Android-ებს სახიფათო ვირუსი ემუქრება

SOS!!! სასწრაფოდ და ყველას!!! გთხოვთ გადასცეთ ინტერნეტის ყველა მომხმარებელს, რომ ქსელში ვრცელდება Power point-ის პრეზენტაცია, სათაურით "das leben is wunderschon "life is beautiful"la vida es bella"("ცხოვრება მშვენიერია"). არავითარ შემთხვევში არ გახსნათ ეს გზავნილი და მაშინვე წაშალეთ. თუ გახსნით, უკვე გვიან იქნება,კომპიუტერში არსებული ყველა მონაცემი გაქრება, ხოლო ის ადამიანი, რომელმაც ეს ელექტრონული წერილი გამოგიგზავნათ, მიიღებს წვდომას ყველა თქვენს მონაცემზე, პაროლებზე, ინფორმაციაზე, ეს არის უახლესი ვირუსი, რომელიც შაბათ საღამოდან ვრცელდება. ვერანაირი ანტივირუსული პროგრამა ვერ ანადგურებს მას. იგი გაუშვა და დანერგა ხაკერმა "life owner", იმ მიზნით, რომ რაც შეიძლება ბევრი კომპიუტერი გაანადგუროს. გაავრცელეთ ეს ინფორმაცია, რაღა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა და რაც შეიძლება სწრაფად გაიგოს ამ ვირუსის შესახებ- ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში ევროპულმა კომპანიებმა მილიონობით ზარალი ნახეს

ევროპული კომპანიები კიბერშეტევების შედეგად მილიონობით დოლარით დაზარალდნენ. ბრიტანული კომპანიის „WPP"-ის ინფორმაციით, ჰაკერებმა ბოლო პერიოდში რამდენიმე სერიოზულ მწარმოებელს შეუტიეს და ყველაზე მეტად რუსეთი, უკრაინა, საფრანგეთი და რამდენიმე სხვა ქვეყანა დაზარალდა. ჰაკერები უძლიერეს ვირუს WannaCry-ის იყენებენ და მისი საშუალებით ოპერაციული სისტემები 74-მდე ქვეყანაში დააზიანეს. როგორც ცნობილია, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 45 ათასი კიბერშეტევა განხორციელდა და საშიში ვირუსი პირველად 12 მაისს გამოჩნდა. დამნაშავეები კი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. თებერვალში ვირუსების შემთხვევები, სავარაუდოდ, კვლავ მოიმატებს

თებერვლის მეორე ნახევარში, სავარაუდოდ, ვირუსების გამო ექიმებთან მიმართვიანობა მოიმატებს, თუმცა ეს საგანგაშო არ არის - ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ განაცხადა. "ამჟამად წყნარი პერიოდია და ყოველ 100 ათას მოქალაქეზე მომართვიანობის მაჩვენებელი 200-300 ადამიანს შეადგენს. ვირუსული ინფექციების პიკი იყო გასული წლის დეკემბერში, როდესაც მომართვიანობა ყოველ 100 ათას მოქალაქეზე 400 ადამიანს შეადგენდა, თუმცა ეს პერიოდი გამოვიარეთ. შესაძლოა, გარკვეული აქტივობა თებერვლის მეორე ნახევარში კვლავ იყოს, თუმცა ეს საგანგაშო ნამდვილად არ არის", - განაცხადა პაატა იმნაძემ. 