtavrobis-otkhpunqtiani-gegma [3] => politikuri-partiebis-ganatleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139846) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2375,11160,16636,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139855 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 11:26:44 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:26:44 [post_content] => პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საგადასახადო სისტემის რეფორმაში, მთავრობამ უკვე მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია. ეს ოთხპუნქტიანი გეგმის მეოთხე მიმართულება. ამ მხრივ მან წარმატებულად შეაფასა მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის დანერგვა და აღიშნა, რომ მომავალი წლის მესამე კვარტლიდან, საპენსიო სისტემისა და კაპიტალის ყოვლისმომცველი რეფორმაც იგეგმება. „შედეგად, 3-4 წელიწადში მივიღებთ მოქმედ საპენსიო სისტემას, რომელსაც შეეძლება ადგილობრივი საინვესტიციო კაპიტალის სახით რამდენიმე ასეული მილიონის წარმოება და ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი ამ თანხის ათვისებას სრულად შეძლებს. ეს ბაზარი დაუკავშირდება მოწინავე ევროპულ პლატფორმას. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი იქნება სრულიად ხელშესახები და გამოყენებადი გლობალურ ქსელში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი სისტემური რეფორმა, რომელიც არსებული ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემების კომბინაციას ისახავს მიზნად. ის რევოლუციურ შედეგებსა და საქართველოს ეკონომიკისათვის არნახულ წინსვლას მოიტანს", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ერთი სარკმლის პრინციპის დანერგვაზე ფიზიკური პირებისა და ბიზნესსექტორისათვის გამიზნული სერვისების მიწოდების კუთხით, რაც მმართველობითი სისტემის ნაწილია და აღნიშნა, რომ ყველა მომსახურება, ყველა სამთავრობო დაწესებულების ფრონტ-ოფისი ერთ სივრცეში იქნება წარმოდგენილი. მთავრობის მეთაური სიტყვით გამოსვლისას ასევე მიწათმესაკუთრეობის უფლებასთან დაკავშირებით დაწესებულ შეზღუდვებს გამოეხმაურა. „მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვმართებს მოსახლეობაში არსებული შიშისა და მათი ნების გათვალისწინება. ჩვენ შევზღუდავთ საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესაძლებლობას. მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ცვლილება რეტროაქტიული ძალის არ იქნება - ის არ შეეხება უკვე არსებულ საკუთრებასა და მესაკუთრეთა უფლებამონაცვლეობას. გარდა ამისა, იმოქმედებს გრძელვადიანი იჯარის შესაძლებლობა - მიწა გაიცემა შესაბამის მსურველებზე გამჭვირვალე პროცედურის შესაბამისად. პრობლემა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის სფეროში არ არსებობს", - განაცხადა პრემიერმა. "ფერერო" საქართველოსათვის საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობის არა ერთ-ერთი, არამედ, ალბათ ყველაზე ეფექტური მაგალითია; ეს არის კომპანია უდიდესი გამოცდილებით, რომლის გამოცდილებისა და ტექნოლოგიის გაზიარება ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული აღმოჩნდა საქართველოსათვის, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფერეროს სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა სოფლის მეურნეობის, როგორც პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებსა და თხილის ექსპორტის დიდ პოტენციალზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივისა და Heritage Foundation-ის მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალია, ხოლო კორუფციისგან თავისუფლების კუთხით საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა, გამოირჩევა სტაბილურობითა და განჭვრეტადი მომავლით, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის უმთავრესია. პრემიერმა, სიტყვით გამოსვლისას, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმაზე და მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებად განათლების სისტემა დაასახელა. „ჩვენ ვცდილობთ, შევქმნათ მოთხოვნაზე ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სისტემა. ამასთან, მიზნად ვისახავთ, პროფესიული განათლების სასარგებლოდ შევცვალოთ ძალიან არაჯანსაღი განსხვავება უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობას შორის", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. 