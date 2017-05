ანგელა მერკელი და ვლადიმერ პუტინი სოჭში არიან, „იქნებ შავი ზღვის მზემ უშველოს, ცდად ღირს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => angela-merkeli [2] => merkelis-viziti-sochshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127005 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => angela-merkeli [2] => merkelis-viziti-sochshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127005 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 368 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => angela-merkeli [2] => merkelis-viziti-sochshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => angela-merkeli [2] => merkelis-viziti-sochshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127005) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3287,15342,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127033 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-02 19:08:01 [post_date_gmt] => 2017-05-02 15:08:01 [post_content] => ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მერკელმა მოლაპარაკებების შემდეგ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნის თემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ამ სანქციების მოხსნას ვარაუდობს, ოღონდ უკრაინასთან დაკავშირებულ მინსკის შეთანხმებების შესრულების შემდეგ. [post_title] => ანგელა მერკელი: "ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => angela-merkeli-vladimer-putintan-molaparakebebi-intensiurad-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 19:08:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 15:08:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127033 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126710 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 20:47:15 [post_date_gmt] => 2017-05-01 16:47:15 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც კრძალავს ბავშვებისთვის ციფრების, სალანძღავი სიტყვების, სასვენი ნიშნებისა და თანამდებობის აღმნიშვნელი სიტყვების ბავშვებისთვის დარქმევას, ინფორმაციას „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს. კანონი რუსეთის პარლამენტი მიიღო და ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა. აქამდე მშობლები არასოდეს ყოფილან შეზღუდულები ბავშვის სახელის დარქმევისას და შესაბამისი ორგანოები იძულებულები იყვნენ მშობლებისთვის სასურველი სახელი დაერეგისტრირებინათ. „რია მოვოსტის“ ინფორმაციით, მხოლოდ მოსკოვში არსებობს დარეგისტრირებული სახელები: ხრისტამრირადოსი, დელფინი, პრინცესა დანიელა, ლუკა-ბედნიერება სამერსეტ ოუშენი, აპრილი, ოკეანა და ა.შ. [post_title] => პუტინმა მშობლებს აუკრძალა, ბავშვებს სახელად სასვენი ნიშნები, ან სალანძღავი სიტყვები დაარქვან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putinma-mshoblebs-aukrdzala-bavshvebs-sakhelad-sasveni-nishnebi-an-salandzghavi-sityvebi-daarqvan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 20:47:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 16:47:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126710 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126675 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 19:53:11 [post_date_gmt] => 2017-05-01 15:53:11 [post_content] => გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი სამუშაო ვიზიტით საუდის არაბეთში იმყოფება. The Independent-ის ინფორმაციით, მეფე სალმან ბენ აბდელ აზიზ ალ-საუდთან შეხვედრაზე ანგელა მერკელმა ქალებისთვის დაწესებულ დრეს-კოდის დაცვაზე უარი თქვა და თავსაბურავის გარეშე მივიდა. „დოიჩე ველეს“ ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერებმა შეხვედრაზე ეკონომიკური და სამხედრო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი მზად არის ცვლილებებისთვის, თუმცა ქვეყანაში ადამიანების უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული, კანცლერმა ისაუბრა ბლოგერ რაიფ ბადავის სიკვდილით დასჯის შესახებაც. [post_title] => ანგელა მერკელმა საუდის არაბეთში თავსაბურავზე უარი განაცხადა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => angela-merkelma-saudis-arabetshi-tavsaburavze-uari-ganackhada [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 19:53:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 15:53:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127033 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-02 19:08:01 [post_date_gmt] => 2017-05-02 15:08:01 [post_content] => ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მერკელმა მოლაპარაკებების შემდეგ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნის თემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ამ სანქციების მოხსნას ვარაუდობს, ოღონდ უკრაინასთან დაკავშირებულ მინსკის შეთანხმებების შესრულების შემდეგ. [post_title] => ანგელა მერკელი: "ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => angela-merkeli-vladimer-putintan-molaparakebebi-intensiurad-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 19:08:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 15:08:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127033 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 56 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e0274eea26d8c420bf8dccd022cbaf79 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )