ანჯელინა ჯოლიმ ცნობილ ფოტოსესიაში ქართველი დიზაინერის მიერ შექმნილი ქუდი მოირგო

Vanity Fair-სთვის მიცემული ინტერვიუს შემდეგ, 42 წლის ვარსკვლავის მიმართ ხმაური არ წყდება. კერძოდ კი, აქცენტი ჯოლის იმ სიტყვებზე კეთდება, სადაც ის ახალი ფილმის კასტინგსა და ბავშვების შერჩევაზე საუბრობს. როგორც აღმოჩნდა, ანჯელინასა და სტატიის ავტორს შორის გაუგებრობა წარმოიშვა და ჯოლი ძალიან გააბრაზა იმ ფაქტმა, რომ მისი სიტყვები არასწორად გადმოსცეს. „იმის დაშვება, რომ კასტინგის დროს, ბავშვების წინ ფულს ვდებდით და სხვადასხვა დავალებებს ვაძლევდით, სისულელეა. მე პირველი ავკრძალავდი ასეთ რამეს, რომ დამენახა. პატარა მსახიობებს ყოველთვის დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით, რადგან მათი კომფორტი და უსაფრთხოება უმთავრესია. ყოველდღე, გადაღებების პროცესს ბავშვების მშობლები, ექიმები ან სოციალური სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან გავბრაზდი, როდესაც წავიკითხე, რომ ფილმის სიუჟეტი მან რეალობად გადმოსცა" - განაცხადა ჯოლიმ. შეგახსენებთ, რომ ფილმი „თავდაპირველად მათ მამაჩემი მოკლეს" ლუნგ ანგის ავტობიოგრაფიულ წიგნზე არის დაფუძნებული. ფილმი დიდ ეკრანებზე სექტემბერში გამოვა. ბოლო დღეებში ინტერნეტმომხმარებლები ქსელში გამოქვეყნებულ ანჯელინა ჯოლის ინტერვიუს განიხილავენ, სადაც ის განქორწინების შემდგომ ცხოვრებაზე საუბრობს. Vanity Fair-ის ვრცელ ინტერვიუში ჯოლიმ არა მარტო პირადზე, არამედ კარიერაზეც ისაუბრა, კერძოდ კი, მის უკანასკნელ ფილმს, „თავდაპირველად მათ მამაჩემი მოკლეს“ შეეხო. ფილმის სიუჟეტს მწერალ ლუნგ იანგის ავტობიოგრაფიულ წიგნი დაედო საფუძვლად, რომელიც კამბოჯას ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდს აღწერს. ჯოლის თქმით, ამ როლის შესასრულებლად მას არაპროფესიონალი მსახიობი ბავშვის ნახვა უნდოდა, ამიტომ უჩვეულო კასტინგი მოაწყო: „მოვიწვიეთ ადგილობრივი ბავშვები, რომლებიც ქალაქის გარეუბნებში, ცუდ პირობებში იზრდებოდნენ, წინ დავუდეთ რამდენიმე კუპიურა და ვუთხარით, რომ მოეპარათ ფული. მე გავეკიდებოდი და როდესაც დავიჭერდი, მათ ოსტატურად უნდა ეთქვათ ტყუილი, რატომ მოიპარეს ეს ფული. თავიდანვე ერთი გოგონა ავარჩიე. მისმა ისტორიამ შემძრა, როგორც აღმოჩნდა, ის ყველაფერზე იყო წამსვლელი ამ ფულის შესანარჩუნებლად, რადგან ოჯახს ძალიან უჭირდა“, - იხსენებს ჯოლი. ანჯელინას მონათხრობს ქსელში მკვეთრი რეაქციები მოჰყვა. ვარსკვლავი ბავშვებთან სასტიკად მოპყრობაში დაადანაშაულეს. მათი თქმით, ადამიანს, რომელიც ამდენ ქველმოქმედებას ეწევა, ასეთი მკვეთრი შეცდომების არ უნდა მოსდიოდეს. ანჯელინა ჯოლი ახალ სკანდალში გაეხვა ანჯელინა ჯოლი დედა კიდევ ერთხელ გახდება? დასავლური მედია წერს, რომ სულ მალე ანჯელინა ჯოლი მეშვიდე შვილის დედა გახდება. ამჯერად საუბარი არ არის აყვანილ ბავშვზე, არამედ ცნობილი ხდება, რომ ჯოლის შვილს სუროგატი დედა გაუჩენს. პატარას მშობლები ცნობილი მსახიობი და მისი უცნობი რჩეული გახდებიან, რომლის ვინაობაც ჯერ კიდევ გაურკვეველი რჩება. ინსაიდერებმა ვარსკვლავის რჩეულზე მხოლოდ იმის გარკვევა მოახერხეს, რომ ის 50 წლამდე ასაკის მამაკაცია ახლო აღმოსავლეთიდან. მათ ერთმანეთი მაშინ გაიცნეს, როდესაც ორივე მათგანი დაქორწინებული იყო, თუმცა ცნობილია, რომ იმ პერიოდისთვის ანჯელინას დაშორება მკაცრად ჰქონდა გადაწყვეტილი. შეგახსენებთ, რომ ჯოლი და პიტი ერთმანეთს გასული წლის სექტემბერში დაშორდნენ. თავდაპირველად ანჯელინამ ბრედი ბავშვებთან სასტიკ მოპყრობაში დაადანაშაულა, თუმცა მოგვიანებით, მას ყველა ეს ბრალდება მოეხსნა. საბოლოოდ გაირკვა, ყველაფრის მიზეზი ბრედის ალკოდამოკიდებულება იყო. 