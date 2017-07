ანი გიუნტერის ექსმეუღლე მეორედ დაქორწინდა – „მე და კახა 2014 წელს დავშორდით ერთმანეთს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ani-giunteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144031 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ani-giunteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144031 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3308 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ani-giunteri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ani-giunteri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144031) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3308) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113541 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-08 14:32:22 [post_date_gmt] => 2017-03-08 10:32:22 [post_content] => დღეს ქალთა დღე აღინიშნება. ეს საერთაშორისო დღესასწაულია და როგორც ბევრს ჰგონია, არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ. ქართველ ქალბატონებს ვკითხეთ, რამდენად ანიჭებენ მნიშვნელობას ამ დღეს. ნინი ბადურაშვილი: ვერ გეტყვი, რომ აღვნიშნავ, ძირითადად, სულ მაქვს კონცერტი. ახლაც მივდივართ ქუთაისში მე და ვერიკო ტურაშვილი კონცერტის გასამართად. ძირითადად, ასე გადის ჩემი რვა მარტი. ამ დღეს არ გასაჩუქრებენ? 8 მარტს არაფერი განსაკუთრებული არ მიმიღია, შესაძლოა, ყვავილები, ისიც დიდად არ მიყვარს. ქალთა დღეა რომ არის, ძალიან სასიამოვნოა და მოლოცვაც კარგია. შეყვარებული რომ მყავდეს და ამ დღეს განსაკუთრებული რომ არ მომიწყოს, გადავირევი-მეთქი, რომ ვთქვა, არ იქნება მართალი (იცინის). ახლა თბილისში რომ ვიყო, საღამოს წავიდოდი სადმე, გავერთობოდი, მაგრამ სარვამარტოდ დილიდან საპარიკმახეროში რომ გავრბოდე, ასე ნამდვილად არ ვარ (იცინის). ვინც დღეს მუშაობს და სალონისთის არ სცალია?.. ვინც მუშაობს, სალონში წასასვლელად და თმის დასავარცხნად არ სცალია, მათ ვეტყვი - საღამოს მაინც წადით სადმე და გაერთეთ (იღიმის). ხატია შამუგია: რა თქმა უნდა, აღვნიშნავ და ვაღიარებ, რადგან ეს ის დღესასწაულია, რომელიც ქალბატონებს ეძღვნება. „ისი პარიში“, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გრანდიოზულად აღვნიშნავთ, მარტის პირველი კვირეული ჩვენთან ფასდაკლებაა და ქალებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები იმართება. თუ არ ვცდები, ეს ტრადიცია იღებს სათავეს 1800-იანი წლებიდან, როცა ქალები გაიფიცნენ ერთ-ერთ ქარხანაში, ნიუ ჯერსიში და გამოვიდნენ სამუშაო სათების შემცირებისა და ანაზღაურების მოთხოვნით. ასე რომ, ეს არ არის კომუნისტური დღესასწაული. ქალს რომ ქალად აგრძნიბინო თავი, კიდევ ერთი კარგი მიზეზია. ქალები ბევრს შრომობენ და კარგია, თუკი მათ მამაკაცები ამ დღეს ქალებად აგრძნობინებენ თავს. საჩუქრებს იღებ ხოლმე ამ დღეს? კი, ვიღებ ხოლმე. დედის დღეს უფრო ბევრ საჩუქარს ვიღებ. ახლა მივხვდი, ყველაზე მეტად რატომ მომწონს 8 მარტი - იმიტომ, რომ დასვენების დღეა... (იღიმის). გუშინ კონცერტზე თამამად ვიყავი ბოლო სტუმრამდე, რადგან ვიცოდი, რომ დღეს არ ვმუშაობდი. ანი გიუნტერი: როგორ არ აღვნიშნავ, ვგიჟდები ყველა მიზეზზე და ყველა დღეზე, როცა კიდევ უფრო დაკანონებულია საჩუქრებია ჩუქება. რაც უფრო მეტი დღე გვექნება, მით უფრო კარგია. მგონია, რომ ეს დღესასწაული არ არის შემთხვევითი... რაც უნდა ვიძახოთ, სიყვარულისთვის რა საჭიროა კონკრეტული დღეო, მაინც განსაკუთრებული დღეა. ჯერ არ მიმიღია საჩუქარი. ჩემმა შვილებმა მომილოცეს. სახლიდან ჯერ არ გავსულვარ... ანი, როგორ ფიქრობ, რა არის ქალური ბედნიერება? დღეს ჩემმა მეგობარმა სოცქსელში დაწერა, ვინც მისურვებს ქალურ ბედნიერებას და ყვავილებზე მომნიშნავს, წავშლიო. ვფიქრობ, არ არის სწორი მიდგომა. ჩვენ ქალები ვართ და უნდა ვიყოთ ნაზები და კეთილები. ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს ეს ფრაზა, საქილიკოდ რომ აქციეს. ყველას უნდა, იყოს ბედნიერი. ჩემთვის, როგორც გერმანელისთვის, ეს არის უბრალოდ სიტყვა - ქალური და ბედნიერება ყველასთვის ერთია, ბედნიერება შეგრძნებაა და არა სიტყვა... ნინო მურღულია [post_title] => როგორ აღნიშნავენ და აღნიშნავენ თუ არა საერთოდ რვა მარტს ცნობილი ქალები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-aghnishnaven-da-aghnishnaven-tu-ara-saertod-rva-marts-cnobili-qalebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 14:32:22 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 10:32:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113541 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 90843 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-25 15:12:15 [post_date_gmt] => 2016-11-25 11:12:15 [post_content] => ანი გიუნტერი დღევანდელ დილის ეთერში ბრწყინავდა. მან ლამაზი კომბინეზონი მოირგო, რომელიც ძალიან უხდებოდა. ეთერის შემდეგ ამ სამოსით გადაღებული ფოტოც დადო, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. ანის ვკითხეთ, რა ბრენდისაა კომბინეზონი, რომლითაც ყურადღება მიიქცია. ანი: ეს „ვალენტინოს“ კომბინეზონია. აქ არ მიყიდია, მოსკოვიდან ჩამოიტანეს და შევიძინე. ზოგადად, ჩემს გარდერობში ბრენდული სამოსი მოიძებნება. ზოგადად, რაც ლამაზია მომწონს. ბრენმა შემდეგ უნდა მიიქციოს შენს სხეულზე ყურადღება. სასურველია, არა დიდი წარწერით და არც იარლიყით (იღიმის). ზოგადად, არასდროს მომნდომებია სამოსი იმიტომ, რომ ბრენდულია, თუმცა ფაქტია, რომ მოდის სფეროში აღიარებული დიზაინერების ნამუშევრები ხშირად უფრო მომგებიანია, ვიდრე თუნდაც ჩვენი გემოვნებით შექმნილი. ხშირად დამიჭერია თავი იმაზე, რომ მომწონდა კონკრეტული მოდელი და შემქონდა ვთქვათ, რაღაც ცვლილებები (იღიმის). მერე კი მიფიქრია, ცოტა გამცინებია, რადგან ცხადია, ყველას გემოვნების საკითხია, მაგრამ მიმინდია საკუთარი თავი და მითქვამს: ოკ. ალბათ, ვალენტინომ ჩემზე უკეთ იცის, ამა თუ იმ სამოსს ამოღებული ზურგი უხდება თუ არა. თუმცა არჩევანი მაინც ჩემზეა (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => ანი გიუნტერი „ვალენტინოს“ კომბინეზონში ბრწყინავს - „ბრენდმა შენს სხეულზე უნდა მიიქციოს ყურადღება...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ani-giunteri-valentinos-kombinezonshi-brwyinavs-brendma-shens-skheulze-unda-miiqcios-yuradgheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-25 15:23:21 [post_modified_gmt] => 2016-11-25 11:23:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=90843 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 87345 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-10 13:28:57 [post_date_gmt] => 2016-11-10 09:28:57 [post_content] => ანი გიუნტერი მეუღლეს გაშორდა და ეს რამდენიმე ტელეგადაცემაში თავად დაადასტურა. მისი ექსმეუღლე კახა არაბიძე გახლავთ. წყვილს ორი შვილი ჰყავს, რომლებზეც მზრუნველობა, ანის თქმით, ორივე მშობელს აქვს საკუთარ თავზე აღებული. ტელეწამყვანი ამბობს, რომ მის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დადგა. ამის დადასტურება ისიც არის, რომ ანი შესანიშნავად გამოიყურება. მან ახლახან ევროპაში იმოგზაურა და სოცქსელში რამდენიმე ფოტო განათავსა, სადაც არაჩვეულებრივად გამოიყურება. [gallery link="file" columns="5" ids="87346,87347,87348,87349,87350"] [post_title] => ქმარს გაშორებული ანი გიუნტერი შესანიშნავ ფორმაშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qmars-gashorebuli-ani-giunteri-shesanishnav-formashia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-10 13:28:57 [post_modified_gmt] => 2016-11-10 09:28:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=87345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 113541 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-08 14:32:22 [post_date_gmt] => 2017-03-08 10:32:22 [post_content] => დღეს ქალთა დღე აღინიშნება. ეს საერთაშორისო დღესასწაულია და როგორც ბევრს ჰგონია, არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ. ქართველ ქალბატონებს ვკითხეთ, რამდენად ანიჭებენ მნიშვნელობას ამ დღეს. ნინი ბადურაშვილი: ვერ გეტყვი, რომ აღვნიშნავ, ძირითადად, სულ მაქვს კონცერტი. ახლაც მივდივართ ქუთაისში მე და ვერიკო ტურაშვილი კონცერტის გასამართად. ძირითადად, ასე გადის ჩემი რვა მარტი. ამ დღეს არ გასაჩუქრებენ? 8 მარტს არაფერი განსაკუთრებული არ მიმიღია, შესაძლოა, ყვავილები, ისიც დიდად არ მიყვარს. ქალთა დღეა რომ არის, ძალიან სასიამოვნოა და მოლოცვაც კარგია. შეყვარებული რომ მყავდეს და ამ დღეს განსაკუთრებული რომ არ მომიწყოს, გადავირევი-მეთქი, რომ ვთქვა, არ იქნება მართალი (იცინის). ახლა თბილისში რომ ვიყო, საღამოს წავიდოდი სადმე, გავერთობოდი, მაგრამ სარვამარტოდ დილიდან საპარიკმახეროში რომ გავრბოდე, ასე ნამდვილად არ ვარ (იცინის). ვინც დღეს მუშაობს და სალონისთის არ სცალია?.. ვინც მუშაობს, სალონში წასასვლელად და თმის დასავარცხნად არ სცალია, მათ ვეტყვი - საღამოს მაინც წადით სადმე და გაერთეთ (იღიმის). ხატია შამუგია: რა თქმა უნდა, აღვნიშნავ და ვაღიარებ, რადგან ეს ის დღესასწაულია, რომელიც ქალბატონებს ეძღვნება. „ისი პარიში“, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გრანდიოზულად აღვნიშნავთ, მარტის პირველი კვირეული ჩვენთან ფასდაკლებაა და ქალებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები იმართება. თუ არ ვცდები, ეს ტრადიცია იღებს სათავეს 1800-იანი წლებიდან, როცა ქალები გაიფიცნენ ერთ-ერთ ქარხანაში, ნიუ ჯერსიში და გამოვიდნენ სამუშაო სათების შემცირებისა და ანაზღაურების მოთხოვნით. ასე რომ, ეს არ არის კომუნისტური დღესასწაული. ქალს რომ ქალად აგრძნიბინო თავი, კიდევ ერთი კარგი მიზეზია. ქალები ბევრს შრომობენ და კარგია, თუკი მათ მამაკაცები ამ დღეს ქალებად აგრძნობინებენ თავს. საჩუქრებს იღებ ხოლმე ამ დღეს? კი, ვიღებ ხოლმე. დედის დღეს უფრო ბევრ საჩუქარს ვიღებ. ახლა მივხვდი, ყველაზე მეტად რატომ მომწონს 8 მარტი - იმიტომ, რომ დასვენების დღეა... (იღიმის). გუშინ კონცერტზე თამამად ვიყავი ბოლო სტუმრამდე, რადგან ვიცოდი, რომ დღეს არ ვმუშაობდი. ანი გიუნტერი: როგორ არ აღვნიშნავ, ვგიჟდები ყველა მიზეზზე და ყველა დღეზე, როცა კიდევ უფრო დაკანონებულია საჩუქრებია ჩუქება. რაც უფრო მეტი დღე გვექნება, მით უფრო კარგია. მგონია, რომ ეს დღესასწაული არ არის შემთხვევითი... რაც უნდა ვიძახოთ, სიყვარულისთვის რა საჭიროა კონკრეტული დღეო, მაინც განსაკუთრებული დღეა. ჯერ არ მიმიღია საჩუქარი. ჩემმა შვილებმა მომილოცეს. სახლიდან ჯერ არ გავსულვარ... ანი, როგორ ფიქრობ, რა არის ქალური ბედნიერება? დღეს ჩემმა მეგობარმა სოცქსელში დაწერა, ვინც მისურვებს ქალურ ბედნიერებას და ყვავილებზე მომნიშნავს, წავშლიო. ვფიქრობ, არ არის სწორი მიდგომა. ჩვენ ქალები ვართ და უნდა ვიყოთ ნაზები და კეთილები. ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს ეს ფრაზა, საქილიკოდ რომ აქციეს. ყველას უნდა, იყოს ბედნიერი. ჩემთვის, როგორც გერმანელისთვის, ეს არის უბრალოდ სიტყვა - ქალური და ბედნიერება ყველასთვის ერთია, ბედნიერება შეგრძნებაა და არა სიტყვა... ნინო მურღულია [post_title] => როგორ აღნიშნავენ და აღნიშნავენ თუ არა საერთოდ რვა მარტს ცნობილი ქალები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-aghnishnaven-da-aghnishnaven-tu-ara-saertod-rva-marts-cnobili-qalebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 14:32:22 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 10:32:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113541 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 379e02e186e9e0cefc97513e6d5ec15a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )