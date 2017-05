ანჯელინა ჯოლი და ბრედ პიტი შერიგდნენ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130781 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130781 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 72 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130781) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (72,73) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129174 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-11 12:42:34 [post_date_gmt] => 2017-05-11 08:42:34 [post_content] => ამ დღეებში ანჯელინა ჯოლი ქალიშვილთან ერთად ცნობილ ბაზრობას Renaissance Pleasure Faire ესტუმრა. ეს ჯოლის პირველი გამოჩენა იყო ბრედ პიტის ცნობილი ინტერვიუს შემდეგ, სადაც ოჯახის დანგრევაში მან საკუთარი თავი დაადანაშაულა. თვითმხილველების თქმით, ჯოლი ბედნიერად გამოიყურებოდა და ბევრს იცინოდა. კმაყოფილი ჩანდა ასევე შაილოც - მისი 10 წლის ქალიშვილი. შაილოსთან ერთად მისი რამდენიმე მეგობარიც იყო. ბუნებრივია, ვარსკვლავი არსად დადის პირადი მცველის გარეშე, რომელიც მათ შორიახლოს იმყოფებოდა. ადგილობრივი თანამშრომლების განცხადებით, ენჯი ბევრს ხუმრობდა და ეკონტაქტებოდა გარშემომყოფებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავი სასიამოვნო ატმოსფეროს ქმნიდა. ბრედ პიტის ცნობილი ინტერვიუს შემდეგ ჯოლი პირველად გამოჩნდა

ბრედ პიტის ემოციურმა აღსარებამ, როგორც ჩანს, ენჯიზე ძალიან იმოქმედა. ვარსკვლავმა გადაწყვიტა, პიტის განცდები შვილებთან შორს ყოფნის შესახებ შეამსუბუქოს. დასავლურმა ტაბლოიდებმა დაწერეს, რომ ვარსკვლავმა პიტის მეზობლად უკვე შეიძინა სახლი, რათა მსახიობსა და მის შვილებს ერთმანეთის ნახვის საშუალება უფრო ხშირად ჰქონდეთ. შეგახსენებთ, რომ წყვილი ერთმანეთს დაახლოებით 8 თვის წინ დაშორდა. ინიციატორი ჯოლი იყო, რომელმაც მეუღლე ბავშვებზე ძალადობაში დაადანაშაულა. ანჯელინა ჯოლი ბრედ პიტის მეზობლად დასახლდება „ეს ყველაფერი სიკვდილის ტოლფასი იყო" - პიტი ანჯელინასთან დაშორებაში საკუთარ თავს ადანაშაულებს

8 თვის წინ, ანჯელინა ჯოლიმ სრულიად მსოფლიო გააოცა, როდესაც ბრედ პიტთან განქორწინებაზე სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მას შემდეგ იყო ბევრი ხმაურიანი და სკანდალური დეტალი, რომელიც ბუნებრივია, მედიაში მოხვდა და რომელმაც ბევრ საიდუმლოს ახადა ფარდა. როგორც აღმოჩნდა, ყველაფერი იმაზე ადრე იყო დაგეგმილი, ვიდრე მოხდა, თუმცა 19 სექტემბერი - ანუ დღე, როდესაც ჯოლიმ სასამართლოს მიმართა, ოფიციალურად სახელდება ბრანჯელინას შორის გაჩაღებული ომის თარიღად. ამ თემაზე პირველად ანჯელინამ ისაუბრა, როდესაც კამბოჯაში საკუთარი ფილმის პრემიერაზე იმყოფებოდა. მაშინ მან განაცხადა, რომ ყველაფრის მიუხედავად, მას და ბრედს 6 შვილი ჰყავთ და ისინი ყოველთვის ოჯახად დარჩებიან. რაც შეეხება ბრედს, ვარსკვლავმა დუმილი ახლადაარღვია, GQ Style-ს გულახდილი ინტერვიუ მისცა და 8 დღიან ფოტოსესიაში მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც „წლის ფოტოსესიის" წოდება უკვე დაიმსახურა. ბრედმა აღიარა, რომ წლების მანძილზე ალკოდამოკიდებული იყო, თუმცა, როდესაც ენჯისთან ოჯახი შექმნა, ალკოჰოლს თავი დაანება. მავნე ჩვევას კი ბოლო წელს დაუბრუნდა, როდესაც ოჯახში სიტუაცია დაიძაბა და ის და მისი მეუღლე ხშირად ჩხუბობდნენ. მსახიობი ბევრ რამეში საკუთარ თავს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ჯოლიმ ამ ყველაფერს ვერ გაუძლო. ანჯელინასთან დაშორების პერიოდს ბრედი სისუსტისა და წარუმატებლობის ეტაპს უწოდებს. „ეს საშინელება იყო. იმ პერიოდში მეგობართან, დევიდ ფინჩერთან ვცხოვრობდი და დღეების განმავლობაში იატაკზე მეძინა. სხვანაირად არ შემეძლო. პარანოია მჭირდა, ამიტომ გადავწყვიტე, თერაპიის კურსი გამევლო, რომელმაც ორ თვეს გასტანა. პირველ პერიოდში მინდოდა ნიღაბი ამეფარებინა, რათა არავის დავენახე. ეს ყველაფერი სიკვდილის ტოლფასი იყო", - ამბობს მსახიობი. მსახიობის თქმით, ამჟამად ის ცხოვრების ნორმალურ სტილს უბრუნდება. საბოლოოდ უარი თქვა ალკოჰოლზე და ის წვენებითა და მინერალური წყლით ჩაანაცვლა. ბევრს ვარჯიშობს და ცდილობს, შვილებს საუკეთესო მაგალითი მისცეს. ამ დღეებში ანჯელინა ჯოლი ქალიშვილთან ერთად ცნობილ ბაზრობას Renaissance Pleasure Faire ესტუმრა. ეს ჯოლის პირველი გამოჩენა იყო ბრედ პიტის ცნობილი ინტერვიუს შემდეგ, სადაც ოჯახის დანგრევაში მან საკუთარი თავი დაადანაშაულა. თვითმხილველების თქმით, ჯოლი ბედნიერად გამოიყურებოდა და ბევრს იცინოდა. კმაყოფილი ჩანდა ასევე შაილოც - მისი 10 წლის ქალიშვილი. შაილოსთან ერთად მისი რამდენიმე მეგობარიც იყო. ბუნებრივია, ვარსკვლავი არსად დადის პირადი მცველის გარეშე, რომელიც მათ შორიახლოს იმყოფებოდა. ადგილობრივი თანამშრომლების განცხადებით, ენჯი ბევრს ხუმრობდა და ეკონტაქტებოდა გარშემომყოფებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავი სასიამოვნო ატმოსფეროს ქმნიდა.