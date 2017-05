ანიტა რაჭველიშვილმა კრემლში კონცერტის ჩატარებაზე უარი თქვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anita-rachvelishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134650 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anita-rachvelishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134650 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 999 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anita-rachvelishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anita-rachvelishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134650) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124306 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-04-21 14:27:25 [post_date_gmt] => 2017-04-21 10:27:25 [post_content] => 20 აპრილს, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში ჟორჟ ბიზეს ცნობილი ოპერა „კარმენის“ პრემიერა გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ესწრებოდა, რომელმაც წარმოდგენის დასრულების შემდეგ, სპექტაკლში მონაწილეებს წარმატებული პრემიერა პირადად მიულოცა. სპექტაკლში მონაწილეობდნენ: მსოფლიო ვარსკვლავი, ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი, გერმანიიდან მოწვეული ტენორი გიორგი ონიანი, თბილისის ოპერის წამყვანი სოლისტები - ნიკოლოზ ლაგვილავა, ირინა თაბოიძე და სხვები. ოპერის საიუბილეო 165-ე სეზონზე ჟორჟ ბიზეს ცნობილი ოპერა „კარმენი“ რეჟისორმა ლევან წულაძემ დადგა. მაყურებელმა იხილა რეჟისორის ახლებური ხედვა. ლევან წულაძის სცენოგრაფიისა და კონცეფციის მიხედვით, მოქმედება კუბაზეა გადატანილი - „თავისუფლების მოყვარული ბოშა ქალი თავისუფლების კუნძულზე; ჰაბანერა ჰავანური სიგარების ბოლში; მიამიტი ჯარისკაცის სულისშემძვრელ დრამად ქცეული კომიკური ოპერა და ჟორჟ ბიზეს მომნუსხველი მუსიკა..." ფოტო - კულტურის სამინისტრო/გელა ბედიანაშვილი

„კარმენი" - პრემიერა ოპერისა და ბალეტის თეატრში

20, 21, 27 აპრილს და 4 მაისს, საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში „კარმენის" პრემიერა გაიმართება. საიუბილეო 165-ე სეზონზე ჟორჟ ბიზეს ოპერა ლევან წულაძემ დადგა. ეს რეჟისორის დებიუტია საოპერო ჟანრში და საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში. მაყურებელი იხილავს წულაძის ახლებულ ხედვას, ახალი სცენოგრაფიისა და კონცეფციის მიხედვით, ოპერაში განვითარებული მოქმედება კუბაზეა გადატანილი. სპექტაკლის სცენოგრაფია ირაკლი ავალიანი, კოსტიუმების მხატვარი - პოლინა რუდჩიკი, დამდგმელი დირიჟორი - ზაზა აზმაიფარაშვილი, ხოლო ქორეოგრაფი - გია მარღანია. სპექტაკლში მონაწილეობენ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი სოლისტები, გუნდი, საბალეტო დასი და ორკესტრი. 20 აპრილს კარმენის პარტიას შეასრულებს მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო კარმენად აღიარებული ქართველი მეცოსოპრანო - ანიტა რაჭველიშვილი. 21 აპრილს მას თეა დემურიშვილი შეცვლის. 27 აპრილს კი, ნანა ძიძიგურის დებიუტი შედგება. ჟორჟ ბიზეს უკვდავი ოპერა „კარმენის" პრემიერა 1875 წელს, პარიზში, Opera Comique-ის სცენაზე შედგა. თბილისის ოპერის თეატრში „კარმენი" ზუსტად 10 წლის შემდეგ, 1885 წელს დაიდგა. სპექტაკლმა დიდი წარმატება მოიპოვა და მალევე დაიმკვიდრა ადგილი ქართული საოპერო თეატრის სცენაზე და მას შემდეგ კიდევ არაერთი ვერსია დაიდგა. მსოფლიო საოპერო სცენების ბოლო 5 წლის სტატისტიკით „კარმენი" მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და ხშირად დადგმული ოპერაა. ოპერის თეატრში „კარმენის" პრემიერა გაიმართება

ამ წუთებში თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად კონცერტს მართავს. ცოტა ხნის წინ მუსიკოსებმა დღეს გარდაცვლილი მსახიობის, გივი ბერიკაშვილის ხსოვნას მიაგეს პატივი. ოპერაში ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი მიმდინარეობს