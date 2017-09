ანჯელინა ჯოლი ფილმის პრემიერაზე ბიუსტჰალტერის გარეშე მივიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159245 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159245 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 72 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159245) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (72) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158754 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-01 12:39:28 [post_date_gmt] => 2017-09-01 08:39:28 [post_content] => 42 წლის ანჯელინა ჯოლის ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს. ამის შესახებ გამოცემა RadarOnline წერს. კერძოდ კი, როგორც ირკვევა, ვარსკვლავს ვარიკოზულ ვენებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, რომლებსაც შესაძლოა, სერიოზული გართულებები მოჰყვეს. ავსტრალიის ქირურგიის ცენტრის განცხადებით, ვენები პათოლოგიურად არის გაზრდილი და ის სისხლის არასწორ მიმოქცევას უწყობს ხელს. წყაროს ცნობით, მსგავსი პრობლემები ენჯის ხშირი საჰაერო ფრენების გამო შეექმნა. კალიფორნიის ერთ-ერთი სამედიცინო ცენტრის ექიმ მარკ რეიმენის თქმით კი, მკურნალობას რამდენიმე კვირა დასჭირდება და მკურნალობამ, შესაძლოა, არასასიამოვნო პროცედურებიც მოიცვას. [post_title] => ანჯელინა ჯოლის ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anjelina-jolis-janmrtelobis-seriozuli-problema-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 12:39:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 08:39:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158754 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154567 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-17 12:55:32 [post_date_gmt] => 2017-08-17 08:55:32 [post_content] => ანჯელინა ჯოლიმ და ბრედ პიტმა მათ გარშემო ატეხილ ხმაურს უპასუხეს და განაცხადეს, რომ შერიგებაზე საუბარი ნამდვილად არ არის. ვარსკვლავებმა კომენტარი მას შემდეგ გააკეთეს, რაც პრესაში გაჩნდა მოსაზრება, რომ განქორწინების პროცესი შეჩერებულია და ამის მიზეზი ურთიერთობისთვის ახალი სიცოცხლის მიცემის შანსია. წყვილის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მსახიობები ქონების გაყოფის პროცესსა და ბავშვებზე მეურვეობის საკითხის განხილვას განაგრძობენ. განქორწინების პროცესი კი სრული სვლით მიმიდინარეობს. [post_title] => ანჯელინა ჯოლიმ და ბრედ პიტმა შესაძლო შერიგებაზე პირველი კომენტარი გააკეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anjelina-jolim-da-bred-pitma-shesadzlo-sherigebaze-pirveli-komentari-gaaketes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-17 12:55:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-17 08:55:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154567 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154059 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-15 16:00:55 [post_date_gmt] => 2017-08-15 12:00:55 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ მსოფლიო მედია მოიცვა სასიხარულო ამბავმა, თითქოს ანჯელინა ჯოლი და ბრედ პიტი შერიგებას გეგმავდნენ. ოფიციალურად ეს ინფორმაცია არცერთი მხრიდან არ დადასტურებულა, დღეს კი უცხოურმა პრესამ გაარკვია, რომ ბრედ პიტი ანჯელინასთან შერიგების შესაძლებლობას გამორიცხავს. ბრედის მეგობრები ირწმუნებიან, რომ მიუხედავად განქორწინების შენელებული პროცესისა, მსახიობები შერიგებას არ გეგმავენ, ხოლო პიტის ერთადერთი სურვილი - შვილებთან ურთიერთობის მოგვარებაა. ამ დროისთვის შვილებზე მეურვეობას სრულად ანჯელინა ფლობს, თუმცა ბრედი ამ დრომდე საერთო მეურვეობის მოპოვებას ცდილობს. [post_title] => ბრედ პიტმა ანჯელინასთან შერიგების შესაძლებლობა უარყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bred-pitma-anjelinastan-sherigebis-shesadzlebloba-uaryo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-15 16:00:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-15 12:00:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158754 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-01 12:39:28 [post_date_gmt] => 2017-09-01 08:39:28 [post_content] => 42 წლის ანჯელინა ჯოლის ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს. ამის შესახებ გამოცემა RadarOnline წერს. კერძოდ კი, როგორც ირკვევა, ვარსკვლავს ვარიკოზულ ვენებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, რომლებსაც შესაძლოა, სერიოზული გართულებები მოჰყვეს. ავსტრალიის ქირურგიის ცენტრის განცხადებით, ვენები პათოლოგიურად არის გაზრდილი და ის სისხლის არასწორ მიმოქცევას უწყობს ხელს. წყაროს ცნობით, მსგავსი პრობლემები ენჯის ხშირი საჰაერო ფრენების გამო შეექმნა. კალიფორნიის ერთ-ერთი სამედიცინო ცენტრის ექიმ მარკ რეიმენის თქმით კი, მკურნალობას რამდენიმე კვირა დასჭირდება და მკურნალობამ, შესაძლოა, არასასიამოვნო პროცედურებიც მოიცვას. [post_title] => ანჯელინა ჯოლის ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anjelina-jolis-janmrtelobis-seriozuli-problema-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 12:39:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 08:39:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158754 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 193 [max_num_pages] => 65 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 810b825226186097aedfdc9b1e4366ad [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )