ანიტა რაჭველიშვილი ბასტილიის დღესთან დაკავშირებულ გრანდიოზულ კონცერტზე წარსდგა

„არა ტრამპს" - პარიზში ამერიკის პრეზიდენტისგან თავისუფალი ზონა შეიქმნა. „The Independent"-ის ინფორმაციით, საფრანგეთი დონალდ ტრამპის ვიზიტისთვის ემზადება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა მოძრაობა „პარიზი ტრამპის წინააღმდეგ" შექმნეს და ისინი რესპუბლიკის მოედნის დაკავებას გეგმავენ. აქტივობაში მონაწილეობის მიღებას ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს და მათ საშუალება ექნებათ, რომ მოუსმინონ მუსიკას, უყურონ საინტერესო შოუს ან გააკეთონ ყველაფერი რაც მოესურვებათ, ერთადერთი გამონაკლისი - ტრამპია და ყველა აქტივობა, რომელიც მას უკავშირდება - აკრძალულია. აქტივისტებს სურთ, რომ ამ გზით ამერიკის პრეზიდენტის პოლიტიკა გააპროტესტონ. მათ არ მოსწონთ მილიარდერის დამოკიდებულება კლიმატური ცვლილებების, მიგრანტების, გენდერული თანასწორობისა და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ. უფრო მეტიც, ისინი ტრამპში საფრთხესაც ხედავენ და მსოფლიოს გამოფხიზლებისკენ მოუწოდებენ. არა ტრამპს: პარიზში თავისუფალი ზონა გააკეთეს

ქართველ მეცოსოპრანო ანიტა რაჭველიშვილს პარიზის ოპერაში დალილას როლის შესრულებისთვის პრესტიჟული ჯილდო მიაკუთვნეს. ის სხვა ხუთ ქალ შემსრულებელთან ერთად იყო წარდგენილი შესაბამის ნომინაციაში და ამ კატეგორიის გამარჯვებული გახდა. Bachtrack Opera Awards 2017 მან საუკეთესო ქალი შემსრულებლის ნომინაციაში დაიმსახურა. ანიტას „ფეისბუქ“-კედელი მილოცვებითაა აჭრელებული. აღნიშნავენ, რომ ეს ჯილდო ქართველმა ოპერის მომღერალმა დამსახურებულად მიიღო. ხმის მიცემა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნომინაციაში ექვსი ქალი შემსრულებელი რამდენიმე ასეული პერდორმანსიდან აარჩიეს, რომლებიც 2016-17 წლების განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა საოპერო სცენაზე გაიმართა. ანიტა რაჭველიშვილი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდა

Bachtrack Opera Awards, პრესტიჟული დაჯილდოვების ცერემონიაა ოპერის სამყაროში. 2016-17 წლების სეზონის განმავლობაში კომპეტენტურმა ჟიურიმ 600-მდე პერფორმანსი განიხილა მსოფლიო მასშტაბით და ოთხ კატეგორიაში 6-6 საუკეთესო შემსრულებელი წარადგინა. ქართველებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო საუკეთესო ქალი შემსრულებლის ნომინაცია, სადაც ანიტა რაჭველიშვილია წარდგენილი „სამსონი და დალილა"-ში მონაწილეობისთვის. ხმის მიცემა შეგიძლიათ შემდეგ ლინკზე - https://bachtrack.com/bachtrack-opera-awards-2017-best-female-singer. Bachtrack Opera Awards-ზე საუკეთესო ქალი მომღერლის ნომინაციაზე ანიტა რაჭველიშვილია წარდგენილი არა ტრამპს: პარიზში თავისუფალი ზონა გააკეთეს

„არა ტრამპს" - პარიზში ამერიკის პრეზიდენტისგან თავისუფალი ზონა შეიქმნა. „The Independent"-ის ინფორმაციით, საფრანგეთი დონალდ ტრამპის ვიზიტისთვის ემზადება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა მოძრაობა „პარიზი ტრამპის წინააღმდეგ" შექმნეს და ისინი რესპუბლიკის მოედნის დაკავებას გეგმავენ. აქტივობაში მონაწილეობის მიღებას ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს და მათ საშუალება ექნებათ, რომ მოუსმინონ მუსიკას, უყურონ საინტერესო შოუს ან გააკეთონ ყველაფერი რაც მოესურვებათ, ერთადერთი გამონაკლისი - ტრამპია და ყველა აქტივობა, რომელიც მას უკავშირდება - აკრძალულია. აქტივისტებს სურთ, რომ ამ გზით ამერიკის პრეზიდენტის პოლიტიკა გააპროტესტონ. მათ არ მოსწონთ მილიარდერის დამოკიდებულება კლიმატური ცვლილებების, მიგრანტების, გენდერული თანასწორობისა და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ. უფრო მეტიც, ისინი ტრამპში საფრთხესაც ხედავენ და მსოფლიოს გამოფხიზლებისკენ მოუწოდებენ.